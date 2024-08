Ostružinová zmrzlina je vynikající letní osvěžení. A ještě do těla dostanete vitaminy.

Ostružiny jsou skvělé plody, které jsou nabušené vitaminy. „Ostružiny jsou plné vitamínů C, K a E. Plody jsou bohaté na vlákninu a mají nízký obsah cukru. Obsahují také antokyanin, který významně přispívá k lidskému zdraví. Vědci zjistili, že fenolické sloučeniny v ostružinách by mohly mít schopnost předcházet chronickým a zánětlivým onemocněním a různým typům rakoviny. Mohly by dokonce snížit pravděpodobnost kognitivních poruch souvisejících s věkem,“ uvádí Virginia State Univerzity.

Skvělý způsob, jak ostružiny v létě využít, je udělat si z nich chutnou zmrzlinu. Jak si ale udělat domácí zmrzlinu, když nemáte zmrlinovač? Trik je v tom, že směs během mrznutí několikrát pořádně promícháte. Zamezíte tak tvorbě ledových krystalků.

Jak udělat ostružinovou zmrzlinu

Počet porcí: 4 - 6

Suroviny:

500 gramů ostružin

75 gramů krupicového cukru

30 mililitrů vody

300 mililitrů smetany ke šlehání

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Ostružiny jsou velmi zdravé. Kromě vitaminů obsahují i hodně vlákniny, takže mimo jiné pomáhají zdravému trávení.

Postup:

Vložte ostružiny s vodou a cukrem do pánve s vyšším okrajem. Přikryjte pokličkou a duste asi 5 minut. Pak vzniklou směs přes jemné sítko protlačte vařečkou do misky tak, abyste se zbavili peciček. Nechte směs vychladnout. V jiné misce vyšlehejte smetanu, dokud nebude hustá, ale stále měkká - neměla by být úplně tuhá, měla by spadnout ze lžíce. Do smetany přidejte připravené ovocné pyré, dobře promíchejte a směs v plastové misce zmrazte asi 2 hodiny. Po dvou hodinách v mrazáku směs vytáhněte a znovu ji rozmačkejte vidličkou nebo promixujte tyčovým mixerem. Vraťte do mrazáku. Promíchání pak opakujte po dalších 2 hodinách. Opakovaným mícháním zabráníte krystalkování směsi a ta by si měla udržet krémovou konzistenci. Za další dvě hodiny už by směs měla být připravena k podávání. Zmrzlinu můžete ještě posypat čerstvými ostružinami a polít třeba karamelem nebo čokoládovým likérem.

Tip: Lze použít i mražené ostružiny, ale ty potřebují asi 10 minut povařit. Můžete také použít černý rybíz nebo ostružiny smíchané s vařenými jablky.

Zdroj receptu: niggela.com