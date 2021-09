První zmínka o nemovitosti, ve které je dnes v Litomyšli minipivovar Veselka, pochází z roku 1877, do roku 1937 sloužil dům jako hostinec. V roce 1960 přešlo vlastnictví nemovitosti na Československý stát a v té době byla v objektu také zřízena trafostanice. Byl v něm umístěn bazar nábytku, ale i školní jídelna. V roce 1991 došlo k vydání nemovitosti původním vlastníkům. Objekt dlouhou dobu chátral, až v roce 2005 zakoupil nemovitost Jiří Kohák mladší z Nedošína a vrhl se do celkové rekonstrukce. V současnosti je v nemovitosti kromě pivovaru opět v provozu nově upravená restaurace s terasou.

Podle zakladatele současného minipivovaru se jedná o jeden z nejmenších v České republice s ročním výstavem zhruba 300 hektolitrů. „Stabilně dodáváme pivo pouze do naší restaurace a všechna vyrábíme klasickou českou technologií – varna, spilka, ležácký sklep,“ popisuje Jiří Kohák, majitel pivovaru Veselka a sládek v jedné osobě.

Pivo tady vaří dekokčním způsobem na dva rmuty. Slad je dovážen z humnové sladovny v Dobrušce. Co se týče chmelu, nejvíce se používá premiant a žatecký poloraný červeňák, příležitostně i jiné české odrůdy. Na spilce přicházejí ke slovu kvasnice spodního kvašení. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných kádích při teplotách do 10 °C. V ležáckém sklepě je pak teplota 2 až 3 °C. Tamní pivo pak dozrává v případě jedenáctky 21 dní a déle, silnější piva ještě o několik týdnů víc.

V pivovarské restauraci mají pravidelně na čepu Bedřichovu jedenáctku světlou, Bedřichovu jedenáctku polotmavou a světlou Bedřichovu dvanáctku. Příležitostně pak i různé speciály. „Mně nejvíc chutná polotmavá jedenáctka. Všechna piva, co dělám, vařím pro svoji hubu. Nejsem totiž vyznavač hořkých piv, mám rád ty mírně sladší,“ řekl pivovarník Jiří Kohák Deníku.

O tom, že pivo z Veselky chutná nejen zdejšímu sládkovi, svědčí získaná oceněni. Bedřichova jedenáctka světlá získala titul Regionální potravina roku 2014 a o rok později ji byla udělena Zlatá pivní pečeť. Místní štamgasti neřeknou pivu z minipivovaru Veselka jinak než Bedřich. Pokud ho budete chtít ochutnat, největší šanci máte v Litomyšli. Jinde moc k sehnání není. „Jsme malý pivovar a další rozšíření už není možné. Vaříme tři druhy piva a během roku čtyři speciály. Týdně navaříme 600 litrů a v létě i víc,“ uzavírá Jiří Kohák, který zve případné návštěvníky i na exkurzi po minipivovaru či moderované degustace piva.

Kam na pivo z Veselky



Restaurace Veselka se nachází na ulici Terezy Novákové 64 v Litomyšli. Otevřeno má od pondělí do čtvrtka a v neděli od 11 do 22 hodin, v pátek a sobotu do půlnoci. V Litomyšli můžete produkci pivovaru ochutnat i v Havran Café Steak Baru.