Irové nedají na svou národní kuchyni dopustit. Zkuste čtyři zajímavé recepty

Jen málo turistů přilétá do Irska za jídlem, a přitom nestačí mnoho, aby si vás tamější kuchyně získala. Černé pivo, kvalitní hovězí a dokonalé ústřice – i takový je zážitek, který vám dnes zprostředkujeme. Některé irské lahůdky si díky našim receptům můžete připravit sami.

Během posledních let jsem o Irsku slýchávala často, a proto jsem se nemohla dočkat, až tam dorazím na plánovaný tříměsíční pobyt. Věděla jsem, že země sv. Patrika má neskutečnou sílu, že mě uhranou větrné útesy na západním pobřeží i dochované keltské památky. Realita ovšem předčila má očekávání.

Vedle nádherné přírody a bohaté historie Irsko disponuje i překvapivě vynikající gastronomií, které se bohužel, vyjma piva Guinness a aberdeenského hovězího masa Angus, nedostává mezinárodní proslulosti. Místní však nedají na svou národní kuchyni dopustit, a není divu. Zejména v posledních letech se mezi zemědělci, farmáři, drobnými výrobci a kuchaři objevila nová generace, která dbá na kvalitu i chuť.

Maso, sýry nebo ústřice

Jedním z národních symbolů irského ostrova je hovězí a jehněčí maso. Kromě toho, že je v nadstandardní kvalitě a za skvělou cenu nabízejí i „obyčejné“ supermarkety, jsou tato masa součástí nejslavnějšího irského pokrmu – Irish stew. Jde o dušené maso s bramborem, cibulí a mrkví.

Masa se používají i k výrobě sušeného hovězího, které připomíná parmskou šunku, a párků a klobás, k nimž se na snídani přidává jelito z vepřové krve, vnitřností a obilnin. Populární jsou také čerstvé ryby a mořské plody, zejména ústřice vylovené z Galwayského zálivu.

Ty můžete ochutnat na jednom z nejproslulejších irských festivalů, Galway Oyster Festival, který každé září zahajuje ústřicovou sezonu. Na rozdíl od svých evropských sester jsou irské ústřice velké, dospívají zhruba tři roky, a koupit si je můžete až do dubna v kterémkoliv řeznictví či supermarketu s nabídkou čerstvých plodů moře.

Na vzestupu je také výroba sýra, zejména v Munsteru nebo v hrabství Cork, kde seženete pikantní vyzrálý sýr Desmond či Ardrahan s příchutí mléka a hořčice. Ač se farmáři k sýrům vrátili až v 70. letech, legendy praví, že to byli právě irští mniši, kteří v 6. století přinesli první receptury na sýr do Evropy.

Alkoholová tradice

Autentickou atmosféru načerpáte až ve společensky pulzujících hospodách, z nichž některé jsou starší sta let. Irové se rádi baví, a proto několikrát týdně pořádají koncerty tradiční irské hudby, kterou poslouchají s krémovitým stoutem v ruce. Bujarý večer bývá zakončen místní whiskey (v irštině se jí přezdívá „voda života“), která je na rozdíl od skotské jemnější, neboť prochází trojí filtrací.

Přestože celosvětový trend vede k pití s rozumem, alkohol v Irsku sehrál důležitou úlohu v rozvoji národního povědomí a také v roli múzy velkých irských spisovatelů. Důsledkem pití se Irsko rádo představuje jako země „jednoho sta tisíc přivítání“, což poznáte na vlastní kůži právě v irských hospodách.

Krémová rybí polévka (Clam chowder)Pro 6 osob, 45 minut



Suroviny: 100 g slaniny, 2 lžíce másla, 2 stroužky česneku, 1 cibule, 1/2 lžičky sušeného tymiánu, 3 lžíce hladké mouky, 230 ml mléka, 230 ml zeleninového či rybího vývaru, 200 g škeblí (můžete použít i konzervované, které seženete v britských potravinách; lze přidat i ryby či další mořské plody), 1 bobkový list, 2 brambory, 1 smetana, sůl a čerstvě mletý pepř, 2 lžíce sekané hladkolisté petrželky



Postup: Cibuli a brambory oloupejte a nakrájejte spolu se slaninou na kostičky. Do velkého hrnce vsypte slaninu a opékejte dozlatova, to potrvá asi 6–8 minut. Přesuňte na ubrousek a nechte odkapat. K tuku přidejte máslo, drcený česnek a cibuli a za občasného míchání opékejte, dokud cibule nezesklovatí, tedy asi 2–3 minuty.



Přidejte tymián a po minutě mouku, abyste získali jíšku. Jakmile zhnědne, vlijte mléko a vývar, přidejte bobkový list a za stálého míchání vařte asi 2 minuty, než polévka zhoustne. Vsypte brambory, snižte plamen a vařte dalších 13–15 minut. Nakonec přidejte smetanu spolu se škeblemi a po pár minutách dochuťte solí a pepřem. Podávejte dozdobené slaninou a petrželkou.

