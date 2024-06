Wikikuchařka to říká stručně a jasně: „Ovocné knedlíky patří ke klasice české kuchyně. Setkáme se s nimi ale i v rakouské či polské kuchyni.“ K oběma našim bezprostředním sousedům jsme je s největší pravděpodobností naroubovali my: těžko totiž najdete v českých a moravských krajích (a na Slovensku, samozřejmě) domácnost, kde by nebyly na stole několikrát za rok a mnohokrát za léto, za aplausu dětí i dospělých, a zpravidla podle jednoho nejoblíbenějšího receptu.



Tvarohové, odpalované, bramborové, kynuté

Na výběr jich je dost: ovocné knedlíky tvoříme z různých variant tvarohových, odpalovaných, bramborových a kynutých těst a plníme je podle sezony vším od první jahody po poslední švestku. (Skalní fanoušci neustávají v tvorbě ani se zimou - pokud dojdou zásoby mraženého ovoce, plní knedlíky povidly, čtverečky čokolády, ba i rumová pralinka se uvnitř najde při googlování mezi recepty.)

Ovocné knedlíky jsou samozřejmě také letní a podzimní stálicí všech foodblogerů: fotky talířů s rozkrojeným tenkostěnným knedlíkem a medově vyhlížející meruňkou uprostřed, to vše pod štědrým závojem máku ozdobené snítkou mladé máty a lžící smetany, patří k masově lajkovaným a obdivně komentovaným.

Sláva knedlíkům daleko za hranicemi

Petra Kupská má na svém anglicky psaném blogu Cook Like Czechs, na kterém podle svých slov šíří slávu české kuchyně v zahraničí, krásný recept na ovocné knedlíky z kynutého těsta: v Čechách se jim často familiárně říká blbouni.

Petra je vaří v osolené vodě (a svým čtenářům z dalekých zemí mile vysvětluje, co je to tvaroh), zatímco Slovenka Martinka ve svém videu na YouTube je připravuje v páře a mluví o nich jako o parených buchtách.

Vař a peč s Martinkou:

Web iReceptář v jednom ze svých textů vnáší do tématu slovo gulivár. „Knedlíky plněné ovocem jsou na Slovácku známé pod pojmem guliváry. A přestože se svou podobou od jiných ovocných knedlíků nijak zásadně neliší, v chuti je rozdíl mírně patrný. I proto jsou slovácké knedlíky oproti těm klasickým považovány za mnohem chutnější,“ avizuje iReceptář a nabízí i recept se zmíněným trikem.

Ovocné guliváry Do větší mísy nasypte 250 gramů polohrubé mouky a vmíchejte do ní špetku soli.

Pak přidejte 2 celá vejce a do těsta rozdrobte 1/2 kostky droždí.

Všechno zalijte 250 mililitry teplého (ne však horkého) mléka a důkladně promíchejte. (V případě tohoto receptu není nutné připravovat kvásek. Je ale třeba, aby se těsto opravdu dobře rozmíchalo a nezbyly v něm žádné větší kousky droždí.)

Pak do těsta zapracujte dalších 250 gramů polohrubé mouky a nechte ho po utěrkou na teplém místě asi 45 minut kynout.

Vykynuté těsto přemístěte na lehce pomoučenou pracovní plochu a postupně z něj odřezávejte stejně velké kousky těsta.

Z nich v rukou vytvářejte placky, do kterých balte oblíbené ovoce.

Použít můžete meruňky, švestky, jahody anebo třeba borůvky.

Dejte přitom pozor na to, aby byl každý knedlík skutečně dobře uzavřený a při vaření z něj nevytékala šťáva z ovoce.

Knedlíky pak vařte ve vroucí vodě pod pokličkou zhruba 8 minut.

V polovině vaření je ve vodě ještě otočte, aby se stačily uvařit z obou stran.

Hotové guliváry propíchněte vidličkou, aby se nesrazily, a přelijte je rozpuštěným máslem.

Servírujte je posypané mákem, opraženou strouhankou či nastrouhaným tvarohem a zaprášené moučkovým cukrem.

Markéta v troubě jde na jistotu

Na tvarohové těsto nedá dopustit Markéta Chovancová: na svém instagramovém účtu Markéta v troubě má osvědčený a hlavně rychlý a dobrý recept. Pro ty, kdo ještě nemají svůj, vždy spolehlivý a výborný, může posloužit jako sázka na jistotu.

