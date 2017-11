Pečte zdravěji! Bez lepku

Mýtu, že bez lepku znamená bez chuti, už dávno nikdo nevěří. Přesvědčte se sami a upečte si doma moučníky bez použití mouky. Zjistíte, že skvěle chutnají, a navíc jsou i zdravější, než ty klasické.

Ještě před pár lety držela bezlepkovou dietu jen „hrstka“ lidí, kterým by druzí asi nezáviděli, zato dnes je bezlepková dieta trend, téměř životní styl. O co jde? Celiaci neboli lidé s nesnášenlivostí lepku nesmějí jíst spoustu pro nás běžných surovin, jako je například pečivo, těstoviny a další potraviny, ve kterých se objevuje mouka.

Ta obsahuje lepek (gluten), směs dvou bílkovin obsažených v obilninách, přesněji v pšenici, žitu, ječmenu a tak dále, kterou výrobci využívají k pružnosti těsta. Těla celiaků tuto látku nedokážou dokonale strávit, a tak reagují bolestmi břicha a střevními potížemi, v extrémních případech se netolerance může projevit až závratěmi, silnými křečemi či zvracením.

Změna jídelníčku ale leckdy není jednoduchý krok. Zvlášť u nás ve střední Evropě, kde se pečivo a těsto jí i několikrát denně. Přesto spousta tuzemských i zahraničních celebrit a sportovců tuto dietu doporučuje. Proč? Prý jde o zaručený způsob, jak zhubnout, zlepšit si náladu i celkové zdraví, zvýšit fyzickou výkonnost a energii.

Všeho s mírou

Podle některých expertů neexistuje důkaz, že by lepek způsoboval tloustnutí či unavenost organismu. Nicméně jsou to právě ta jídla s moukou, která rozhodně nepatří k dietním pokrmům nebo k jídlům, která jsou bohaté na minerály, vitaminy a jiné zdraví prospěšné látky. Lepek najdete zejména ve sladkém a slaném pečivu, v dortech a dezertech, v těstovinách, špaldě, bulguru, knedlících, palačinkách, sójových omáčkách, pivu, ovesných kaších nebo cereáliích. Málokdo ví, že i proklamovaný kuskus nebo mléčné potraviny obsahující škrob jsou na něj bohaté.

K povoleným potravinám se zase řadí ovoce, zelenina, rýže, jáhly, pohanka, luštěniny, ořechy a drobná semínka. Obecně platí, že váš jídelníček by měl být bohatý na všechny živiny. Dopřejte proto svému tělu pestrou, kvalitní a vyváženou stravu a budete se cítit plní energie.

Pokud máte pocit nafouknutí nebo jste přibrali pár kilo navíc, bezlepková dieta rozhodně stojí za zkoušku. Obilí přece jen patří k nejběžnějším potravinovým alergenům. A pokud ve vašem případě nejde o intoleranci, minimálně může být dieta cestou ke klidnějšímu zažívání. Při výběru „správných“ potravin se můžete řídit jednoduchým pravidlem – číst etiketu. Více informací najdete na stránkách bezlepkovadieta.cz, celiak.cz nebo zijemebezlepku.cz.

Náhrady klasické mouky

Chcete-li při pečení nahradit mouku bezlepkovými produkty, jde to snadno. V regálech obchodů je běžně k dostání bezlepková mouka, shánět se ale můžete i po jáhlové mouce (vhodná zejména do placek a slaného pečiva), amarantové, čirokové, kukuřičné, mandlové, rýžové, kokosové či dýňové mouce. Dokonce i některé ovoce a zelenina fungují v těstu jako lepek.

V palačinkách mouku nahradíte rozmačkaným banánem, v plackách a chlebech zas nastrouhanou mrkví nebo cuketou. Čokoládové moučníky si vystačí jen s čokoládou, případně nastrouhanou řepou. A máte-li chuť, klidně se pusťte do výroby vlastní bezlepkové mouky. Je to neuvěřitelně snadné! Stačí, když suchý strouhaný kokos (nebo třeba mandle či jiné oříšky) rozmixujete najemno, téměř na konzistenci moučkového cukru.

ČOKOLÁDOVÉ PUSINKY

Na cca 24 pusinek, 3 hodiny a 30 minut, bez lepku

Suroviny: 2 velké bílky, 1 lžička vanilkového extraktu, 1 lžička instantní kávy, špetka soli, špetka vinného kamene, ½ hrnku krystalového cukru, 1 tabulka hořké čokolády, roztavené a ochlazené na pokojovou teplotu

Postup: Troubu předehřejte na 95 °C. Pomocí elektrického mixéru vyšlehejte vaječné bílky s vanilkou, kávou, solí a vinným kamenem téměř dotuha. Poté postupně po jedné polévkové lžíci přisypávejte cukr a znovu šlehejte, dokud vám nevznikne tuhá, lesklá bílá hmota. Formu vyložte pečicím papírem a na něj pomocí polévkové lžíce naneste několik kupiček ve tvaru kolečka.

