Pochoutky ve sklenici. Připravte si s Deníkem nakládané speciality

Prakticky každý Čech se někdy setkal s nakládaným hermelínem, houbami či paprikami. Už jste ale vyzkoušeli použít na přípravu láku cider nebo bílé víno? Připravte si nakládané dobroty z netradičních receptů Daniely Turecké.

Nakládání potravin k české kuchyni patří. Téměř každá rodina má ten svůj zaručeně nejlepší recept na kyselé okurky nebo utopence. Nakládat se však dá prakticky cokoli. Jako nálev poslouží ocet, olej, ale třeba i šumivé víno. Inspiraci naleznete například v kinze Nakládačka na věčné časy.

Český lančmít s přidanou hodnotouCo budete potřebovat: sklenici se šroubovacím uzávěrem o objemu 1 litr, 450 g pražské šunky nebo šunky od kosti (ideálně v celku), 1 velkou bílou cibuli, 2 jarní cibulky, velkou palici česneku, nejlépe fialového, lžíci strouhaného čerstvého nebo nakládaného křenu, pár lístků čerstvé šalvěje, 5 kuliček jalovce, 200 ml lehkého bílého šumivého vína nebo cideru, 2 lžíce domácího sádla, čerstvě namletý pepř, hrubozrnnou sůl, 100 ml vody



Příprava: Šunku vyjměte z ochranné fólie, pokud ji nemáte zabalenou přímo od řezníka v tradičním papíře. Nechejte chvíli okapat. Mezitím oloupejte cibuli a nakrájejte ji na kolečka, stejně jako oloupaný česnek. Očištěnou jarní cibulku pokrájejte nadrobno.



V menším rendlíku rozehřejte na plotně sádlo, přidejte cibuli, jarní cibulku a česnek a na mírném ohni nechejte zpěnit. Poté přilijte bílé víno nebo cider a nechejte ještě chvíli probublávat. Na úplný závěr přidejte jalovec a čerstvou šalvěj a redukujte ještě pár minut. Důležité však je, aby se šťáva úplně nevyvařila.



Šunku rozkrájejte na větší kostičky. Na dně vymyté sklenice udělejte lůžko z cibule a jarní cibulky, poté vrstvěte kostičky šunky, zasypávejte křenem a takto to opakujte, až je sklenice takřka plná nebo zbývá asi 2 cm pod okraj. Nakonec zalijte zbylou šťávou z rendlíku. Navrstvěte bylinky a na úplný závěr zasypejte solí a čerstvě namletým pepřem.



Sklenici pečlivě zašroubujte a nechejte chvíli odpočinout. Uchovávejte ideálně v chladu. Takto po bretaňsku provoněný lančmít vám vydrží i na putování do Francie.

Chutě „syrového“ venkovaCo budete potřebovat: sklenici s těsnicím klipsem a uzávěrem o objemu 350 ml (sklenice by měla mít větší hrdlo), 150 g tvrdého sýra nakrájeného na kolečka – nejlepší je kombinace uzeného a klasického eidamu, 1 paličku mladého česneku, hrst čerstvého hrášku (můžete použít i sterilovaný), 1 menší mrkev, 1 menší petržel, čerstvou pažitku, 1 lžičku soli, čerstvě namletý pepř, 150 ml rostlinného oleje



Příprava: Nejdříve oškrábejte petržel a mrkev a nakrájejte je na kolečka. Česnek nechejte v celku. Hrášek vyloupejte, ale pokud je hodně mladý, nechejte ho ve slupce – je ještě slaďoučká. Pažitku a petrželovou nať nasekejte hodně nadrobno. Plátky dvou druhů sýra oddělte. A jde se na vrstvení do sklenice.



Nejdříve po kolečku klasického eidamu – pokud však chcete být hraví a veselí, můžete si vzít obyčejné vykrajovátko a vykrájet po kolečku či jiném tvaru; potom přihoďte mrkev a petržel a zasypte hráškem a nasekanými bylinkami. Takto střídejte dva druhy sýra, mezitím je vždy posolte a opepřete.



