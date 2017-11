Petra Chovancová, brand manažerka Staropramenu: V pivu je i chuť jeho příběhu

/ROZHOVOR/ Nad pivem se mluví o všem možném. A když tedy hovořím o samotném pivu s brand manažerkou Staropramenu Petrou Chovancovou, není řeč jen o nápoji, ale také o společenském fenoménu.

Kdo je nejširší cílovou skupinou vašeho pivovaru?

Staropramen je velká značka, která má spoustu produktů. Češi jsou známí tím, že pivo pijí hodně a chodí do hospody, což je vlastně nejstarší a nejtrvalejší sociální síť na světě. Když se ptáte na konzumaci piva z hlediska měsíční četnosti, ještě nepoznáte rozdíl mezi ženami a muži. Jakmile vás ale zajímá denní „zajití na pivo“, jasně vyjde najevo, že je to mužská záležitost. Ale šíře našeho portfolia pamatuje na všechny. Třeba tmavší Granát rády volí i ženy a vychutnají si ho. Oblibu si u nich získalo i nefiltrované pivo.

„Nefiltr“ – to mi zní jako jeden z módních pojmů…

V historii bylo ovšem pivo vždycky nefiltrované. Je, ale je fakt, že se dnes obracíme k historii a rádi ji zdůrazníme. Je určitým trendem v lifestylu, že se vracíme k původnosti, originálním recepturám, k autentičnosti… Lidé chtějí znát příběhy. Chtějí vědět, jaká je historie piva, které pijí. Staropramen teď odkrývá svůj příběh. Je základem kampaně, která připomíná, že jsme tu už 150 let. Pivovar vyrostl na své desítce, je spojován s lehkým světlým pivem.

Pivaři říkají, že není umění udělat silné pivo, ale uvařit dobrou desítku.

Ano, to jen potvrzuje slova sládků, kteří vysvětlují, že pro desítku máte méně věcí, méně surovin, a pořád musíte uvařit kvalitní, dobře prokvašené pivo. Sama jsem si nejvíce oblíbila poctivou desítku na osvěžení. Každopádně spodně kvašené pivo není jen populární ležák, desítka či jedenáctka, ale i Granát, Nefiltr nebo limitované speciály jako Extra chmelená. Zajímavá jsou i svrchně kvašená piva, v nabídce našeho pivovaru je reprezentují belgická piva Hoegaarden a Leffe.

K pivní kultuře patří i ošetření piva. Staráte se i o tuto fázi?

To je druhá část toho, co děláme: pivovar pivo vaří a hospodský ho dělá. Máme program i pro hospodské, jak čepovat, jak mýt sklenice. Je to o tom, mít čisté trubky a správně umytou sklenici, aby pivo chutnalo i vypadalo krásně. O výčepní osvětu se stará obchodní sládek, který má technologické znalosti a navíc o pivu umí krásně mluvit.

Dá se se s vaším pivem spojit i kultura bez přívlastku?

Myslím si, že právě jedna povídka od Hrabala se pojí se smíchovským pivovarem, přestože je o autorovi známo, že pil pivo od konkurence. On píše o člověku, který přijel do Prahy a hledal legendární chuť smíchovského piva. Pivovar byl ve své době hodně spjat se svou čtvrtí a na zdejším pivu Češi do značné míry vybudovali své pivařství. My jsme byli založeni roku 1869, a přestože si Češi myslí, že se u nás pivo pilo odnepaměti, tak v takové míře to rozhodně nebylo.

Pivo se kdysi víc pilo v Rakousku a Německu. V době, kdy vznikl náš pivovar a ještě další, se Češi začali učit na pivo, a k tomu, že dnes vedeme pivní žebříčky, přispělo i to, že jsme začali vařit pivo dostupné pro všechny. Pivo si totiž nemohl vždycky dopřát každý, nebyl to lidový nápoj jako dnes. Ale pivo je opravdu český klenot a pivní kultura k nám patří, důkazem je třeba i to, že jsme jednou ze dvou zemí, kde je škola pro sládky. S pivem se pojí i kultura hospodská, která ctí ducha rovnosti.

Jak se mění spotřeba piva v průběhu roku?

Sezona piva, včetně pivních mixů, je přece jen v létě. Pak jsou sváteční časy, i tam u nás pivo hraje roli, dokonce i ve spojení se svatomartinskou husou. Podobě jako ve vínu, začíná být totiž trendem spojování piva a jídla. Už naše první Potrefená husa v roce 1999 propojila vyšší gastronomii s pivem. A teď se s tím hodně pracuje.