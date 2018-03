Někdo to rád horké

Když je venku mrazivé chladno, nic se nevyrovná teplému jídlu. My jsme pro vás vybrali čtyři recepty, které jsou lehce pikantní, a tak vás zahřejí stejně dobře jako teplý svetr.

I čínská medicína radí konzumovat v zimě výhradně ty potraviny, které vás příjemně prohřejí. Kromě tepla vám totiž dodají potřebnou energii a navíc podporují rychlejší spalování tuků a strávení jídla. Pokud si v obchodě nebudete vědět rady, stačí se řídit jednoduchým pravidlem – nakupovat pouze sezónní potraviny. Sáhněte po bulvové zelenině, jako je celer, petržel, červená ředkev, mrkev nebo zelí. Stejné zahřívací účinky mají také dýně, křen nebo růžičková kapusta. Z kořenové zeleniny připravíte báječný vývar i krémovou polévku, nakrájená na kousky se hodí také jako příloha nebo spolu s luštěninami, bramborem či obilovinami pečená jako hlavní chod.

Na svůj nákupní seznam zařaďte také hřebíček a skořici, protože disponují dezinfekčními a antibiotickými schopnostmi a v zimě se využívají při nachlazení, kašli a chřipce. Hřebíček navíc posiluje srdce a pomáhá od bolestí zubů, skořice zase slouží při potížích zažívacího traktu. Právě v tuto sezónu se hodí péct z jablek a hrušek, zkuste je tedy pokrájet na kousky, obalit v cukru a mleté skořici a zapéct v malých miskách jen s trochou másla a pár hrudkami drobenky. Téhle britské dobrotě téměř bez práce se říká krambl a příjemně ve vás rozproudí krev.

Obecně platí, že čím pikantnější potravina je, tím lépe vás zahřeje. Důkazem mohou být chilli papričky (neboli kajenský pepř) a zázvor. Obojí lze využít v sušené i čerstvé podobě, a to ve slaných i sladkých receptech. Vždyť už dávní Mayové znali blahodárné účinky a skvělou chuť kakaových bobů ve spojení s chilli. Na pikantní nápoj stačí rozehřát kvalitní hořkou čokoládu v mléce a přidat špetku mletého sušeného chilli.

Zázvor, máte-li možnost, raději kupujte čerstvý. Nastrouhaný se hodí vylouhovat ve vodě, použít v zálivce na salát, ale také v těstě na buchtu, v brownies nebo jako součást koření v masových směsích. Exotické koření, jako je pravé karí, kurkuma či garam masala nakupujte u specializovaných prodejců, ať docílíte těch správných účinků.

Nezapomeňte ani na superpotraviny. Mnozí lidé si mylně myslí, že pocit tepla a sytosti v zimě zajistí pouze tučná jídla. Vyzkoušejte ovesnou kaši s chia semínky, borůvkami, kokosovým olejem a mandlemi a zjistěte, že i zdravé jídlo umí zahřát na těle i na duši.

RECEPTY



Mexická polévka

Na 4 porce, 20 minut, bez lepku a bez masa

Suroviny: 750 ml zeleninového vývaru, 1 červená cibule, 1 červená paprika, 1 žlutá paprika, 450 g mražené kukuřice, 1 červená chilli paprička, sůl a pepř dle chuti, 2 lžíce olivového oleje, tymián nebo petrželka k podávání, 250 ml zakysané smetany k podávání

Postup: Cibuli nakrájejte najemno, obě papriky na nudličky. Chilli papričku zbavte semen a nakrájejte ji nahrubo. V pánvi rozehřejte olej a zprudka na něm opečte cibuli i všechny papriky. Přidejte rozmrazenou kukuřici a opékejte ještě dvě minuty. Mezitím si připravte velký hrnec a začněte v něm ohřívat připravený vývar. Až bude zelenina opečená, přemístěte ji do kastrolu, dochuťte solí a pepřem a ještě mírně povařte. Polévku podávejte se zakysanou smetanou a chlebem.

