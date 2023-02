Dalším symbolem masopustu jsou také škvarky, které dříve nechyběly v žádné venkovské domácnosti, protože domácího sádla bylo vzhledem k rozsáhlému chovu prasat vždy všude dost.

Však se také tato kalorická bomba u venkovských lidí nesmazatelně podepsala na formování typicky české postavy. Jako polévku doporučujeme vyzkoušet recept ze Slovácka, k němuž kromě jiného budete potřebovat i vepřovou krev. Kdysi byla k dispozici pouze při zabijačkách, dnes ji lze koupit celoročně, nabízí ji hned několik dodavatelů v chlazené, mražené nebo sušené formě.

A jako hlavní jídlo by vás mohl zaujmout masopustní guláš, který je připravován bez jakéhokoli zásahu, tedy i bez míchání. Pokud vedle masa zbylo statkářům i dost jitrnic nebo jelit, dělávali masopustní černou polévku z nich, byla tedy stejná jako při tradiční zabijačce. Tak hezké masopustní dny!

Škvarky na víně

Škvarky z vepřového sádla patří k oblíbeným domácím pochoutkám. Zdroj: Shutterstock

Ingredience

1 kilogram vepřového sádla

300 mililitrů bílého vína (např. Rulandské)



Postup

Sádlo nakrájejte na kostky velikosti ořechu. Vsypte je do velkého hrnce se silným dnem, podlijte vínem a vařte na středním plameni. Prvních 20 minut je zakryjte pokličkou, díky páře se kostičky sádla hezky zatáhnou. Během této doby sádlo asi 2–3krát promíchejte. Poté pokličku odložte a stáhněte plamen.

Sádlo je teď nutné míchat častěji, ideálně každé 2 minuty. Kostky začnou pouštět sádlo a to spolu s vínem v hrnci vytvoří bílou tekutinu. Až se voda odpaří, tekutina zežloutne a začne se na ní tvořit pěna. V tuto chvíli už nemusíte míchat tak často, škvarky se totiž odlepily ode dna a škvaří se ve vlastním sádle.

Hlídejte je ale, aby se nezačaly připalovat. Buďte trpěliví a nezvyšujte teplotu. Škvarky postupně zezlátnou a vyplavou na hladinu, v tu chvíli jsou hotové. Sceďte je a rozprostřete na plech, aby se neslepily dohromady.

Černá polévka

Mrkvová polévka, ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Ingredience

2 litry vody z kysaného zelí i se zelím

1 litr vody

1,5 kilogram krkovice

0,5 litru vepřové krve

2 mrkve

1 petržel

1 celer

bobkový list

nové koření

sůl



Postup

Do hrnce dejte vařit 2 litry vody z kysaného zelí a společně se zelím dolijte 1 litr vody. Pak nakrájejte na kousky 1,5 kg krkovičky a klidně přidejte i kosti. Postupně přidávejte mrkev, petržel, celer. Okořeňte bobkovým listem, novým kořením a solí.

Vařte asi hodinu, než maso změkne. Zeleninu z polévky vytáhněte. Můžete ji také vařit zvlášť a vlít pouze vývar. Na závěr vmíchejte do polévky kolem půl litru vepřové krve. Je třeba to dělat pomalu a používat metličku, aby se krev nesrazila.

Guláš, který se nemíchá

Guláš s bramboráčkyZdroj: se svolením Davida v kuchyni

Ingredience

1 kilogram vepřového masa z plecka

3 větší cibule

5 stroužků česneku

2 lžičky gulášového koření

3 lžičky sladké mleté papriky

3 lžíce bramborového škrobu

sůl

pepř

2 litry silného masového vývaru

1 feferonka

2 lžíce sádla

Postup

Jako základ si na sádle dozlatova opečte cibulku. Maso nakrájejte a smíchejte s ostatními surovinami, pořádně promíchejte, přidejte opečenou cibulku, vývar a pak přelejte do pekáče. Přikryjte alobalem a pečte na 250 °C asi 1,5 hodiny. Nedolévejte vodu, nemíchejte, nesundávejte alobal. Podávejte s knedlíkem nebo s chlebem.

Masopustní koblihy na másle

Koblihy. Ilustrační foto.Zdroj: Pixabay

Ingredience

500 gramů pšeničné polohrubé mouky

1 špetka soli

3 balíčky vanilkového cukru

kůra z 1 citronu

4 žloutky

250 mililitrů mléka

500 gramů másla

2 lžíce rumu

42 gramů droždí

zavařenina na plnění (jahodová, malinová, meruňková)

cukr moučkový na posypání

Postup

Do mísy prosejte mouku se solí, přidejte cukr a citronovou kůru. Uprostřed udělejte důlek, vlijte do něj žloutky, vlažné mléko, 50 gramů rozpuštěného másla a rum. Nakonec do základu rozdrobte droždí a nastrouhejte kůru. Dobře promíchejte a pak propracujte na hladké, vláčné těsto. Lehce ho poprašte moukou a zakryté čistou utěrkou nechte na teplém místě kynout, až zhruba zdvojnásobí svůj objem.

Vykynuté těsto přesuňte na pomoučenou pracovní plochu a rozválejte ho zhruba do tvaru obdélníku o síle asi 1,5 centimetru. Na polovinu obdélníku dejte kopečky marmelády, pak přiklopte druhou půlkou těsta a tvořítkem z něj vykrajujte jednotlivé koblihy. Zbylé těsto znovu zpracujte na koblihy.

Do menšího kastrolu dejte 300 gramů rozpuštěného másla, rozpalte jej a koblihy v něm smažte z obou stran dozlatova. Přebytečný tuk nechte odsát na papírových kuchyňských ubrouscích. Vlažné koblihy pocukrujte.