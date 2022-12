Těžko říct, proč se do přípravy vosích hnízd mnohým hospodyňkám moc nechce. Zřejmě za to mohou špatné zkušenosti se starými formičkami, z nichž se korpus hnízda musel vyklepnout. To vyžadovalo perfektní těsto, pečlivé vysypání cukrem, sportovní zdatnost (protože klepnutí o stůl muselo být přesně akorát. Příliš slabé hnízdo nevyprostilo, silné ho zase zdemolovalo) a pevné nervy, neboť ztráty byly značné.

KVÍZ: Vyznáte se v cukroví? Zkuste si test, jak dobře znáte chuť Vánoc

Dnes už jsou ale k mání formičky rozevírací, s nimiž hnízdo vytvoří i dítě. A dokonalé těsto pro vás máme my. Navíc poradíme, jak mu dodat nové příchutě, které z klasiky udělají hvězdu tácu s cukrovím. Nastal čas rehabilitovat vosí hnízda.

Vosí hnízda podle časopisu Gurmet

Připravte si:

piškoty 250 g + na základ

cukr moučka 200 g

změklé máslo 140 g

kakao 2 lžíce

rum 4-6 lžic

cukr krupice na vysypání formiček

Piškoty rozmixujte najemno, v míse je smíchejte s máslem, cukrem, kakaem, rumem (tuzemák je dobrý, třtinový ještě lepší) a vypracujte nelepivé, ale vláčné těsto. Množství rumu bude záviset hlavně na piškotech, jejichž kvalita se docela liší podle značky. Některé jsou savější, jiným stačí tekutiny méně.

Linecké cukroví má mnoho podob. Zkuste i stromečky s ozdobami

Vrhněte se na náplň:

změklé máslo 100 g

cukr moučka 60 g

rum nebo vaječný koňak 2-3 lžíce

Šlehejte máslo s cukrem, dokud nebude světlé a nadýchané. Přidejte koňak či rum (nebo jiný alkohol, pokud využijete naše tipy a pustíte se do alternativních příchutí) a ještě krátce prošlehejte. Krémem naplňte zdobicí sáček.

Nová chuť, nový šmrnc

Zásadní podíl na chuti vosích hnízd má alkohol. Nemusíte ale nutně použít rum. Skvělý je i pomerančový Grand Marniere, čokoládový, kávový nebo kokosový likér. Pokud milujete svěží chutě, vsaďte na italské limoncello. To je obzvlášť skvělé, když z těsta vynecháte kakao nebo ho nahradíte trochou mandlové mouky. O zajímavou chuť se postará i koření. Zkuste přidat trochu perníkového koření, skořice nebo cukr ochuťte citrusovou kůrou či bylinkami.

Postup:

Formičku vysypte cukrem (někdo má rád moučku, ale my nedáme dopustit na krupici - těsto se lépe vykrojí a krystalky cukru mu dodají ojíněný vzhled), napěchujte do ní těsto a vařečkou vytvořte důlek. Vyplňte ho krémem, přiklopte piškotem a odložte na plech. Pokračujte, dokud nespotřebujete těsto. Cukroví prospívá, když ho necháte pár dnů odležet, ale kdo by to vydržel?

Jak si usnadnit práci

Příprava vosích hnízd celkem odsýpá, nicméně neustálé střídání plnění formičky a hotového hnízda je trochu otrava.

Pokud hnízda milujete, pořiďte si na ně speciální stojánek. S ním nejdřív vytvoříte korpusy hnízd a postavíte je do stojánku špičkou dolů, pak je všechny najednou naplníte krémem a nakonec přiklopíte piškotem. Je to pohodlnější a urychlí to akci, pokud hnízd děláte hodně. Druhá, neméně skvělá varianta, je pozvat si pomocníka. Jeden pak dělá korpusy a druhý plní.

Zdroj: se svolením časopisu GurmetUdělejte radost časopisem Gurmet

Gurmet je měsíčník pro labužníky plný inspirativních receptů z dostupných surovin, který nabízí nejen skvělé sezonní recepty, ale také trendy a novinky z oblasti gastronomie.Udělejte radost sobě či svým blízkým naším předplatným. Vybrat si můžete celoroční, půlroční nebo čtvrtletní. Gurmet samozřejmě pořídíte i v trafikách a u dalších vybraných prodejců.