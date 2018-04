Objevte lahodné Kolumbovo vejce

Ustálené slovní spojení Kolumbovo vejce označuje objev, který není složitý, jen na něj „stačí“ přijít. A to platí i o receptech, díky kterým zjistíte, že z vejce se dá vykouzlit mnohem víc než jen omeleta.

Jedna historka praví, že když Kryštof Kolumbus oslavoval objevení Ameriky, jeden závistivý muž dobytí nového kontinentu zlehčoval. Slavný mořeplavec ho posléze vyzval, aby postavil vejce na špičku. Po neúspěšném pokusu svého oponenta sám pak špičku nakřápl a vejce postavil. I když ho nazývali podvodníkem, vystihl podstatu věci – někdy objev nečiní příliš velké úsilí, jen na něj „stačí“ přijít. To samé se stává i v kuchyni. Když není inspirace, člověk se vrací k stále stejným, osvědčeným pokrmům.

Že naměkko se vejce vaří podle velikosti 3–5 minut, nahniličko 6–7 minut a natvrdo 9–10 minut, to ví téměř každý. K dalším klasickým úpravám patří i volské oko, kde umění tkví spíš v dokonalém výsledku, a to zda se povede lehce opéct bílek, zatímco žloutek zůstane tekutý. Čím dál více bister a restaurací nabízí také toasty s pošírovaným vejcem, reagují tak na vzrůstající popularitu brunchů neboli pozdních snídaní. Nic proti klasice, nad míchaná vajíčka s cibulí není, s vejci ale můžete jít při vaření mnohem dál. Můžete je rozklepnout do českých polévek nebo je po vzoru asijských receptů přidat do vývaru uvařená natvrdo. Hodí se do rýžových i masových směsí, natvrdo k salátům a také v syrové podobě jako součást zeleninové směsi k zapečení. Po ránu chutnají skvěle jen tak, ale i opečená nebo natvrdo navrch chleba s pomazánkou.

Vegetariáni vejcem nahrazují maso a přidávají ho coby bílkovinu do svých obědových krabiček. A večer pak snadno poslouží k obalování masa nebo jako náplň masových rolád. Obecně platí, že čím čerstvější vejce, tím lepší kvalita i chuť. Je jen málo případů, kdy se vyplatí mít po ruce vejce těsně před datem spotřeby, a to například při šlehání sněhu z bílků, který bude hezky tuhý právě ze starších vajec, nebo při výrobě pomazánky. Úplně čerstvá vejce se totiž po uvaření špatně loupou.

Z morálních důvodů čím dál více spotřebitelů hlídá také původ vajec. Pokud ani vy nechcete ty, co pocházejí z klecových chovů, nekupujte vajíčka, která mají jako první číslo v natištěném kódu číslici 3. To značí, že slepice mají v klecích prostor nepatrně větší, než jsou ony samy. Číslo 2 označuje vejce z halového chovu, kde je sice místa daleko víc, ale pořád to není ono. Ne náhodou se dalším označením říká „vejce od šťastných slepiček“. Teprve číslo 1 ukazuje, že slepice mají volný výběh a ty s číslem 0 pocházejí navíc z ekologického chovu.

RECEPTY

Vejce Benedikt s holandskou omáčkou

Pro 4 osoby, 20 minut

Suroviny: 4 vejce, 2 žemle nebo jiné bílé pečivo, 200 g šunky, 1 lžíce bílého vinného octa; NA OMÁČKU: 3 žloutky, 150 g másla, 1 hrst nasekané petrželky, 150 ml bílého vinného octa, 3 kuličky černého pepře, citronová šťáva, pepř a sůl dle chuti

Postup: Začněte přípravou holandské omáčky, ta je nejnáročnější. V kastrůlku svařte vinný ocet s pepřem a bylinkami na polovinu. Přeceďte a nechte zchladnout. Ve vodní lázni prošlehejte tři žloutky se dvěma lžícemi svařeného octa. Šlehejte do zhoustnutí, to potrvá asi 5 minut. Odstavte a do nadýchané pěny vmíchejte po částech rozpuštěné máslo. Dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou. V dalším hrnci přiveďte k varu vodu a vmíchejte do ní lžíci octa. Před rozklepnutím vodu zamíchejte, aby vznikl vír, a doprostřed vlijte syrové vejce. Vařte asi 2–3 minuty a poté ho vyjměte ven a opatrně osušte. Pečivo rozkrojte a řeznou stranou nasucho opečte. Na každou polovinu položte část šunky, pak vejce a navrch nalijte větší dávku holandské omáčky.

