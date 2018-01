Novinka pro mlsné jazýčky – cvrčci a červi

Máte-li rádi Broučky či Ferdu Mravence, radši tyto řádky nečtěte. Kamarádům vašich oblíbenců hrozí nebezpečí. Zuby si na ně brousí Češi. Na mušce jsou cvrček s potemníkem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

„Státní veterinární správa připravuje novelu veterinárního zákona, kterou bude hmyz zařazen mezi hospodářská zvířata,“ řekla Tereza Kubálková z ministerstva zemědělství. Úředníci s chovateli a vědci nyní připravují pravidla, jak hmyz pro potravinářské účely chovat a zpracovávat.

ÚLEVY PRO DEGUSTACE

„Výrobci potravin z hmyzu budou muset být schváleni, tak jako jiní výrobci potravin živočišného původu,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Bude-li se jednat o drobné chovatele, kteří provozují například pouze zážitkové degustace v restauracích, uvažujeme o úlevách,“ připustil.

Zájem o potraviny z hmyzu mají příznivci alternativního životního stylu a zdravé výživy. „Hmyz je bohatý na vzácné aminokyseliny,“ řekl Deníku Ivan Papoušek ze společnosti Papek, která se chovem hmyzu zabývá. Chtějí je i vegetariáni. „Těší se na ně, protože hmyz není maso, a přitom je to zdroj živočišných bílkovin,“ vysvětlil.

Aby se hmyz řazený mezi tzv. „nové potraviny“ dostal na talíř, musí projít autorizací u Evropské komise. Povolení zatím žádný hmyz nemá. Nyní se čeká na autorizaci moučných červů. „Výrobci čekají na její schválení a zanesení výrobků z moučných červů na seznam povolených nových potravin, který bude platný v celé EU,“ konstatovala Kubálková.

Potravinářská komora očekává povolení potravin z hmyzu do roka či dvou. „V každém případě má tato surovina značný výživový potenciál, který určitě řada výrobců a zpracovatelů bude chtít využít,“ řekla Deníku její mluvčí Dana Večeřová. „Určitě se najde celá řada fanoušků, kteří to budou chtít aspoň zkusit,“ míní. Nečeká však, že by se s ohledem na české stravovací tradice pojídání potravin z hmyzu příliš rozšířilo. „Je to také otázka technologie výroby a zpracování hmyzí suroviny, která je velmi náchylná ke změně teploty,“ vysvětlila Večeřová.

CHUTNÉ A ZDRAVÉ

Chovatel do budoucnosti hledí s nadějí. „Bráníme se všem nežádoucím vlivům, které ovlivňují výrobu hovězího, vepřového a kuřecího. To znamená antibiotika, anabolika a chemii. Nic z toho v hmyzu nenajdete,“ prohlásil Papoušek. „Kromě toho je to chutné,“ dodal.

Možná skončí na talíři: Který hmyz by se v Česku mohl chovat pro potravinářské účely?

potemník moučný

potemník stájový

cvrček domácí

cvrček krátkokřídlý

cvrček banánový