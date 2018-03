Nové koření: čtyři vůně v jedné kuličce

James Joyce ve svém Odysseovi píše, že jídlo vymyslel bůh a ďábel zase koření. Koření, kterému se budeme dnes věnovat, ďábelské rozhodně je. V jedné kuličce se totiž skrývá vůně hned čtyř koření: černého pepře, hřebíčku, muškátového oříšku a skořice.

nové kořeníFoto: Pixabay, volné dílo

Kvůli své rozmanité vůni dostalo Nové koření v angličtině název allspice (všekoření). Ve Francii mu zase říkají quatre-epices (čtvero koření). A jak tedy přišlo ke svému českému názvu? Úplně jednoduše – doputovalo k nám z Nového světa.

Díky Kolumbovi

Po vanilce a chilli je to tedy třetí koření, za které vděčíme Kryštofu Kolumbovi, který je přivezl ze své třetí námořní výpravy. Nové koření je vzhledem nápadně podobné černému pepři. Pochází tedy ze střední Ameriky, konkrétně z Jamajky, a ty nejlepší kousky jsou zde pěstovány až do dnešních dnů, respektive odsud pocházejí dvě třetiny světové produkce.

Jsou to sušené bobule (semena) ze stromu, který se nazývá pimentovník pravý. Je asi 10 metrů vysoký, může se dožít až sta let, kvete nádhernými, jemnými bílými květy, lehce podobným našemu bezu. Nové koření bylo v Československu ve dvacátých letech minulého století předmětem tzv. přepychové daně (zvláštní typ daně, uplatňované zejména v období krize), která bývala uvalena většinou na luxusní zboží.

Do aztécké čokolády

Využití v kuchyni je velmi pestré, stejně pestré, jako samotná vůně tohoto koření. Skvěle se snoubí s korýši, rybami, zeleninou, používá se při nakládání masa, do omáček, ale může se přidat zrnko třeba při vaření rýže. Užívá se při přípravě nápojů, například oranžády nebo svařeného vína. Bohaté uplatnění má také v cukrářství: přidává se do kompotů, krémů nebo do palačinkového těsta. Výborně se hodí k dýni (dýňové koláče), jablkům, hruškám, kdoulím, nebo také k dalšímu koření, jako zázvoru, hřebíčekuk, skořicei. Většinou se toto koření přidává do jídla celé a pak se společně vaří, nicméně zkuste ho někdy pomlít (zvláště pak do sladkých jídel), stejně jako třeba pepř a uvidíte, kolik v sobě skrývá kouzla. Mimochodem použití nového koření v cukrařině vůbec není nic nového: již Aztékové a Mayové jím kořenili čokoládu…

Vegetariánské plněné papriky

Suroviny:

6 lžic olivového oleje, pepř, sůl, 2 sklenice vody, lžíce mletého nového koření, 150 g rozinek, 1 kg cibule, 400 g rýže, 150 g piniových oříšků, 9 červených paprik

Postup:

Oloupejte cibuli, nakrájejte na malé kousky, nechte vzejít na olivovém oleji, na mírném ohni pak duste 25 minut. Dodržet čas je důležité, protože cibule delším vařením ztratí svoji štiplavost a zezlátne.

Opláchněte rýži, společně s rozinkami, piniovými oříšky a novým kořením přidejte do kastrolu s cibulí, jemně promíchejte. Osolte, opepřete a na mírném ohni vařte 10 minut.

Mezitím omyjte papriky a každou seřízněte cca 1cm u stopky. Vyjměte semínka, každou papriku propíchněte vidličkou asi na 5 místech, papriky naplňte náplní, ale pouze do 3/4, aby rýže ještě mohla při pečení v troubě nabrat na objemu. Papriky znovu uzavřete seříznutou částí, vložte je vedle sebe do pekáčku, pečte na 200 °C asi 1 h 45 min, v polovině pečení přikryjte alobalem, papriky tak zůstanou více šťavnatějšíé. Servírovat můžete jak teplé, tak studené jako předkrm, nejlepší jsou však druhý den, když se všechny chutě propojí.

Renata Dvořáková