Vepřová plec s kapustou (Bacon and cabbage)Pro 4 osoby, 1 hodina a 15 minut



Suroviny na přípravu: 4 plátky zauzené vepřové plece (jde o silný plátek libové slaniny), 1 kapusta, 4 lžíce másla, sůl a čerstvě mletý pepř, bramborová kaše k podávání



Suroviny na omáčku: 500 ml mléka, 1 hrst sekané hladkolisté petrželky, sůl a čerstvě mletý pepř



Suroviny na jíšku: 8 lžic másla, trocha hladké mouky



Postup: Maso vložte do většího hrnce s vodou a přiveďte k varu. Mezitím otrhejte listy omyté kapusty, nahrubo ji pokrájejte a vložte k vařené slanině tak, aby se maso vařilo alespoň hodinu a kapusta 20 minut. Mezitím si připravte omáčku. Na jíšku rozehřejte v pánvi či rendlíku máslo, přidejte mouku a opékejte asi 2 minuty, dokud směs nezhoustne. Dejte stranou. Mléko vlijte do rendlíku se silným dnem. Přidejte sůl a pepř a vařte asi 5 minut. Pak přilijte 4 lžíce jíšky a dochuťte bylinkami. Vařené maso podávejte s omáčkou a bramborovou kaší.

Dušené jehněčí s kořenovou zeleninou (Irish stew)Pro 5 osob, 2 hodiny a 20 minut, bez laktózy



Suroviny: 120 g slaniny, 1,5 kg jehněčí plece (můžete použít i přední hovězí), po 1 lžičce soli a mletého pepře, 30 g hladké mouky, 1–2 stroužky česneku, 2 cibule, 500 ml hovězího vývaru, 1 lžička krupicového cukru, 120 g mrkve, 3 brambory, 1 lžička sušeného tymiánu, 1 bobkový list, 60 ml suchého bílého vína nebo tmavého stoutu, sekaná hladkolistá petrželka k dozdobení



Postup: Maso i zeleninu očistěte. Mrkve, brambory a cibule oloupejte a spolu se slaninou a masem pokrájejte na kostičky. Zelenina i maso by měly být na větší kousky, slanina a jedna cibule mohou být na menší. Oloupaný česnek nakrájejte nadrobno. Na rozpálené pánvi opečte slaninu dozlatova. Dejte stranou.



V míse smíchejte maso se solí, pepřem a moukou a řádně promíchejte. Pomoučené kostky vsypte na pánev se zbylým tukem a opékejte, dokud se maso nezatáhne. Přesuňte jej spolu s částí tuku do velkého hrnce. Na stejné pánvi opečte ještě nadrobno pokrájenou cibuli s česnekem a obojí pak vsypte do hrnce s masem.



Přidejte slaninu, vývar a cukr, přiklopte pokličkou a duste 1–1,5 hodiny, aby maso změklo. Nakonec přisypte zbylou zeleninu a koření, přilijte víno či pivo a vařte dalších 20 minut nebo dokud zelenina nezměkne. Před podáváním posypejte petrželkou.

Ovocné minidortíky (Scones)Pro 8 osob, 15 minut



Suroviny: 350 g hladké mouky + na pomoučení, ½ lžičky soli, 3 lžičky kypřicího prášku, 85 g másla, 3 lžíce krupicového cukru, 175 ml mléka, 1 lžička vanilkového extraktu, pár kapek citronové šťávy, 100 g rozinek (nemusí být), 1 vejce k pomazání, marmeláda či džem a šlehačka k podávání



Postup: Předehřejte troubu na 220 °C, horkovzdušnou na 200 °C. Mouku prosejte do velké mísy, přidejte sůl a kypřicí prášek a promíchejte. Vložte na kostičky nakrájené máslo a rukama jej rozdrobte na menší části. Přisypte cukr. Vanilkový extrakt a citronovou šťávu přidejte k mléku, které jste předem na 30 sekund ohřáli v mikrovlnné troubě. Odložte na chvíli stranou.



Pak tekutinu spolu s rozinkami přidejte do moučného mixu, promíchejte a přesuňte na pomoučený vál. Těsto se vám zprvu bude zdát příliš tekuté, proto použijte více mouky na pomoučení a rukama propracujte v celistvé těsto. Z něj vytvořte asi 4 cm tlustý kruh a pomocí kulatého vykrajovátka či tenké sklenice o průměru 5 cm, kterou jste předem obalili mouky, z těsta vykrojte čtyři malé kruhy.



Ze zbytků zformujte další celistvý kruh a proces opakujte, abyste získali celkem osm minidortíků. Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem, vršky potřete rozmíchaným vejcem a dejte péct na 10 minut, dokud nezezlátnou a nevyskočí. Jakmile vychladnou, rozřízněte je a plňte šlehačkou a libovolným džemem či marmeládou.