Přátelé piva rozhodli: nejlepší ležák je Bernard, nejlepší desítka ta z Únětic

Pivem roku 2018 se v anonymní degustaci napříč pivními styly stal polotmavý Bernard Jantar.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Pokud si pověstný Hliník z komedie "Marečku, podejte mi pero" rád pochutnal na pivu, tak se přestěhoval do zcela ideálního města. Humpolec, respektive tamní rodinný pivovar Bernard ovládl již osmadvacátý ročník spotřebitelské ankety Pivo roku.

Konkrétně: Bernard Jedenáctka zvítězila v kategii světlých ležáků. Desítka obsadila stříbrnou příčku mezi výčepními pivy, stejně jako Bernard tmavý mezi tmavými moky. A humpolecký Jantar ovládl nejen kategorii polotmavých piv, ale i absolutní pořadí napříč všemi styly. Bernard byl pak zvolen i nejlepším Pivovarem roku.

"Jde o pivovar, který vaří pivo s láskou, dlouhou tradicí a stále rozšiřuje portfolio produkce, stejně jako výstav," uvádějí organizátoři ankety ze Sdružení přátel piva.

Mezi klasickými "desítkami" k běžnému pití pak zvítězila Únětická 10°. Tedy mok, který se ve své kategorii umisťuje na stupních vítězů už od roku 2012. A zvítězil už třikrát.

Buďte na nás přísní

Minipivovarem roku se v zemi, kde jich vzniká padesátka ročně, stal Clock, řemeslný pivovar z Potštejna na Královéhradecku. Sládkem roku byl pak vyhlášen Pavel Palouš z pražského minipivovaru Cobolis.

Především menší pivovary si anketu Sdružení přátel piva pochvalují.

"Je to jediná spotřebitelská anketa, která nás hodnotí a dává nám zpětnou vazbu," uvedl při slavnostním vyhlášení výsledků v ostravském pivovaru Garage Rock and Roller club prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. "Buďte na nás přísní, jen to nás nutí být lepší. Je to nutné, abychom neusnuli."

A jaké byly výsledky v jednotlivých kategoriích?

Světlé výčepní pivo roku

1. Únětická 10° (Únětický pivovar)

2. Bernard Desítka (Rodinný pivovar Bernard)

3. Rohozec Y (Pivovar Rohozec)

Světlý ležák roku

1. Bernard Jedenáctka (Rodinný pivovar Bernard)

2. Bakalář za studena chmelený (Pivovar Bakalář)

3. Rohozec 12 (Pivovar Rohozec)

Světlý speciál roku

1. Frankies Fucking Five Fingers (Pivovar Frankies, Břeclav)

2. Primátor 16 Exkluziv (Pivovar Primátor)

3. Rohozec 13 (Pivovar Rohozec)

Tmavé pivo roku

1. Rohozec 13 (Pivovar Rohozec)

2. Bernard tmavý (Rodinný pivovar Bernard)

3.-4. Budvar B:Dark (Budějovický Budvar)

3.-4. Eliška, speciální tmavé pivo 13 (Měšťanský pivovar v Poličce)

Polotmavé pivo roku

1. Bernard Jantarový ležák (Rodinný pivovar Bernard)

2. Rohozec 11 řezaná (Pivovar Rohozec)

3. Svijanský Fanda 11 (Pivovar Svijany)

Pšeničné pivo roku

1. Zichovec Weizenbock (Rodinný pivovar Zichovec)

2. Primátor Weizen (Pivovar Primátor)

3. Svatý Norbert pšeničné světlé (Klášterní pivovar Strahov)



Světlé svrchně kvašené pivo roku

1. Clock 12° APA Clock (řemeslný pivovar Potštejn)

2. Jiskra Radniční (Radniční pivovar Jihlava)

3. Sv. Norbert IPA (Klášterní pivovar Strahov)

Svrchně kvašené polotmavé a tmavé pivo roku

1. Sv. Norbert Smoked Porter (Klášterní pivovar Strahov)

2. Tlustý netopýr (Pivovar Antoš)

3. Clock RED IPA (Clock, řemeslný pivovar Potštejn)

Minipivovar roku

1. Clock, řemeslný pivovar Potštejn

2. Rodinný pivovar Zichovec

3. Radniční pivovar Jihlava

Pivovar roku

1. Rodinný pivovar Bernard

2. Pivovar Rohozec

3. Pivovar Koníček Vojkovice

Sládek roku

Pavel Palouš, minipivovar Cobolis



Mimořádná cena roku

Střední průmyslová škola potravinářských technologií v Podskalské