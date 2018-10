Ovocné delikatesy z Šumavy. Jozefína Růžičková je královna džemů a marmelád

Do soutěže Great Taste Awards se letos přihlásilo přes 12,5 tisíce výrobků z celého světa. Od alkoholických nápojů přes pekařské i uzenářské delikatesy až po čerstvé maso, zavařeniny nebo zmrzliny.

V nejprestižnější gurmánské soutěži světa, která se koná ve Velké Británii, uspěly také džemy z višní, jahod a červeného rybízu a broskví, které uvařila Jozefína Růžičková. Po loňském vítězství fíkovo-hruškového džemu s bílým karibským rumem si tak její značka Rose Garden připsala další mezinárodní úspěch. Co všechno za ním stojí?

Děti byly přednější než kariéra

Slovenská rodačka více než deset let pracovala v marketingu nadnárodní korporace v Praze, ale její přechod k marmeládám nebyl přímý a ani hladký. „Na Šumavu jsem se odstěhovala za manželem, když se nám narodil první syn, a nějakou dobu jsem se na mateřské poohlížela po něčem, co bych mohla dělat tam a nemusela se pak vracet do zaměstnání zpátky do Prahy a dojíždět denně nebo několikrát týdně takovou dálku. Chtěla jsem, aby rodina fungovala, abych mohla být se svými dětmi, dokud jsou malé a potřebují mě,“ vzpomíná Jozefína Růžičková.

K džemům a marmeládám se propracovala postupně a vzhledem k tomu, že pochází z vesnice na jihozápadě Slovenska, z domácnosti se zahradou, sadem a vinohradem, kde každé léto všechno ovoce a zeleninu zpracovávali a vlastně nikdy nic zavařovaného nekupovali v obchodě, zdálo se jí to jako docela přirozená volba.

„Růžičková zahrada“

Když přemýšlela o názvu značky pro své výrobky, nepoužila na to žádnou agenturu, jak to s oblibou dělají ve velkých firmách, a myšlenkový proces prý trval asi pět minut: „Růžičková, takže Rose, to zní docela hezky, a zahrada se k džemům docela hodí. Chtěla jsem značku, která by byla univerzálnější než třeba ,Džemy od Jozefíny‘ a mohla by případně fungovat i v zahraničí.“

Do první soutěže se Jozefína hlásila ještě v kategorii domácností, takže první soutěžní džemy uvařila ve své „normální“ kuchyni. Po chvilce v nájmu ale brzy pochopila, že potřebuje svoji vlastní profesionální kuchyň.

„Přímo v našem rodinném domě jsem využila málo používanou místnost (předchozí majitelé tam měli posilovnu a saunu) a vybudovala tam svoji malou, ale funkční kuchyň,“ říká výrobkyně džemů a marmelád s tím, že od pár skleniček za den je dnes schopna uvařit klidně sto denně. „Ale není to každý den, je to velmi proměnlivé,“ dodává.

Borůvky a bezinky s vanilkou

Když vymyslí novou marmeládu, dá ji ochutnat mamince a manželovi. „Manžel má naštěstí svoji vlastní firmu, která prodává nástroje a nářadí pro truhláře, takže můj malý marmeládový byznys si mohu řídit, jak chci já. Je rád, když se mi daří, je první ochutnávač nových džemů, hodnotitel toho, jestli je chilli džem dostatečně pálivý,“ prozrazuje Jozefína Růžičková.

Momentálně vyrábí asi 50 druhů džemů a marmelád. Ochutnat můžete třeba Borůvky a bezinky s vanilkou, Červený pomeranč se šípkem, Broskev s levandulí, Jahodový džem s granátovým jablkem a další dobroty, pro něž je typické, že obsahují vysoký podíl ovoce (na 100 g hotového džemu je použito většinou 110 g ovoce).

Podíl cukru v nich je pouze kolem 50 procent, což představuje minimální hranici takzvaných méně sladkých džemů (dle příslušné vyhlášky). Jozefína se nebojí přidat do džemu třeba sakurový květ nebo borovicový sirup, který ho prý krásně provoní.