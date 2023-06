Pralinky jsou luxusem, který si může dovolit každý. Milují je jak malí, tak i velcí. Existuje nepřeberné množství jejich příchutí, takže si každý snadno najde tu svou. Pralinky dokonce mají svůj mezinárodní den, který připadá na 24. června. Ty luxusní se vyznačují použitím kvalitních surovin, mezi nejoblíbenější patří pralinky belgické. Jaká je jejich historie a kolik stojí nejdražší pralinky?

Základ pralinek tvoří cukr, ořechy a čokoláda, ostatní ingredience se mohou lišit | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Pralinky jsou čokoládové cukrovinky plněné směsí smetany a čokolády nebo nugátem, ořechy, pistáciemi, likérem, marcipánem či podobnými přísadami. Známé jsou tři typy, kterých základ tvoří cukr, ořechy a čokoláda, ostatní ingredience se mohou lišit.

Domácí čokoládové pralinky:

Zdroj: Youtube

Pralinky jsou považovány za vrchol umění čokolatiérů a cukrářů a v posledních letech zažívají opětovný rozmach, a to zejména ty z vysoce kvalitních surovin. Všichni jimi rádi obdarují svou rodinu a přátelé.

V ČLÁNKU SE O PRALINKÁCH DOZVÍTE

* Jak vznikl název pralinek

* Co tvoří belgické pralinky

* Bašta čokoládového umění

* Francouzi vymysleli americké pralinky

* Tajemství vzniku čokolády do pralinek

* Najluxusnější pralinka má svoji cenu

* Recepty na domácí rumové pralinky

Začalo to v kuchyni hraběte

Pralinky mají svůj původ v 17. století a byly tvořeny ořechy kandovanými v cukru, smíchanými s čokoládou. Vynalezl je kuchař francouzského hraběte maršála du Plessis-Praslin a od jeho jména Praslin se název pralinek i odvozuje, jak uvádí web Netzwissen.

Sladká historie belgických pralinek

K nejoblíbenějším a nejznámějším patří belgické pralinky, které se skládají z čokoládové vrstvy, uvnitř níž je měkká a někdy i tekutá náplň. Tu obvykle tvoří lískové oříšky, mandle, cukr, sirup či mléčné výrobky.

Kreativitě se ale meze nekladou, takže lze ochutnat i náplň s wasabi a dalšími netradičními surovinami, jako je třeba sezam, zázvor a podobně.

Pralinky poskytují nejen potěšení chuťovým pohárkům, ale i očímZdroj: Deník/Lubomír Budný

Leonidas - z malého obchodu mezinárodní značka

Za baštu čokoládového umění je považováno hlavní město Belgie, Brusel. Sídlí zde světoznámé čokoládovny Godiva, Neuhaus a Leonidas. A je to právě značka Leonidas, jejíž sladké výtvory zná dnes téměř každý.

Z kdysi malé firmy je dnes mezinárodní značka belgických pralinek s více než tísíc tři sta prodejnami.

Americké pralinky od francouzských osadníků

Web Wikipedie se zmiňuje i o amerických pralinkách, jejichž recept přinesli francouzští osadníci do Louisiany. V New Orleans je prodávaly po ulicích kreolské ženy. Ještě předtím si je však upravily po svém tak, že do pralinek přidaly smetanu a mandle nahradily pekanovými ořechy.



Tuzemské pralinky

Ruční výrobou pralinek se v České republice zabývá například luxusní čokoládovna Janek s prodejnou v Praze. Její zakladatel Vlastimil Urbanec nastínil jeho tajemství vzniku čokolády do pralinek.

„Pytle s kakaovými boby přímo od farmářů z celého světa pořádně protřídíme. Pak pražíme a po vychlazení dohlédneme na to, aby byl každý bob zbaven své slupky a nadrcen. Pro vznik jemné kakaové hmoty je potřeba, aby se mlely i několik dní. Pak ji už jen necháme dozrát, občas i několik měsíců a poslední fází je odlévání za střídání teplot,“ uvedl na webu čokoládovny.

