Je levná, podpoří trávení, posílí imunitu a polévku z ní vařila princezna Diana

Kdyby měla kořenová zelenina svoji královnu, byla by to mrkev. Je to vitamínová bomba, která podporuje trávení a zažívání, posiluje imunitu, snižuje riziko infarktu, rakoviny i hladinu cholesterolu. Pomůže vám také s hubnutím. Možná proto polévku z mrkve vařívala i princezna Diana a jak se v Británii traduje, měla prý právě mrkvovou polévkou udělat dojem na prince Charlese. Jak se dělá mrkvová polévka a jaké koření se do ní dává?

Mrkvová polévka se zázvorem v chladných dnech zahřeje a bude prevencí před bacily | Foto: Shutterstock