Pečte v troubě asi 2 hodiny, poté ji vypněte a nechte v ní pusinky ležet ještě asi hodinu, aby se dodusily. Poté je namáčejte v hořké čokoládě, kterou jste si předem roztavili ve vodní lázni. Čokoládové pusinky položte na mřížku, nechte okapat a oschnout. Takto vám v pokojové teplotě vydrží až 3 dny.

LINECKÉ CUKROVÍ

Na cca 24 kousků, 1 hodina a 40 minut, bez lepku

Suroviny: 150 g másla, 120 g moučkového cukru, 2 lžičky vanilkového cukru, 1 vejce, 70 g mletých mandlí, 250 g bezlepkové mouky, rybízová nebo malinová marmeláda na slepování, moučkový cukr na posypání

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. Utřete máslo a oba cukry do hladké pěny, přidejte vejce a šlehejte ještě asi 2 minuty. Vsypte mandle i mouku a vypracujte hladké měkčí těsto. Zabalte ho do fólie a dejte do lednice chladit asi na hodinu. Těsto vyválejte asi na 2mm plát, ze kterého vykrájejte kolečka.

Z poloviny koleček ještě vykrojte malou hvězdičku a takto dejte péct do trouby na plech vyložený pečicím papírem. Po asi 8 minutách troubu vypněte, nechte linecké vychladnout a poloviny (jedno celé kolečko, jedno s hvězdičkou uprostřed) slepujte připravenou marmeládou. Nakonec poprašte moučkovým cukrem.

OŘÍŠKOVÉ ROHLÍČKY

Na cca 20 rohlíčků, 2 hodiny a 30 minut, bez lepku

Suroviny: 85 g bezlepkové mouky, 15 g hladké kukuřičné mouky, 250 g moučkového cukru, 125 g ořechů dle chuti, 125 g másla, 4 g jedlé sody (asi ½ lžičky)

Postup: Předehřejte troubu na 160°C. Ořechy si předem pomelte a pak je smíchejte s moukou, sodou a cukrem. Přidejte máslo, rukama vypracujte vláčné a hladké těsto a nechte odpočinout, ideálně v chladničce alespoň hodinu. Studeným těstem pak naplňte rohlíčkové formy (ale jen do půlky, protože zvětší svůj objem). Pečte asi 15 minut.

JABLEČNÝ KOLÁČ

Na 1 koláč, 45 minut, bez lepku

Suroviny: 2 vejce, 170 g třtinového cukru, 100 g rýžové celozrnné mouky, 70 g pohankové mouky, 1 lžička vinného kamene, 600 g kyselejších jablek, špetka soli, 3 lžíce rumu, 1 lžička mleté vanilky, 130 g másla, na drobenku: 25 g bezlepkové mouky, 20 g třtinového cukru, 20 g másla, 30 g lískových ořechů

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. Připravte si drobenku smícháním všech ingrediencí. Očištěná jablka nakrájejte na 2 cm dlouhé kousky. Do mísy prosejte mouku s vinným kamenem a špetkou soli. Do robotu dejte vejce, cukr, vanilku a šlehejte, dokud vám nevznikne hustá, světlá a nadýchaná pěna. Do vaječné směsi zlehka vmíchejte rozpuštěné a zchladlé máslo, moučnou směs, rum a na závěr jablka. Hotové těsto lehce rozprostřete ve formě, kterou jste předem vyložili pečicím papírem, posypejte drobenkou a pečte dozlatova, to potrvá asi 25 minut.

TVAROHOVÁ BÁBOVKA

1 bábovka, 2 hodiny, bez lepku

Suroviny: 12 g vinného kamene, 1 balení vanilkového cukru, 250 g másla + na vymazání, 250 g krystalového cukru, 300 g bezlepkové mouky + na vysypání, 5 vajec, 250 g plnotučného tvarohu, moučkový cukr dle chuti, 2 lžičky citronové kůry, 2 hrsti loupaných a pokrájených vlašských ořechů (nemusí být)

Postup: Troubu si předehřejte na 180 °C. Rozklepněte vejce a oddělte od sebe bílky a žloutky. Změklé máslo vložte spolu s tvarohem, žloutky a oběma cukry a ušlehejte do pěny. Z bílků ve vedlejší misce ušlehejte tuhý sníh. Mouku přesypejte přes jemné síto a smíchejte s vinným kamenem. Sypkou směs dejte do misky k ostatním surovinám a nakonec vsypte ořechy a citronovou kůru.

