Jsou jich teď plné trhy - právě dozrálých voňavých rajčat: žádný zcestovalý supermarketový ubožáček v plastové krabičce jim nesahá ani po kotníky. Čerstvá, na slunci dozrálá rajčata, člověka přímo vybízejí sníst jich tolik, kolik tělo zvládne. Do salátu s nimi!



Kouzlo vyladěné sladkokyselé zálivky

Středomořských inspirací, pokud jde o zálivky a přidané suroviny, bylinky a koření, máme habaděj. Klasický rajčatový salát, jak ho dělaly naše babičky, je ovšem jen jeden: se sladkokyselou zálivkou a cibulkou navrch.

Jeho kouzlo bylo právě v geniálně vyladěné zálivce, tedy v pečlivě vyzkoušeném a striktně dodržovaném poměru vody, soli, cukru a octa. Od oka lze u kuchyňské linky s úspěchem připravovat kdeco, ne ovšem klasickou sladkokyselou zálivku. I lehce předávkovaná nebo naopak ošizená ingredience zboří očekávanou vyváženou sladkokyselou chuť a výsledek je podivný a neuspokojivý.

Recept na tradiční rajčatový salát

Tady je ten dávný, klasický recept na rajčatový salát, který vás díky chuťové paměti přenese do časů prázdnin u venkovské babičky, kde to rajčata měla ze zahrady do salátu jen pár metrů.

Ingredience:

půl kila rajčat

jedna cibule

4 dcl vody

6 lžic moučkového cukru

5 lžic octa

1 lžička soli

pepř, případně bylinky na ozdobu

Postup:

Vezměte co nejčerstvější a pěkně vyzrálá rajčátka. Na odrůdě tentokrát nezáleží - je jich sice přes 10 tisíc, ale salátu budou slušet v podstatě všechna. Vyberte si ten nejostřejší nůž v šuplíku. Ostrost nože je důležitá dokonce tolik, že se rozebírá na různých diskusních fórech. „Tupý nůž se jen zatlačí do slupky a rozmačká dužinu, ze které pak vyteče šťáva. Nejlépe to jde zoubkovaným nožem, ale skvělý je i ostře nabroušený klasický nůž," lze se dočíst na obsáhlém fórum Quora. Rajčátka nakrájejte na velikost sousta. Pro čtyři lidi zhruba půl kila. Na řadě je cibule. „Na kilo rajčat jedna až dvě," upřesňuje poměr dvou základních surovin iReceptář. Můžete je nakrájet na kostičky nebo na půlměsíčky, ale vždy najemno: nechceme kousat do kusů cibule, chceme její osvěžující štiplavou kontrastní chuť. Přichází alchymie klasické sladkokyselé zálivky. Do 400 mililitrů ledové vody nasypte 6 lžic moučkového cukru, 5 lžic obyčejného octa a 1 lžičku soli. Trpělivě míchejte, dokud se cukr i sůl dokonale nerozpustí. Zálivku nalijte na nakrájená rajčata s cibulí v míse dost velké na to, abyste mohli salát důkladně promíchat bez toho, aby vám vypadával ven. Zálivku přilévejte postupně: mělo by jí být dost, ale zelenina by v ní neměla plavat pod hladinou. Na závěr nad mísou se salátem párkrát otočte mlýnkem s černým pepřem a ještě jednou lehce promíchejte. „Salát můžete posypat nadrobno posekanou pažitkou nebo petrželkou," doporučuje iReceptář.

Další osvědčený poměr ingrediencí na sladkokyselou zálivku: hrnek ledové vody

2 polévkové lžíce octu

3 polévkové lžíce cukru

1 lžička oleje

1/2 lžičky soli

Pokud si chcete dát rajčatový salát jako hlavní jídlo, ale nechcete to komplikovat masem nebo uzeninami, výborným pomocníkem je majonéza. Známý český šéfkuchař a zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk má osvědčený recept.

Rajčatový salát s majonézou podle Romana Vaňka

Ingredience:

500 g zralých rajčat

100 g sýra Eidam (min. 40 %)

100 g oloupané cibule

300 g majonézy

1 lžíce octa

čerstvě mletý pepř

sůl

Postup:

Rajčata nakrájejte na kostky o hraně 2 centimetry a dejte do misky. Sýr nakrájejte na kostky o hraně 1 centimetr, cibuli nakrájejte najemno a obojí přidejte k rajčatům. Smíchejte majonézu, ocet, sůl a pepř, přidejte k nakrájeným surovinám a dobře promíchejte. Hotový salát dejte na deset minut vychladit do ledničky.

Středomořská inspirace: bez vody, ale s krutonky

Možná nejste příznivci klasické sladkokyselé zálivky s vodou, ale výborný a navíc originální rajčatový salát si necháte líbit. Pak je skvělou inspirací italský salát panzanella a jeho řecké dvojče z ostrova Santorini, kde v kamenných hnízdech pěstují úžasná rajčátka se sirnatou chutí nasáklou ze sopečné půdy.

Základem obou salátů jsou rajčata nakrájená na sousta, cibulka a případně další sezonní zelenina. Té se dostane jen důkladného pokapání olivovým olejem, také soli, pepře a několika kapek vinného octa. Zlatým hřebem obou salátů jsou větší kousky lehce opečeného chleba (krutonů), které se do salátu vmíchají těsně před podáváním. Vsáknou do sebe všechnu šťávu ze zeleniny a panenského oleje a jsou nejlepšími kousky z celého salátu.