Když je sklenice takřka plná, směs ve sklenici zalijte rostlinným olejem a pečlivě uzavřete. Nechejte cca 2 dny odpočívat v chladu. Vy pracanti, co tvrdě makáte na poli, tuhle lahev zblajznete na posezení. Ostatním vydrží tak nadvakrát.

Pan Cuketka, co se do láhve naložilCo budete potřebovat: sklenici se šroubovacím těsnicím uzávěrem o objemu 1 l, 1 menší žlutou cuketu, 1 menší zelenou cuketu, 1 středně velkou mrkev, 2 šalotky, čerstvou hladkolistou petržel, čerstvý libeček, 3 kuličky nového koření



Na lák: 400 ml vlažné vody, 200 ml kvasného octa, 3 lžíce třtinového cukru, 2 lžičky hrubozrnné soli, čerstvě namletý pepř



Příprava: Obě cukety nejdříve omyjte a pomocí škrabky oloupejte. Slupky nechejte vždy tak, aby z nich byly dlouhé plátky. Dužinu z obou druhů rozkrojte a nakrájejte na větší kostičky. Mrkev také oloupejte a nakrájejte na kolečka, oloupanou šalotku však úplně nadrobno. Čerstvý libeček a petržel posekejte.



Začněte vkládat do sklenice – střídejte dva druhy cukety, poté vždy prokládejte „nudličkami“ slupek, mezi ně po šalotce střídavě spolu s mrkví a zbývající cibulí. Nezapomeňte zasypávat čerstvým libečkem, petrželí a novým kořením. Navrstvěte do sklenice, ne však úplně ke kraji, neboť teď dojde na lák.



Do větší odměrky si připravte lák smícháním vlažné (převařené) vody, třtinového cukru a octa a nakonec rozmíchejte se solí a pepřem. Lákem zalijte obsah sklenice a pečlivě zašroubujte. Důležité je, aby horní část sklenice byla očištěná. Zašroubovanou sklenici otočte a nechejte 2 hodiny odstát. Uchovávejte v chladu a za tři dny máte o svěží cuketovou pochoutku postaráno.

Papričkový chilli mixCo budete potřebovat: sklenici se šroubovacím uzávěrem o objemu 500 ml, 200 g variací barevných pikantních nebo chilli papriček – buď koupených, nebo vámi vypěstovaných, 50 g nakládaných papriček jalapeño, 3 nakládané okurky, lžičku hořčičných semínek, čerstvý či nakládaný kopr, pár kuliček nového koření, bobkový list, čerstvý či sušený koriandr, čerstvě namletou růžovou hrubozrnnou sůl, 100 ml vlažné vody, 100 ml vinného octa



Příprava: Papričky omyjte a očistěte, překrojte a zbavte jádřinců a stopek. Pokud vám nevadí semínka, naložte papričky i s nimi. Jelikož se chutě řádně rozloží, semínka nevadí. Nakládané papričky jalapeño a nakládané okurky nakrájejte na drobná kolečka. Čerstvý kopr a koriandr nasekejte nadrobno. Pokud jste zvolili variantu nakládanou či sušenou, nic už nesekejte a rovnou ji použijte.



Ve větší nádobě s hubičkou (nebo použijte trychtýřek) rozmíchejte vlažnou vodu z kohoutku spolu s vinným octem, namletou růžovou hrubozrnnou solí a hořčičným semínkem. Začněte vkládat do sklenice – nejvíce samozřejmě papričky, mezi ně nakládané papričky jalapeño a okurčičky.



