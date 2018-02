Místo, kde se jídlo setkává s uměním

Říkáte si, že ochutnat michelinské jídlo je jen sen, který se uskuteční pouze s tučnou sumou peněz na účtě a rezervací několik měsíců předem? Pletete se. Jedno takové výjimečné menu podávají v pražských Holešovicích a zajít na něj můžete třeba hned.

„O publicitu nestojíme, rozhovory neděláme. Jestli o nás chcete napsat, přijďte se k nám najíst. My se chceme prezentovat pouze jídlem. Napište recenzi na menu, klidně i špatnou. Ale přijďte k nám to jídlo ochutnat,“ odmítá manažerka restaurace otázky po telefonu.

Milada, která se zhruba před rokem objevila v Praze 7 nedaleko Letenského náměstí, je asi opravdu jedinou restaurací široko daleko, která se nechce zviditelnit a přilákat tak třeba další hosty i z jiných pražských částí. Podle slov svých provozovatelů jí vyhovuje lehká anonymita, která jí prozatím dovoluje splňovat svůj účel – být sousedským bistrem pro Pražany ze „sedmičky“ a ne vyhlášenou luxusní restaurací v centru, kde je každé volné místo brzy obsazeno dalším turistou.

A že nejde jen o prázdná slova potvrzuje i fakt, že otevření Milady nepředcházela žádná marketingová kampaň, která by do jejích prostor přilákala novináře, jak tomu obyčejně bývá. Ani dnes to nevypadá, že by se Milada chtěla do budoucna například na sociálních sítích prezentovat příliš profesionálně. Familiárnost a záměrná obyčejnost je součástí její charakteristiky a také jí – nutno říct – dodává jistou autenticitu a originalitu. A vtip.

Přesto vznik Milady nakonec nebyl příliš nenápadný, a to zejména proto, že jedním z jejích majitelů je šéfkuchař michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise, Oldřich Sahajdák. Ten, i když má na svědomí celé menu, se prý ve svém vlastním podniku drží v ústraní a chod kuchyně má místo něj na starosti Josef Votoček, „odchovanec“ téže restaurace. On i jeho kuchaři mají kromě lásky k vaření a chuti experimentovat ještě jednu společnou vlastnost – nadstandardní kuchařský talent, který je dostal až do restaurací oceněných michelinskou hvězdou. Po letech zkušeností se všichni sešli v Miladě, kde se tak hostům dostává michelinského jídla za příznivou cenu.

Neobistro je nový trend

Nápad s Miladou prý vznikl během cest po Evropě, konkrétně v Paříži, kde manželé Sahajdákovi obdivovali tamější moderní bistra. Neobistra, jak se podobným místům přezdívá, se vyznačují vysokou kvalitou á la luxusní restaurace, a přece mají jinou atmosféru. Prezentují novodobé trendy, a to v případě výběru pokrmů, ale i interiéru či v přístupu k zákazníkům. To znamená, že jejich prostředí bývá uvolněnější, než tomu je u „pětihvězdičkových“ restaurací s obsluhou v bílých rukavičkách. Takže do neobistra můžete zajít na oběd, i když jdete z tréninku ve sportovní hale.

Co se jídla týče, řídí se sezónností. V případě Milady to ale není ze sta procent. Ovoce a zeleninu sice odebírá v holešovické tržnici, zbytek produktů, jako vejce, mléčné výrobky či maso, kupuje z časových důvodů v běžných řetězcích. Právě ve výběru potravin Milada oproti jiným, stejně kvalitním bistrům, lehce zaostává. Většina její konkurence odebírá suroviny od lokálních, tuzemských producentů a supermarkety bojkotuje.

Nakonec je tu vzhled, který je důležitou součástí celkového konceptu a u Milady tomu není jinak. Jakmile vstoupíte do červených dveří, ocitnete se v prostoru ohraničeném původními zdmi bez omítky, jež se do restauračních zařízeních vybírají čím dál častěji. Interiér dokresluje barevná dlažba s kubistickým vzorem, červené kožené sedačky, dřevěné stoly s kovovými nohami a další dřevěné židle, které silně připomínají ty dětské, ze základní školy. Možná právě díky těmto kouskům není Milada neosobní, naopak v hostech vyvolává příjemnou náladu a vzpomínky na dětství.

Resumé

Přestože jde o bistro, nabízí holešovická Milada ve Šmeralově ulici (www.instagram.com/milada_bistro) spíše zážitkovou gastronomii. Soustředí se na konkrétní suroviny, a ty v obměnách prezentuje stále dokola, přestože se menu mění každý týden. Mezi předkrmy z pravidla najdete foie gras (v době uzávěrky s mečounem a citronem za 265 Kč), mezi hlavními jídly vepřový bok nasladko (v době uzávěrky s pomerančem, zázvorem, pomelem a chilli za 325 Kč) a mezi dezerty spojení čokolády a mučenky (185 Kč). Výhodou je, že pokud si nějaký pokrm oblíbíte, můžete si ho v podobné variantě vychutnávat klidně každý týden.

Porce jsou menší, takže se vyplatí připlatit si za několikachodové menu. Tříchodové stojí 510 Kč, čtyřchodové složené s dvěma hlavními jídly je za 680 Kč, menu složené z pěti jídel vás vyjde na 850 Kč a za osmichodový zážitek zaplatíte 1360 Kč. Polední nabídka se v současné chvíli od té večerní neliší, což má v důsledku vliv na počet hostů během oběda. Chcete-li sem přijít na jistotu bez rezervace, odpoledne je tedy ten správný čas.

Ceny patří rozhodně k vyšším, s těmi michelinskými se ale nedají srovnat. Lze namítnout, že Milada michelinskou hvězdu nemá a nelze ji tedy s oceněnými restauracemi srovnávat. To je sice pravda, ale inspirace La Degustation je tu zjevná, a pokud si chcete vychutnat velmi kvalitní jídlo za přijatelnou cenu, Milada je to pravé místo pro vás. K první hvězdičce má možná daleko, ale zároveň nejblíž, kam se za 510 Kč dostanete.