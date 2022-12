Mám pro vás dvě dobré a jednu trochu horší (ale ne špatnou) zprávu – chce to cvik, jedině ten dělá mistra. Věřte mi, nikomu na světě to nešlo hned a samo. Dobré zprávy jsou ty, že se to opravdu může naučit každý a že v posledních letech je v módě jednoduchost. Podívejte se na naši fotku – stačí si vybrat hezké vykrajovátko a jemně vyznačit pár linií a krása je na světě. Jdete do toho?

Připravte si:

hladká mouka 600 g

cukr moučka 210 g

změklé máslo 75 g

vejce 3 ks

med 3 lžíce

jedlá soda 1,5 lžičky

perníkové koření 2 lžičky

kakao 1-4 lžíce

žloutek na potření

V míse smíchejte všechny sypké suroviny. Vejce prošlehejte s medem a spolu se změklým máslem je přidejte k moučné směsi. Začněte zpracovávat těsto. Jakmile se začne spojovat, rozdělte ho na třetiny. První třetinu dohněťte, jak je, druhou obarvěte 1 lžící kakaa a do třetí vmíchejte 2 až 3 lžíce kakaa. Všechna těsta vypracujte, aby byla hladká a kompaktní a nechte je hodinu odležet v lednici.

Postupné obarvování těsta je úplně jednoduchý trik, který vytvoří velký efekt, až cukroví vyskládáte na talíř nebo etažer. Počítejte ale s tím, že těsto bez kakaa vyběhne víc než ostatní a vykrájejte z něj jen jednoduché tvary. Velké množství kakaa zase naopak těsto trochu „usadí“. Vzhledově vypadá nejlépe a snese i komplikovaná vykrajovátka, chuťově bude malinko tužší.

Odležená těsta postupně vyválejte na plát vysoký asi 3 mm a vykrájejte požadované tvary. Čím víc kakaa v těstě je, tím je hutnější a méně vyskočí. Ze světlého těsta proto vykrájejte spíše jednodušší tvary, u nejtmavšího si můžete dovolit i detailněji zpracovaná vykrajovátka. Pečte v troubě předehřáté na 160 stupňů Celsia asi 12-15 minut.

Ihned po upečení je potřete rozšlehaným žloutkem, budou se krásně lesknout.

Nechte je vychladnout.

Tajný trik mistrů zdobení:

Linku netlačte na perníček, ale veďte ji nad ním, ve vzduchu, a na perníček ji spíš pokládejte, než malujte. Hustá poleva to snese a nerozmažete ji. Pokud se to nepovede, jednoduše ji seškrábněte a začněte znovu.

Poleva:

cukr moučka 250-300 g

bílek 1 ks

Cukr třikrát prosejte. Do misky dejte bílek a postupně zapracovávejte cukr. Nám se nejlépe osvědčila polévková lžíce, kterou se poleva jakoby tře – nedostane se do ní tolik vzduchu jako metličkou. Vypracujte konzistenci, jakou se vám dobře zdobí (my máme nejraději poměrně tuhou polevu konzistence pasty, nejlépe se s ní dělají linky). Ozdobte perníčky podle fantazie a nechte ztuhnout.

Zdroj: časopis Gurmet, food styling Klára Zíková