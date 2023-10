Desítky kilogramů jídla vyhodí průměrný Čech rok co rok do popelnice. Průzkum brněnské Mendelovy univerzity dospěl k závěru, že například běžný obyvatel moravské metropole odnese do kontejneru přes 37 kilo potravin: nejvíc ovoce, zeleniny a pečiva. Plýtvání jídlem naše babičky považovaly za hřích: na jídlo se muselo tvrdě vydělávat a taky stálo hodně práce, než se octlo na stole.

Pomazánky jsou geniální: vejde se do nich spousta zbylých uzenin, sýrů i zeleniny, krásně vypadají a poslouží jako snídaně, svačina i studená večeře. | Foto: Shutterstock

Tip na skvělou pomazánku ze zbytků kuřete:

Zdroj: Youtube

Neplýtvat je nezbytnost. Není to žádná věda: je potřeba znát potřeby svoje a své rodiny a hlavně obden zkontrolovat stav na poličkách chladničky. Pokud nemáte v úmyslu uchovat zbytky v mrazáku, může z nich dál vařit. Ze zbytků masa, brambor, rýže, těstovin, sýrů, uzenin a zeleniny jde připravit spousta dobrých jídel. Můžou se stát základem bohatých polévek, zapékaných jídel, náplní do palačinek nebo do pomazánek. Ty jsou nejrychlejší a mohou sloužit jako studená večeře, svačinka do školy i první pomoc při příchodu z práce domů.

Domácí gastrozážitek. Správným poměrem pár ingrediencí vzniknou pomazánky snů

Rozhodně se vyplatí zajít si pro inspiraci k nejlepším: třeba k panu Cuketkovi, klidně i do diskusí na jeho blogu Cuketka. Právě tam totiž můžete najít Zdroj: Deník spoustu neodolatelných chuťových kombinací, bez kterých se už nebudete chtít obejít. A taky ty nejvymazlenější klasické majtrštyky, k nimž bezvýhradně patří vajíčková pomazánka.

Svoji osvědčenou rodinnou verzi tam třeba napsala klaaarka: „Uvařím vajíčka natvrdo, bílky nakrájím na kostičky, cibuli hodně najemno (když mám, tak bílou, jinak obyčejnou a nechám ji napřed trochu „vyprchat“). Umíchám žloutky se změklou trochou másla a s plnotučnou horčicí, všechno smíchám a osolím.“



Nahrává se anketa …

Velký inspirátor je i Martin Škoda (který do své vajíčkové pomazánky spotřebuje i pár zbylých filetů ančoviček). Jeho web Martin Škoda nebo instagramový účet se vyplatí sledovat - Martin Škoda vaří odmalička a úžasně. A poradí si se vším včetně prázdné ledničky, což dokazují i jeho recepty v projektu Konec plýtvání.

Zbylé odřezky a slupky ze zeleniny je opravdu škoda vyhodit - šťavnaté kousky patří do pomazánky, zbytek do vývaru.Zdroj: Shutterstock

Recepty na výborné pomazánky

Sýrová s mrkví

Zbyl vám po víkendovém vyváření kousek sýra, mrkev a pár ředkviček? Svačina je na světě.

150 g tvrdých sýrů • 2 mrkve nebo ředkvičky • 4 stroužky česneku • 1 malá sklenice majonézy • 2 lžíce zakysané smetany • sůl

Sýr nastrouhejte najemno, pokud máte zbytky plátkového, nasekejte je nadrobno. Syrovou mrkev očistěte a najemno nastrouhejte. Můžete také použít ředkvičky nebo jakoukoli jinou zeleninu. Česnek prolisujte a přidejte k mrkvi a sýru. Zlehka promíchejte s majonézou a případně rozřeďte smetanou. Podávejte namazané na čerstvém chlebu.

Tip: Do této pomazánky můžete nasekat zbytky šunky či salámu, přidat bylinky, natě nebo místo česneku dát jarní cibulku. Variacím se meze nekladou.

Z vařeného hovězího masa

300 g hovězího masa z polévky • 1 vejce • 30 g másla • 1 lžička hořčice • 1 cibule • 1 sladkokyselá okurka • kapary • sůl • pepř

Maso oberte od kostí a umelte. Vejce uvařte natvrdo, nakrájejte na malé kostky a přidejte k masu. Máslo smíchejte se špetkou soli a s hořčicí, přidejte maso, vejce, jemně nasekanou cibuli, nakrájenou okurku a kapary. Pořádně promíchejte, podle chuti osolte a opepřete, a pokud vám nevyhovuje konzistence, dolaďte ji troškou majonézy.

Tip: Místo hovězího můžete zužitkovat jakékoli maso uvařené v polévce, dokonce i zbytky pečeného kuřete, na které už nikdo nemá chuť.

Z cukety a droždí

Máte doma vegetariány? Z téhle kombinace budou nadšeni. Droždí je navíc plné vitamínu B a bílkovin.

2 lžíce olivového oleje • 1 cibule • 2 stroužky česneku • 300 g cukety • kostka droždí (nebo kolik vám zůstalo po pečení) • směs koření na pizzu • sůl a případně zbylá dýňová semínka

Cibuli a česnek oloupejte a najemno nakrájejte. Na rozpáleném oleji zprudka opečte do sklovata. Přidejte nastrouhanou cuketu a poduste. Směs okořeňte. 2. Droždí vložte do velké naběračky, kterou do poloviny ponoříte do vroucí vody a necháte ho rozpustit. Vmíchejte ho do cuketového základu a podle potřeby dosolte. Před podáváním nechte vychladnout a posypte semínky.

Tip: Místo cukety, nebo pokud jí nemáte dost, můžete přidat dýni nebo jinou vařenou či dušenou zeleninu.

Kukuřičná pomazánka

Ideální na studenou večeři na chalupě.

170 g sterilované nebo uvařené kukuřice • 250 ml mléka • 60 g tvrdého sýra • 30 g másla • 2 vejce • sůl • mletý černý pepř • jarní cibulka na ozdobu

1. Kukuřici s mlékem rozmixujte, nalijte do pánve, dle chuti osolte, opepřete, přidejte máslo, nastrouhaný sýr a nechte přejít varem. Nakonec přidejte vejce a za stálého míchání povařte do zhoustnutí (stačí chvilka). Podávejte s chlebem, ozdobené cibulkou.

Tip: Vyzkoušejte i s hráškem či jinými luštěninami.

Brokolicová s česnekem

300 g brokolice nebo květáku • 2 stroužky česneku (nebo kolik unesete) • trochu zakysané smetany • 2 lžíce majonézy • sůl • mletý pepř

Uvařenou nebo podušenou brokolici najemno nasekejte. Česnek oloupejte, prolisujte a v misce smíchejte se smetanou a majonézou. Ochuťte solí a pepřem. Do smetanové směsi vmíchejte brokolici a nechte odstát v chladničce. Pomazánku podávejte s tmavým chlebem nebo jiným pečivem.