Sýrovo-špenátová suflé

Pro 4 osoby, 1 hodina a 20 minut, bez masa

Suroviny: 4 vejce, 100 g baby špenátu, 60 g sýru gruyére, 40 g parmazánu, 30 g másla + na papír, 20 g hladké mouky, 150 ml polotučného mléka, malá hrst pažitky, špetka chilli, sůl a pepř dle chuti

Postup: Troubu předehřejte na 200 °C. Připravte si formy na muffiny nebo jiné pečicí formy o rozměru 8 cm v průměru. Vyložte je pečicím papírem tak, aby pár centimetrů přesahoval. Na plotně rozpusťte máslo a přidejte mouku. Opékejte, dokud nezhnědne. Pak začněte pomalu přilévat mléko, až získáte hustou bílou omáčku. Odstavte, zašlehejte žloutky a přidejte nastrouhané oba druhy sýru a koření. Z bílků ušlehejte sníh a opatrně ho vmíchejte do sýrové směsi. Přidejte i pokrájený baby špenát a pažitku. Rozdělte do forem a pečte asi 20 minut, než suflé zhnědne na povrchu.

Vejce po mexicku

Pro 4 osoby, 40 minut, bez masa a bez lepku

Suroviny: 4 vejce, 400 g konzerva krájených rajčat, 400g konzerva černých fazolí, 50 g čedaru, 4 kukuřičné tortilly, 1 červená cibule, 2 stroužky česneku, 1 zelená chilli paprička, olivový olej na opékání, sůl, sušené chilli a římský kmín dle chuti, čerstvý koriandr k posypání, zakysaná smetana k podávání.

Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Očistěte a nakrájejte si zeleninu. V pánvi na oleji opečte cibuli s česnekem doměkka, potrvá to asi 5 minut. Vsypte kmín a po minutě plechovku rajčat. Vařte dalších 5 minut a přidejte fazole. Prohřejte a odstavte. Zapékací mísu vymažte olejem a vyložte tortillami. Přelijte je směsí z pánve a vytvořte v ní menší důlky. Do nich opatrně rozklepněte vejce a posypte sýrem a oběma chilli papričkami. Pečte asi 12 minut. Před podáváním posypejte koriandrem a doplňte zakysanou smetanou.

Kedgeree

Pro 4 osoby, 50 minut, bez lepku

Suroviny: 4 vejce, 600 g uzené ryby (tradiční recepty uvádějí tresku), 250 g rýže basmati, 2 bobkové listy, 1 lžíce másla, 1 středně velký kus čerstvého zázvoru, 1 svazek jarní cibule, 1 česnek,

2 vrchovaté lžíce karí, 1 lžíce semínka hořčice, 2 rajčata, šťáva ze 2 citrónů, 2 hrsti čerstvého koriandru, 1 čerstvá červená chilli, 250 g nízkotučného jogurtu, sůl a pepř dle chuti

Postup: Dejte vařit vejce na 10 minut a rýži podle návodu na obalu. Mezitím si připravte rybu – spolu s bobkovým listem ji vložte do mělké pánve a zalijte dostatečným množstvím vody. Přiveďte k varu a zakryté vařte asi 5 minut. Odeberte z pánve a nechte vychladnout. Odstraňte z ryb kůži a maso natrhejte na kousky a odložte. V pánvi po rybě rozpusťte máslo, přidejte nastrouhaný zázvor, pokrájenou cibuli a prolisovaný česnek. Po 5 minutách přidejte semínko hořčice a karí. Ještě chvíli opékejte, pak přidejte rajčata, citronovou šťávu, rybu, rýži a, chcete-li, další koření a ještě trochu zahřejte. Před podáváním doplňte rozčtvrcenými vejci a koriandrem a ve vedlejší misce jogurtem.