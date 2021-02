Postup: Nejdřív si nachystáme dortovou formu, obalíme ji potravinářskou folií a naspod naskládáme piškoty. Pak ve studené vodě rozmícháme pudink, jablka očistíme, nakrájíme na malé kostičky a společně dáme do nepřilnavé vysoké pánve (můžete dát do hrnce). Jestli budete sladit třtinovým cukrem, dejte tam trochu už teď, ať se rozpustí. Přidala jsem ještě jednu celou skořici, i trochu mleté, hřebíček, citronovou šťávu a vanilkový extrakt. No a zapnout plotnu a vařit do zhoustnutí.

Pak ještě ochutnejte, já měla kyselá jablíčka, tak jsem dosladila trochu rýžovým sirupem. Někteří vaří ta jablka předem, ale já mám radši, když nejsou „rozblemcaný“, ale pěkně nazkus. Nalila jsem polovinu na připravené piškoty ve formě, naskládala další vrstvu piškotů a zalila zbytkem jablkové směsi. Pak to necháme vychladnout a dáme přikryté folii do lednice, nejlépe přes noc. Budeme se těšit na snídani :) Můžeme si na to dát třeba ještě tvaroh, smetanu, čokoládu… Všechno bude dobrota.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.