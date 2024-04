Peče se v sobotu a jí v neděli: Jak připravit opravdu dobrý velikonoční mazanec

Mazanec, voňavý bochánek s rozinkami a mandlemi, byl vždy neodmyslitelnou součástí Velikonoc. Mazanec je klasické velikonoční pečivo, které má předlouhou historii a krásnou symboliku. Můžeme si jej sice koupit v obchodě, ale i když kupované mazance vypadají na první pohled docela dobře, nakonec se většinou ukáže, že vzhledem víc slibovaly, než chutí splnily. Proto je lepší mazanec pečený doma, a to i v případě, že se do něj pustí začátečník. V textu se dozvíte: kdy se peče mazanec, jak upéct dobrý mazanec a na co si dát pozor při pečení mazance.