Tradice pokračuje. Čokoláda manželů Bartošových z Kutné Hory si podmanila Evropu

Nejluxusnější pralinka světa

Nejdražší pralinku si můžete podle dostupných informací koupit za 250 dolarů za jeden kus a jmenuje se „La Madeline au Truffe“. Jejím autorem je Fritz Knippschildt, dánský čokolatiér, který má exkluzivní čokoládovnu v Norwalku v Connecticutě.

Polevu tvoří sedmdesátiprocentní čokoláda Valrhona, která je považována za jednu z nejkvalitnějších. Je smíchaná s čerstvou smetanou, v níž byly dvacet čtyři hodin macerovány vanilkové lusky a čistý italský lanýžový olej.

V této glazuře se pak nachází pravý francouzský lanýž z Périgordu, jehož cena za kilogram se pohybuje od 1 500 eur výše. Proces výroby pralinky je ukončen obalením v nejjemnějším kakaovém prášku.

Víte, že…



- První belgické pralinky se prodávaly v typickém sáčku ve tvaru kornoutu, který se používal hlavně na hranolky? Ty samozřejmě nebyly vhodné pro bezpečné uložení křehkých pralinek, a tak manželka Neuhause ml. navrhla dárkovou krabičku, v níž mohly být pralinky uloženy jednotně.

- Jen v Belgii se jich každoročně vyrobí 172 tisíc tun.

- V průběhu let se pralinky staly symbolem lásky. Možná proto, že každý kousek byl vyráběn ručně s láskou k řemeslu.

- V České republice se pod pojmem pralinky obecně rozumějí jen rumové pralinky. Jinak tomu Češi říkají bonbony.

- V Belgii do pralinek používají také český alkohol. Není to rum, ale becherovka.



Zdroj: discoverbenelux.com a jimeto.cz

Recepty na domácí rumové pralinky

Rumové pralinky chutnají kvůli přidanému rumu hořkosladce. Díky receptu, který najdete na webu Top recepty, můžete oblíbenou pochutinu vytvořit i doma. Rumu dejte podle vaší chuti, můžete přizpůsobit i dětem.

Suroviny:

150 g hořké čokolády

25 g ztuženého tuku

3 lžíce Nutelly

rum dle potřeby

Postup:

Do hladké hmoty vymícháte ve vodní lázni rozpouštěnou čokoládu spolu se ztuženým tukem. Až po okraj nalijete do silikonové formy na pralinky a necháte pár minut v lednici, pozor aby neztuhla. Pak ji vylijete zpět do hrnce. Formu i s čokoládou, která ulpí na bocích, vrátíte do ledničky. Mezitím Nutellu smícháte s rumem na řidší krém. Tím pak naplníte ztuhlé čokoládové formičky asi tři milimetry od okraje.

Znovu rozpustíte čokoládu a zalijete jí krémovou náplň tak, aby vzniklo pevné dno bonbonu. Necháte v chladu dobře ztuhnout a poté bonbony vytlačíte z formiček. Skladujete v chladu, ale raději ne v lednici. Přílišným chladem se na povrchu vylučují očka kakaa a tuku a bonbony pak nevypadají hezky.

Domácí pralinky Reeses:

Zdroj: Youtube

Nepečené rumové pralinky

Recept na nepečené rumové pralinky najdete na webu Vaření.

Suroviny:

50 g lískových oříšků

1 lžíce kakaa

kandované třešně

3 lžíce rumu

1,5 dl smetany ke šlehání

200 g čokolády mléčné

Postup:

Poté, co opražíte a umelete lískové oříšky, smícháte je s kakaem a rumem. Pod potravinářskou folií pak hmotu necháte jednu až dvě hodiny tuhnout. Do smetany, kterou mezitím zahřejete k bodu varu, pak vmícháte čokoládu. Potom smetanu odstavíte a vmícháme mléčnou čokoládu.

Tuto hladkou hmotu necháte vychladnout při pokojové teplotě. Čokoládu na obalení nastrouháte najemno. Pokud chcete kuličky vylepšit, namočíte si kandované třešně do rumu. Po ztuhnutí hmoty v lednici necháte třešně okapat. Obalíte je oříškovou hmotou a tvoříte kuličky. Ty pak obalujete v čokoládové hmotě a strouhané čokoládě, popřípadě v čokoládovém drobení. Kuličky uchováváte v papírových košíčcích v chladu.