Prokládejte bobkovým listem a novým kořením a zasypávejte koriandrem a koprem. Jakmile je sklenice takřka plná, zalijte rozmíchaným roztokem a nakonec zašroubujte. Jen pozor na víčko – okraj sklenice musí být řádně očistěný. Uchovávejte v chladu a za 5 dní můžete servírovat takřka peklo na talíři.

Svěží nudličkový salát – jako ze školyCo budete potřebovat: sklenici s klipsem a šroubovacím uzávěrem o objemu 500 ml, 1 menší okurku hadovku, 1 menší zelenou cuketu, 1 jarní cibulku, 1 žlutou cibuli, hrst vlašských ořechů, 1 lžíci másla, šťávu z ½ citronu, 1 lžičku kmínu, 1 lžíci cukru, čerstvě namletý pepř, 300 ml vlažné vody, lžíci lihového octa



Příprava: Okurku oloupejte a nastrouhejte na jemném struhadle na nudličky. Omytou cuketu i se slupkou nastrouhejte na nudličky, žlutou cibuli nakrájejte na kolečka, jarní cibulku nahrubo. V rendlíku rozpusťte máslo a přidejte žlutou cibuli, nechejte ji hezky zkaramelizovat a zakápněte citronem. Promíchejte a odstavte. Okurku a cuketu v misce smíchejte s jarní cibulkou.



Vlašské ořechy nasekejte sekáčkem a připravte si lák. Jednoduše promíchejte vlažnou vodu, cukr, ocet, pepř a kmín. Začněte vkládat do sklenice. Promíchanou směs okurky a cukety prohazujte ořechy, až je sklenice takřka plná. Zalijte připraveným lákem. Zašroubujte a nechejte uležet dvě hodinky v ledničce.



Tip: Salát servírujte k oblíbené dobrotě těch nejmenších – kuřecímu řízku s bramborovou kaší.

Čalamáda po maďarskuCo budete potřebovat: sklenici se šroubovacím uzávěrem o objemu 1 l, 3 masitá rajčata, 2 zelené papriky, 5 žlutých rajčátek, 1 červenou kapii, bílou cibuli, stonky řapíkatého celeru, ½ pórku, 2 hrsti zelených oliv s papričkou, kousek domácí čabajky, 2 lžíce protlaku, pár kuliček nového koření, 2 bobkové listy, čerstvě namletý pepř, 2 lžíce krystalového cukru, 1 lžičku soli, 150 ml octa, 200 ml vlažné vody



Příprava: Masitá rajčata spařte a zbavte slupky. Rajčátka nakrájejte na kostičky. Zbytek zeleniny zbavte nečistot a zeleninu nakrájejte na proužky a kostičky; myslete i na estetickou stránku věci – tedy aby zelenina ve skleničce hezky vypadala. Cibulku nakrájejte na kroužky. Olivy slijte z láku, ten však nevylévejte – přelijte jej do větší nádoby, ze které pak budete dělat svůj lák.



Rozmíchejte ve vyšší nádobce ocet, vlažnou vodu, sůl a cukr, přidejte protlak a ještě jednou pečlivě promíchejte. No a jde se na to – začněte vrstvit zeleninu do sklenice, na střídačku, aby hezky vypadala. Samozřejmě ji prokládejte novým kořením a bobkovým listem a nezapomeňte na klobásku, nakrájenou na kolečka; ta dodá správný říz a šmak.



Nakonec vše zalijte lákem, pečlivě promíchaným, ne však úplně po okraj; okraj sklenice pečlivě otřete a zašroubujte. Otočte dnem vzhůru. Víte proč? Sklenice s dvojím šroubovacím uzávěrem jsou super, stačí je otočit dnem vzhůru a už s nimi nemusíte vůbec nic dělat. Zeleninu v nich nemusíte zavařovat. Vydrží vám v chladu při nízké teplotě klidně měsíc.

Recepty jsou z knihy Daniely Turecké „Nakládačka na věčné časy“. Ve spolupráci s FTV Prima a agenturou Solootions vydala Euromedia Group.