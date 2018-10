Petržel pěstovali už Řekové i Římané. Jaké je její nejčastější užití?

Petržel je původem ze Středomoří, její plný latinský název je petroselinon, přičemž petra znamená skála (petržel často roste v kamenitých půdách) a druhá čast řeckého názvu selinon znamená celer. Plný název petržele tedy zněl "celer ze skalisek", protože se mělo zato, že celer a petržel jsou dvě varianty jedné rostliny. A aby se rozlišily, popisovaly se podle míst, kde se vyskytovaly - vlhké prostředí pro celer a kamenité pro petržel.

Konzumuje se již více než 5000 let a Řekové a Římané ji pěstovali od počátku naší éry. Zvláště Řekové, ti k ní shlíželi jako k posvátné rostlině a z listů vyráběli ozdoby, kterými dekorovali vítěze Isthmických her. Římané zas konzumovali petrželové lístky ve velkém množství, nebo se zdobili petrželkovými náhrdelníky, a to z jediného prostého důvodu: vůně z petrželky měla maskovat alkoholové a jiné výpary, jako následky legendárních orgií.

Do Evropy v 16. století

Do střední Evropy se petržel dostává v XVI.století a od té doby se ustálilo její používání coby koření. Dnes patří k nejpoužívanějším a nejpopulárnějším kořením a je pěstována na všech pěti kontinentech. Je to dvouletá rostlina, vysoká až 80cm, a pokud ji rozemleté mezi prsty, vydává hned svůj charakteristický parfém.

Ač existuje vícero variant tohoto koření, pro nás jsou nejdůležitější následující dva druhy: plocholistá petržel, která je nejvhodnější ke kuchyňskému využití, a petržel kudrnka, která je ideální jako dekorace.

Tyto dvě odrůdy, ze kterých se využívají zejména listy, mají téměř zakrslé kořeny, a naopak kořenová zelenina, která se mimochodem používá hlavně ve střední Evropě, má téměř nepoužitelné listy - toto vše je výsledkem šlechtění, tak aby se z každého druhu získalo co nejvíce užitku. Používá se jak čerstvá - k dostání je po celý rok - ale pokud potřebujete vždy jen trochu do polévky, určitě není problém použít petrželku sušenou.

Petržel se může kombinovat bez problémů s ostatními druhy koření, ideálním partnerem je však česnek. Dokážete dochutit jakýkoli druh masa, ragú, polévky či omáčky. Ve své domovině, ve Středomoří je petržel základní koření ve spoustě receptů, jako například salsa verde, tabbouleh, aïoli či pesto (spolu s ořechy a olivovým olejem).

Petržel je též ideální přísadou do salátů, bouquet garni či persillade – tato poslední se vyrábí z petržele, česneku a olivového oleje a je skvělou přísadou k plodům moře. Pokud potřebujete rychlou přílohu k nedělnímu obědu, stačí uvařit brambory ve slupce, oloupat a potřít právě touto omáčkou.

Autor: Renata Dvořáková

Plněná rajčata

Suroviny: 6 větších rajčat, 2 hrsti plocholisté petrželky, 2 hrsti bazalky, 2 větvičky rozmarýnu, 2 stroužky česneku, 2 cibule, 1 lžíce piniových semínek, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžičky strouhanky, sůl, pepř



Postup: rozehřejte troubu na 220st. Omyjte rajčata, odkrojte vršky a lžičkou vydlabejte spodní část, ale tak, aby nebyla poškozena slupka. Dužinu zachovejte. Nakrájejte cibuli, byliny omyjte a nastříhejte na malé kousky, česnek prolisujte - vše smíchejte v míse spolu se solí a pepřem, zakapejte trochou olivového oleje a vše dobře promíchejte. Nádivku rozdělte do vydlabaných rajčat. Vložte do olivovým olejem vymazaného pekáčku a lehce posypte strouhankou. Zapékejte cca 15 minut