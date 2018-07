Pizza, muffiny nebo ovocné toasty. Recepty, které budou bavit děti i dospělé

Při vaření s dětmi jsou alfou a omegou jednoduchost a bezpečnost. Vyberte si zábavný recept, zjednodušte jeho jednotlivé kroky a přesvědčte se, že se při přípravě nemůže dětem nic stát. Poradíme vám, jak na to.

Čím dříve děti zapojíte do vaření, tím lépe. Studie ukazují, že děti, které pomáhají s přípravou pokrmů, spíše ochutnají neznámé suroviny (čtěte: zeleninu) než ty, kterým je rodiče připravují. Je to zároveň skvělý způsob, jak jim vštípit zásady zdravého stravování, a to tím, že je vystavíte novým, zdravým ingrediencím a rozšíříte jim tak paletu „přijatelných“ surovin.

Ale není to jen o jídle. Věděli jste, že vaření pomůže dětem předškolního věku k pochopení základních věd, jako jsou matematika, chemie či umění? Hodina s rodiči se může rovnat hodině základů chemie.

TIP: Docházejí vám nápady, s čím by vám vaši nejmenší mohli pomoct? Recepty na originální, chutná a zdravá jídla najdete v kuchařce Petry Novotné Vaříme s dětmi pro děti, kde vám zároveň poradí, jak krůček po krůčku děti naučit, jak zacházet s vařečkou a dalším náčiním.

Děti se naučí, jak kombinovat ingredience, jak a s čím jednotlivé přísady reagují a jak se mění v průběhu vaření. Procvičí si také čtení při předčítání receptu nebo počty. Postačí, když jim ukážete, jak navýšit ingredience v závilosti na počtu strávníků. Chtějí dort či pizzu ozdobit podle vlastní fantazie? Nechte je. Závěrečné zdobení podporuje kreativitu a rozšiřuje jejich umělecké vnímání.

V neposlední řadě vaření přispívá k vylepšení jemné motoriky. Míchání, krájením, sypání či vylévání – jakákoliv činnost rukou aktivuje drobné svaly, což pomáhá při zdokonalování jemných pohybů rukou. Zásadní roli hraje i udržování čistoty a vštípení hygienických návyků. Naučte děti před vstupem do kuchyně mýt si ruce a uklízet po sobě, až skončí s vařením.

Krok za krokem

Před příchodem předškoláků do kuchyně z linky skliďte všechny nebezpečné nástroje. Zároveň děti upozorněte na nebezpečí, které mohou představovat zapnutá trouba a sporák. Začněte jednoduchými recepty, jako jsou lité buchty nebo muffiny. Děti necháte rozklepnout vejce, umíchat těsto či vsypat čokoládové penízky.

Pomůžete jim těsto přelít do formy a necháte je, vyžaduje-li to recept, naklást na buchtu tvaroh, pudink či ovoce. Jak známo, děti se rády ušpiní, proto je využijte na promíchání drobenky, polev a těst. Pokud vaši nejmenší preferují slaná jídla, začněte přípravou špaget. Míchání omáčky může být nebezpečné, proto jim přenechte přípravu a tvarování masových koulí, nebo jim ukažte, jak špagetou propíchnout párek.

Starším dětem přenechte více odpovědnosti. Nechte je klidně i krájet, jen vybírejte měkkou zeleninu, se kterou nemůže dojít ke skluzu nože z povrchu. Při pečení jim přenechte vážení přísad nebo tvarování sušenek.

Těm šikovnějším určitě půjde i manipulaci s roboty nebo základní práce s troubou a sporákem. Ale pamatujte, že vaření je hlavně o zábavě. Bonusem bude, když si jednou v budoucnu děti vzpomenou, jak v kuchyni trávily hezké chvíle s rodiči…

Ovocný toast na čtyři způsobyPro 4 osoby, 10 minut



Suroviny: 4 plátky celozrnného toastu, 1–2 menší banány, 3 jahody, 1 kiwi, hrst borůvek, 4 vrchovaté lžíce čerstvého krémového sýra či směsi z ricotty, mascarpone a medu, 1 lžíce burákového másla;

