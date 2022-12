na těsto: 400 g špaldové hladké mouky 100 g špaldové celozrnné mouky 200 g medu 50 g třtinového cukru 3 čajové lžičky perníkového pepře 1 čajová lžička cejlonské skořice 100 g másla pokojové teploty 1 čajová lžička jedlé sody 2 ks vajec

na náplň: švestkový džem

suroviny navrch: 70 g kvalitní hořké čokolády 2 čajové lžičky kokosového oleje strouhaný kokos



Recept na tradiční svařák není věda. Doma si lze udělat i grog, punč či medovinu

Postup:

1. Všechny suroviny na těsto dáme do mísy a uhněteme nelepivé těsto. Hotové těsto zabalíme do potravinové fólie a dáme ho alespoň na dvě hodiny do chladu.

2. Těsto vyjmeme alespoň 30 minut před válením, aby trošku změklo.

3. Těsto rozdělíme na dvě části. Jednu část vyválíme na průměr asi 3 mm a naznačíme si do něj formičkou tvar (nevykrajujeme!).

4. Do středu vyznačeného tvaru dáme kopeček (asi 1 čajovou lžičku) švestkového džemu.

5. Z druhé části těsta si kousek odtrhneme, rukama vypracujeme placku a překryjeme jí vyznačenou část. Po bocích těsto pomačkáme a vykrojíme.

6. Perníčky ukládáme na plech vyložený pečícím papírem.

7. Pečeme je v předem vyhřáté troubě na 180 stupňů asi 10 minut.

Sladká dobrota. Jak udělat dort, který bude vypadat jako čokoládový pařez

8. Zatím si rozpustíme čokoládu s kokosovým olejem nad párou.

9. Hotové perníčky namáčíme do čokoládové polevy a ozdobíme je strouhaným kokosem.

10. Dětem od roku nechte perníčky bez čokoládové polevy. S čokoládou si jich mohou pár dát děti přibližně od roku a půl.

Pekne papkaj je slovenská rodinná značka. Tak jako každý rodič chtějí autoři blogu pro děti jen to nejlepší. Inspirujte se jídelníčkem s chutnými, jednoduchými a zdravými recepty, které pro vás vybíráme. Originální jídla zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Recepty můžete sledovat také na Instagramu.