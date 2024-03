Ptačí mléko není nápoj, ale sladkost, o které jste možná nikdy neslyšeli. Může mít formu bonbónů, dezertu ve skleničce i parádního nazdobeného dvoupatrového dortu. V nejjednodušší verzi noků z našlehaných bílků ve vanilkové omáčce ho dělávaly už naše babičky. Jak si Ptačí mléko připravit? Můžete se inspirovat několika recepty.

Ptačí mléko může mít i podobu dortu. | Foto: Shutterstock

Ptačí mléko:

Zdroj: Youtube

Neznáte Ptačí mléko? Nevadí. I soutěžící televizní pekařské soutěže Peče celá země dostalo Ptačí mléko do úzkých, protože nevěděli, co to je. Jemná pěnová hmota různých chutí v čokoládové polevě ve tvaru kostek se začala vyrábět ve Varšavě v roce 1936. Firma Wedel má Ptačí mléko zaregistrováno v zemích Evropské unie jako ochrannou známku.

Mimořádná vzácnost

Základní recept je jednoduchý. Sníh z bílků s cukrem se smíchá se šlehačkou, želatinou, přidá se oblíbená příchuť, například vanilka a v chladu se nechá ztuhnout. Nakrájené kostky se pak obalí v čokoládě.

Ptačí mléko jako jemná pěnová hmota různých chutí v čokoládové polevě ve tvaru kostek se začala vyrábět ve Varšavě v roce 1936.Zdroj: Shutterstock

A proč ten neobvyklý název? Ve starověkém Řecku se tímto pojmem označovalo něco skutečně ojedinělého. „Název pochází od označení pro mimořádnou vzácnost „ptačí mléko“, které se objevuje již v Aristofanových komediích,“ uvádí Wikipedia.

Cukrovinka se stala velmi populární nejen v Polsku, ale i například v Rusku, kde se prodává pod stejným názvem. „Bonbony se rozšířily po celé zemi a jejich popularita vedla k tomu, že začal od roku 1978 připravoval šéfkuchař Vladimir Guralnik v restauraci Praga na Arbatu stejnojmenný dort, který si nechal patentovat,“ dodává Wikipedia.



Nahrává se anketa ...

Ptačí mléko ve skleničce

Těžko najít název, pod kterým by se skrývalo tolik rozdílných receptů, jako je právě Ptačí mléko.

Varianta bílých nadýchaných obláčků plovoucích v pudinkové omáčce je snadná:

Ingredience:

800 g mléka

30 g cukru

25 g pudinku

vanilka

2 žloutky

4 bílky

Vzpomínka na dětství:

Postup:

Vyšleháme sníh ze 4 bílků. V části mléka rozmícháme žloutky a pudink. Zbytek mléka osladíme, dáme vanilku a přivedeme k varu. Na mírném ohni do něj zavařujeme lžící vykrajované noky ze sněhu, asi po minutě otočíme a uvaříme i z druhé strany. Děrovanou naběračkou noky vyjmeme a dáme stranou do mísy. Zděláme postupně všechen sníh. Když jsou noky uvařené, do horkého mléka nalijeme žloutkovou směs a uvaříme řídkou vanilkovou omáčku. Nalijeme omáčku do připravených skleniček nebo dezertních misek. Dáme do ní noky a můžeme posypat strouhanou čokoládou, kakaem nebo skořicí.

Domácí ptasie mleczko

Oblíbenou cukrovinku, sladké pěnové bonbony v čokoládě, které naši polští sousedé znají pod pojmem “ptasie mlieczko”, si můžete zkusit vyrobit doma podle receptu, který zveřejnil web Polish Foodies.

Ingredience:

1 šálek (230 ml) husté smetany

4½ lžičky želatiny

4 lžíce moučkového cukru

150 g mléčné čokolády

mléko

Recepty se mají šířit, aby udělaly radost, říká foodblogerka Markéta Chovancová

Postup:

Smíchejte želatinu s trochou horké vody, dokud se úplně nerozpustí. Vychlazenou smetanu ušlehejte do tuha. Přidejte moučkový cukr a znovu promíchejte. Přidejte želatinu a znovu promíchejte. Nalijte směs na plech vyložený pečícím papírem. Dejte do lednice asi na 60 minut, dokud neztuhne. V hrnci rozpusťte čokoládu s trochou mléka. Ztuhlou hustou smetanovou směs vyndejte z lednice a nakrájejte ji na kostky. Pomocí kuchyňského silikonového kartáčku potřete každou kostku rozpuštěnou čokoládou. Dejte do lednice, dokud čokoláda neztuhne. Podávejte studené!

Z tohoto receptu získáte asi 16 kusů. Přidáte-li kakao, získáte čokoládové ptasie mleczko. Pokud přidáte pár kapek vanilkového aroma, získáte vanilkové ptasie mleczko.

Hranolky i placky: Hlíza, která snižuje riziko rakoviny a reguluje cholesterol

Rychlý dort Ptačí mléko

Recept na rychlý, ale modernější dezert, nabízí iReceptář.

Ingredience:

Na korpus budete potřebovat:

125 g mouky

50 g kakaa

1 čajovou lžičku kypřícího prášku

125 g cukru

3 ks vejce

30 g rozpuštěného másla

Na náplň budete potřebovat:

5 ks vaječných bílků

300 g moučkového cukru

10 g želatiny v prášku rozpuštěné ve 100 ml vody

Dvoupatrový narozeninový dort Ptačí mléko:

Na čokoládovou polevu budete potřebovat:

70 g másla

100 g 50% čokolády

Postup:

Nejprve si upečte korpus. Vejce s cukrem rozmíchejte do hladka a přidejte k nim mouku, kakao a kypřící prášek. Metličkou ingredience spojte, aby se netvořily hrudky. Přidejte rozpuštěné máslo a opět promíchejte. Těsto přesuňte do pečicí formy a pečte 20 minut na 180 °C. Vaječné bílky ušlehejte s moučkovým cukrem do pěny a přidejte želatinu. Směs nalijte na korpus a dejte ji na 3-4 hodiny ztuhnout do lednice. Čokoládu s máslem rozpusťte v mikrovlnce nebo vodní lázni. Polevu nalijte na dort a nechte 30 minut vychladnout