Promíchejte a pak pomalu po menších částech přidávejte sníh, až vznikne hladké, nadýchané těsto. Vše vlijte do formy na bábovku, kterou jste si předem vymazali máslem a vysypali moukou. Bábovku pečte asi 40 minut, v průběhu můžete udělat test špejlí. Hotovou bábovku nechte vychladnout a před podáváním ji posypejte moučkovým cukrem.

ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ S HRUŠKAMI

1 koláč, 1 hodina, bez lepku

Suroviny: 1-2 hrušky, 90 g másla, 1 tabulka kvalitní hořké čokolády, 85 g krystalového cukru, 85 g mletých lískových oříšků či mandlí, 3 vejce, 2 lžíce kakaa holandského typu, 1 lžíce brandy či espresa (chcete-li verzi pro děti), špetka soli

Postup: Troubu předehřejte na 180 °C. Na sporák postavte hrnec s vodou a dejte vařit. Až začne voda bublat, ztlumte plamen a na hrnec položte ohnivzdornou mísu. V tzv. vodní lázni nechte rozpustit čokoládu s máslem, přidejte alkohol či kávu a nechte vychladnout. Žloutky vyšlehejte s cukrem, vmíchejte k nim čokoládovou směs a pak i kakao a namleté oříšky. Z bílků a soli vyšlehejte tuhý sníh a po částech ho pomalu vmíchejte do těsta.

To vlijte do vymazané formy, poklaďte jej rozpůlenou hruškou či plátky, které jste si předem připravili, a pečte asi 40 minut. Těsto bude mít po upečení velmi vláčnou konzistenci, která připomíná brownies. Před podáváním nechte vychladnout.

SVÁTEČNÍ CHLÉB S BRUSINKAMI

Na 1 chléb, 2 hodiny a 15 minut, bez lepku, bez laktózy

Suroviny: 250 g másla, 4 větší vejce, 2 hrnky bezlepkové mouky ¾ hrnku krystalového cukru, ¼ hrnku tmavého třtinového cukru, 1 lžíce pomerančové kůry, 1 lžíce vanilkového extraktu, špetka soli, 1 lžička mleté skořice, ½ hrnku pokrájených pekanových ořechů, ½ hrnku až hrnek brusinek (mohou být i sušené)

Postup: Předehřejte troubu na 175 °C. Ve velké misce pomocí elektrického mixéru vyšlehejte máslo s oběma cukry a pomerančovou kůrou, bude to trvat asi 7 minut. Po jednom přidejte vejce, extrakt a sůl. Ztlumte rychlost a přisypte mouky a skořici, a jakmile bude mix smíchaný se zbytkem těsta, mixér vypněte. Nakonec přidejte ořechy a brusinky. Přeneste těsto do formy na chléb či terinu, kterou jste si předem vymazali, uhlaďte ho a pečte, dokud se špejle vložená do středu chlebíčku nevyjde suchá, to potrvá asi 1 hodin u 15 minut. Bude-li se kůrka připékat, můžete chléb zakrýt alobalem. Nechejte v pánvi vychladnout 15 minut.

KOKOSOVÝ DORT

Na 1 dort, 1 hodina, bez lepku, bez laktózy

Suroviny: 260 g mletých mandlí, 40 g strouhaného kokosu + na ozdobu, 125 g třtinového cukru, 70 g kakaa holandského typu, půl lžičky jedlé sody, 250 ml kokosového nápoje nebo mléka, 2 vejce, kůra z 1 pomeranče, veganská čokoládová poleva (kokosové máslo, kakaový prášek, javorový sirup, skořice, nemusí být)

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. Nejprve ve velké míse smíchejte suché přísady. Oddělte vejce a přidejte žloutky a kokosový nápoj ke směsi suchých přísad. Míchejte dohladka. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a jemně ho vmíchejte do těsta. Nalijte do vymazané (nebo vyložené pečicím papírem) dortové formy s odnímatelným dnem a pečte 30–35 minut. Chcete-li krémový vláčný dort, nechte ho tam kratší dobu, pro sušší variantu pečte určitě 35 minut. Než se dopeče, nastrouhejte kůru z pomeranče. Kokosový dort vyndejte z trouby a před podáváním nechte vychladnout a posypte pomerančovou kůrou. Při výjimečné příležitosti ho můžete pomazat čokoládovou polevou, kterou smícháte z kokosového másla, kakaového prášku, javorového sirupu a skořice.