Ovocné knedlíky z pěti surovin za dvacet minut Budete potřebovat: 2 tvarohy v alobalu

1 vejce

1 lžíce cukru moučka

špetka soli

cca 150 g dětské krupičky

miska jahod

1 tvaroh na strouhání

2 plátky másla

2 lžíce medu

1 zakysaná smetana Postup: V míse smícháme tvarohy z alobalu, vajíčko, cukr, sůl a dětskou krupičku. Mělo by vzniknout jemné nelepivé těsto, ze kterého půjdou tvarovat knedlíčky. Pokud by bylo příliš lepivé, lehce krupičky přidáme, ale ne příliš mnoho, knedlíky by byly tuhé. Z těsta vytvarujeme dva silnější hady, ukrajujeme kousky, které v ruce zploštíme na placku, zabalíme vybrané ovoce, zapravíme všechny spoje, aby nevytekla šťáva z ovoce. Ze stejného důvodu neděláme placičky ani příliš tenké, aby se těsto při balení či vaření neroztrhlo. Do velkého hrnce dáme dostatečné množství vody (zhruba dvě třetiny) a přivedeme k varu. Jakmile voda pořádně bublá, vhodíme část knedlíků (polovinu či třetinu, dle velikosti hrnce). Poté, co voda začne opět vřít, knedlíky zlehka promícháme vařečkou, aby se nepřilepily. Opět přiklopíme, stáhneme plamen zhruba na polovinu a vaříme přiklopené cca 8 minut. Poté vylovíme cedníkem, přesuneme do mísy s dvěma lžícemi rozpuštěného másla. Servírujeme s nastrouhaným tvarohem, přelité máslem a posypané moučkovým cukrem, či se zakysanou smetanou a medem.

Medaile za minimalismus pro Karolínu

Do týmu "tvarohové těsto" patří i Karolína Four, která ovšem na svém blogu nabízí nejminimalističtější z minimalistických verzí: dělá je z pouhých DVOU surovin! (Z jedné by to logicky nešlo, takže Karolíně patří zlatá medaile za minimalismus.)

Inženýrka v oboru výživy a kvality potravin a autorka dvou bestsellerů o jídle si vystačí jen s tvarohem a dětskou krupičkou (v poměru 500 gramů tvarohu: 200 gramů dětské krupičky) a radí nepárat se s těstem příliš důkladně: „Snažte se ho nežmoulat moc dlouho, abyste nerozvinuli příliš lepku a knedlíky nebyly gumové,“ radí Karolína Four.

Zdravé makové knedlíky ze 4 ingrediencí:

Velké finále: posypka korunuje dílo

Zatímco u těst na ovocné knedlíky se veškeré improvizace a triky točí kolem čtyř základních receptů (tvarohových, bramborových, kynutých a odpalovaných) a jakákoliv fantazie se chtě nechtě podřizuje zákonu Musí to držet pohromadě, být kypré, vláčné a měkké, posypky jsou úplně jiná káva: tady se meze nekladou. Úžasná je staletá klasika, tedy mletý mák nebo strouhaný tvaroh (cukr a máslo, samozřejmě), ozdůbky (mátové či meduňkové lístky nebo lžíce smetany či šlehačky) vítány. Existují ovšem varianty, které vaše knedlíky vystřelí do netušených výšin. Tady jsou.

Inspirace z webů, blogů a starých sešitků Opražte na másle běžnou strouhanku s krystalovým cukrem a špetkou skořice . Dělaly to naše babičky, funguje to.

. Dělaly to naše babičky, funguje to. Oslaďte knedlíky místo cukru medem .

. Pokud je u vás ještě k sehnání takzvaný perník na strouhání , berte ho. Na ovocných knedlících mu to vysloveně sluší.

, berte ho. Na ovocných knedlících mu to vysloveně sluší. Pokud kolem stolu nesedí děti, dopřejte knedlíkům posypaných tvarohem nebo mákem tu šťastnou kombinaci, kterou se zvlhčují moravské koláčky: máslo, rum, med, trochu citronové kůry . Nebudete litovat.

. Nebudete litovat. Knedlíky neposypávejte, ale obalujte. Hned po uvaření jim dopřejte spršku rozpuštěného másla a pak je pěkně vyválejte v mletém kokosu, granku, najemno rozdrcených máslových nebo karamelových sušenkách či tatrankách, případně v rozdrcených oříšcích.