Sendvič s grilovaným sýrem

Na 2 porce, 10 minut

Suroviny: 4 plátky kváskového chleba, 150 g sýru comté nebo gruyère, 30 g plátků sušené šunky, 1 menší červená cibule, 1 velké rajče, 30 g opražených lískových oříšků, 1 malý svazek pažitky, 1 malý svazek petrželky, 1 hrst baby špenátu (nemusí být), ½ lžičky hrubozrnné hořčice, worcesterská omáčka nebo tabasco dle chuti, uzená paprika dle chuti, drcené chilli dle chuti, 25 g másla

Postup: Nastrouhejte sýr nahrubo. Bylinky, opražené oříšky a cibuli nakrájejte nahrubo, rajče pokrájejte na plátky. Všechny ingredience kromě másla, rajčat, baby špenátu a plátků chleba dejte do misky a důkladně promíchejte. Máte-li rádi ostřejší jídla, přidejte více kapek dochucovadel a chilli koření. Před grilováním rozpusťte máslo a potřete jím krajíce chleba. Dva z nich dejte na gril (nebo grilovací nástavec v toustovači), rovnoměrně na ně rozdělte náplň a přiklopte zbývajícími krajíci. Opékejte asi 2–3 minuty, aby byly chleby zlatavé, ale nepřipalovaly se. Podávejte samotné nebo s nakládanou zeleninou.

Thajské zelené karí

Na 4 porce, 30 minut, bez laktózy

Suroviny: 350 g kuřecího masa, 3 lžíce zelené karí pasty, 250 ml kuřecího vývaru, 400 g kokosového mléka, 1 lžíce rybí omáčky, 7 kusů thajského lilku nebo ½ obyčejného lilku, 150 g mraženého hrášku nebo zelených fazolek (nemusí být), 1 cibule, 2 červené chilli papričky, hrst thajské bazalky, 20 kaffirových listů, hrst čerstvé thajské bazalky, hrst čerstvého koriandru, sůl a pepř dle chuti, slunečnicový olej dle potřeby, 1 limetka, rýže nebo rýžové nudle k podávání

Postup: Ve woku nebo v pánvi s vysokou hranou rozehřejte olej a zprudka na něm opečte cibuli a karí pastu. Přidejte na kostičky pokrájené maso a lilek, opékejte 2 minuty a pak přidejte chilli papričku, kaffirové listy, případně zbylou zeleninu a přilijte kokosové mléko, vývar a rybí omáčku. Stáhněte trochu plamen, pánev přiklopte pokličkou a duste asi 10 minut. Pak přisypte thajskou bazalku a ještě vařte asi pět minut. Před podáváním dochuťte solí, pepřem a pokrájeným koriandrem. Servírujte s rýží nebo rýžovými nudlemi.

Kuřecí špízy pro dospělé

Na 2 porce, 15 minut + marinování, bez laktózy

Suroviny: 2 kuřecí prsní řízky nebo 4 vykostěná kuřecí stehna, 2 ančovičkové filety, 2 lžíce medu, 50 ml jemné whisky, 1 lžička mletého nového koření, 1 lžička černého pepře, chilli dle chuti, sůl dle chuti, rostlinný olej dle potřeby, salát k podávání

Postup: Kuřecí prsní řízky nebo vykostěná stehna pokrájejte na proužky o délce prstu. Do misky nebo mikrotenového sáčku vsypte všechno koření, přidejte maso a přilijte tolik oleje, aby bylo maso směsí zcela obalené. Dejte do lednice ideálně na několik hodin marinovat. Na stejnou dobu namočte dřevěné špejle do studené vody. Před grilováním maso vyjměte z ledničky, osolte ho a napíchejte na špejle. Opékejte asi 5–10 podle velikosti masa. Podávejte se salátem nebo pokrájenou zeleninou.