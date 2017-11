Pečeme bez másla

Když se před čtyřmi měsíci začaly zvedat ceny másla, nikdo by asi nehádal, že se cena za jeden kilogram vyšplhá skoro na 300 korun. Podle několika mlékařů změnu způsobila dotační politika Evropské unie a vyšší poptávka po mléčných výrobcích, někteří experti zas poukazují na uměle drženou hladinu ceny másla po několik předchozích let.

Pravdou je, že faktorů existuje více. Ještě před dvaceti lety spotřebitelé nakupovaly margaríny v domnění, že jsou daleko zdravější než živočišné tuky. Dnes je trend opačný. Díky kuchařským televizním show, kde šéfkuchaři varují před používáním náhražek, se lidé vracejí k poctivým výrobkům. Mezi ně patří i kvalitní smetana, která je pro výrobu másla stěžejní. Český trh není v její výrobě soběstačný, a tak ji nakupuje v zahraničí, což ovlivňuje cenu másla, který je ostatně také z velké části z dovozu.

K výraznému zdražení navíc pomáhá i nákupní hysterie některých zákazníků. Jednoduše kdyby lidé nenakupovali tolik másla do zásoby, zdražování by pravděpodobně dávno ustalo. Když se nicméně podíváte na historický vývoj cen některých základních „položek domácnosti“, zjistíte, že máslo se se svou cenou pod 40 Kč za 250 gramů drželo příliš dlouho. Podle Českého statistického úřadu stál v roce 1985 kilogram másla 40 Kčs, přičemž průměrná měsíční hrubá mzda činila 2920 Kčs. Zachováme-li tento cenový poměr, máslo by dnes mělo stát zhruba 95 Kč. Růst cen je tedy stále příznivý.

Bílé zlato

Máslo je v podstatě čistý mléčný tuk, který se ze smetany získává stlučením, při kterém se od sebe oddělují tekuté – podmáslí – a pevné složky. Jeho domácí výroba není žádná alchymie, jde o celkem jednoduchý proces, při kterém jednoduše protřepáváte smetanu. Připravte si třiatřicetiprocentní smetanu ke šlehání, cedník, plátýnko a malou dávku trpělivosti.

Tekutinu nalijte do robota se šlehací metlou. Zapněte a šlehejte, dokud nezískáte šlehačku – podle výkonu robota to může trvat různě dlouho. Po delší chvíli se ze šlehačky začnou dělat máslovité hrudky a nakonec se mléčný tuk úplně oddělí. Do cedníku v míse dejte plátýnko, přidejte máslo a podmáslí nechte okapat. Nakonec ho ještě dobře vymačkejte.

Finální produkt je třeba ještě promačkat pod tekoucí vodou, a zbavit tak posledních zbytků podmáslí. Čisté máslo nakonec jen osušte a vytvarujte dle libosti. Před uložením do chladničky jej zabalte do potravinářské fólie nebo pečícího papíru, aby se hned nezkazilo. A pamatujte, že domácí máslo má na rozdíl od kupovaného kratší trvanlivost.

Můžete ji prodloužit zmrazením nebo přepuštěním na pánvi. Přepuštěné máslo neboli šmolc či ghí se skvěle hodí na smažení, protože se na rozdíl od másla nedá tak snadno přepálit. Navíc disponuje příjemnou oříškovou chutí a vůní, která skvěle vynikne ve světlém piškotu.

Pokud se i přesto chcete z nějakého důvodu máslu vyhnout, půjde to celkem snadno. Ve studené kuchyni jej můžete nahradit pomazánkovým máslem, při pečení bude jako náhražka fungovat jakýkoliv tuk. Velice oblíbené jsou olivový a kokosový olej, oba však rovněž nepatří k nejlevnějším tukům. Větší množství olivového oleje navíc zanechává v pokrmech svoji typickou vůni a chuť, která nemusí všem strávníkům chutnat. Mějte proto vždy po ruce slunečnicový olej nebo upečte moučník, který se tukům vyhýbá úplně.

RECEPTY:

BANÁNOVÉ MUFFINY S KOUSKY ČOKOLÁDY

Cca 2 plechy, 35 minut, bez másla

Suroviny: 2 středně velké velmi zralé banány + na ozdobení, chcete-li, 2 hrnky hladké mouky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, 1/3 hrnku krystalového cukru, 1 vejce, 1/2 hrnku oleje dle volby (my použili kokosový, ale fungovat bude i slunečnicový), 1 hrnek polotučného mléka, 100 g nebo více na kostičky pokrájené čokolády na vaření (použijete-li hořkou, klidně muffiny přislaďte), 1/2 nebo trochu víc hrnku strouhaného kokosu, kakao, chcete-li

Postup: Troubu předehřejte na 170 °C. Důlky ve formě na muffiny pečlivě vymažte olejem nebo do nich vložte papírové košíčky. V míse smíchejte mouku a další suché ingredience. V jiné misce rozmačkejte banány vidličkou nebo tupou, boční stranou paličky na maso. Přilijte k nim vejce s mlékem a olejem. Směsi spojte a promíchejte. Pomocí lžíce naplňte košíčky ve formě. Pečte asi 15–20 minut, až muffiny zezlátnou vyběhnou.