K dozdobení: kokosové lupínky, chia semínka, mandlové plátky, strouhaná čokoláda



Postup: Připravte si ovoce. Děti ho omyjou, vy jim pak pomůžete s loupáním a krájením. Kromě borůvek vše pokrájejte na plátky, banán stačí podélně rozkrojit. Celozrnné toasty opečte v toastovači a tři z nich pak pomazejte čerstvým sýrem nebo směsí, kterou jste vytvořili z ricotty, mascarpone a medu. Poslední toast, chcete-li, pomazejte burákovým máslem. Nyní pusťte děti ke zdobení. Každý toast poklaďte ovocem – k sýru se hodí jahody, s burákovým máslem zas skvěle chutná banán. Jahodový toast posypejte chia semínky, banánový mandlovými plátky, kiwi strouhaným kokosem a borůvkový strouhanou čokoládou.

Americké špagetyPro 4 osoby, 40 minut



Suroviny: 320 g špaget, 1 cibule, 500 g mletého krůtího masa, 3 stroužky česneku, 1 lžička sušeného oregana, 40 g strouhanky, 1 vejce, 1 lžíce olivového oleje, 500 ml passaty, několik lístků čerstvé bazalky, 2 lžíce strouhaného parmazánu, mořská sůl a čerstvě mletý pepř



Postup: Dejte vařit špagety podle návodu na obalu. Oloupanou cibuli nakrájejte nadrobno, česnek prolisujte. Ve větší míse nechte děti smíchat mleté maso s cibulí, česnekem, oreganem, strouhankou a vejcem. Ze směsi společně vytvořte asi 25 koulí, které postupně opečte na olivovém oleji, jedna bude trvat 10–12 minut. Až budou všechny opečené, vraťte je do pánve a zalijte passatou. Nechte chvíli probublávat, přidejte špagety a lístky bazalky. Před podáváním dochuťte solí a pepřem a posypejte parmazánem.

Hrnkové muffiny s čokoládouPro 4 osoby, 45 minut



Suroviny: 1 velmi zralý banán, 2 hrnky hladké mouky, ½ sáčku prášku do pečiva, ⅓ hrnku krystalového cukru, 1 vejce, ½ hrnku slunečnicového nebo kokosového oleje, 1 hrnek polotučného mléka, 100 g čokolády, 1/2 hrnku strouhaného kokosu



Postup: Předehřejte troubu na 175 °C. Zralý banán oloupejte, přendejte do mísy a nechte jej dítě rozmačkat vidličkou. Přilijte tekuté ingredience, zamíchejte, a postupně zapracujte všechny ingredience kromě prášku do pečiva a čokolády. Až bude směs řádně promíchaná, přidejte prášek do pečiva a čokoládou, kterou jste předem nalámali na menší kousky. Lžící rozdělte těsto do připravených košíčků tak, aby byly naplněné ze dvou třetin. Muffiny pečte zhruba 15–20 minut. Hotové muffiny vyjměte z formy a nechte vychladnout na mřížce.

Pizza se salámem, mozzarellou a cherry rajčátkyPro 4 osoby, 35 minut



Suroviny: 400 g hotové těsto na pizzu, 1–2 balení mozzarelly, 280 g passaty, 100 g plátků salámu, 5 cherry rajčátek, 75 g rukoly, hrst bazalkových lístků, 1 stroužek česneku, olivový olej dle chuti, mořská sůl a čerstvě mletý pepř



Postup: V malém kastrolu nechte probublávat passatu s oloupaným, drceným česnekem. Mezitím si předehřejte troubu na 200 °C a nakrájejte cherry rajčátka na poloviny, mozzarellu na plátky. Omyjte rukolu a bazalku. Z těsta na pizzu, není-li už předem připravené na dvě pizzy, vyválejte dvě kola o průměru 30 cm. Potřete je passatou a pak nechte děti, aby je dozdobili mozzarellou, plátky salámu a cherry rajčátky. Dejte péct na cca 15 minut. Před podáváním polijte pizzu olivovým olejem, poklaďte rukolou a dochuťte solí, pepřem a bazalkovými lístky.