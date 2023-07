Co s velkým množstvím rajčat? Co dělat, když je skvělá úroda? Podívejte se na TOP recepty, jak rajčata konzervovat pro budoucí použití. Třeba na zimu, kdy prodávaná rajčata určitě nepatří mezi ty nejlepší a už vůbec ne nejlevnější. Přitom jde o zeleninu, která obsahuje celou řadu tělu prospěšných látek.

Rajčata patří mezi nejčastější výpěstky tuzemských zahrádek. Na rozdíl od například jablek či brambor je však není možné uložit do bedýnek a konzumovat čerstvá následující měsíce. Existuje však řada osvědčených receptů, jak s nimi naložit a nadále si užívat jejich chuti i prospěšnosti. Stejně tak si rajčat užít, dokud jsou čerstvě sklizená.

Rajčata na tři způsoby:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE RECEPTY

* Domácí pizza omáčka

* Domácí kečup

* Rajčatová salsa

* Sušená cherry rajčátka

* Rajčatový džus

Domácí pizza omáčka

Domácí pizza omáčka v řadě případů bude daleko lahodnější než ta kupovaná či připravená z běžného kečupu a protlaku. Přitom její výroba je velmi jednoduchá, jak připomíná web plný receptů Real Foodrn. Co bude potřeba?

Připravte si:

20 velkých rajčat nakrájených ideálně na kostky

2 nakrájené papriky

2 oloupané a nakrájené velké hlavy česneku

2 na kostičky nakrájené cibule

1 hrst nasekané bazalky

4 malé plechovky rajčatového protlaku

2 polévkové lžíce sladké, případně pálivé papriky

2 polévkové lžíce kokosového cukru

Podle chutí sůl a pepř

Postup přípravy domácí pizza omáčky:

1. Nakrájenou zeleninu dejte do velkého hrnce.

2. Vařte na středně vysokém ohni, dokud nezačne bublat.

3. Přidejte koření, promíchejte a stáhněte na nízkou teplotu.

4. Hrnec přikryjte a nechejte tři hodiny provařit. Následnou směs pak lze zavařit, případně zamrazit.

Zavařování rajčat:

Domácí kečup

Kečup patří mezi tradiční univerzální omáčky, které se hodí k celé řadě pokrmů. Ani v tomto případě nepotřebuje jeho výroba velké kuchařské znalosti, jak uvádí web známého kuchaře Jamie Olivera. Posuďte sami:

Co si připravit:

1 velká červená cibule, oloupaná a nahrubo nakrájená

½ fenyklu, ořezané a nahrubo nasekané

1 řapíkatý celer, okrájený a nahrubo nakrájený

olivový olej

5 cm dlouhý kousek zázvoru, oloupaný a nahrubo nasekaný

2 stroužky česneku, oloupané a nakrájené na plátky

½ čerstvé červené chilli papričky zbavené semínek a nakrájené nadrobno

1 svazek (asi 30 gramů) čerstvé nasekané bazalky

1 lžička semínek koriandru

2 hřebíčky

1 kg zralých nasekaných rajčat 500 gramů konzervovaných rajčat, ideálně oválného tvaru

200 ml červeného vinného octa

70 g hnědého cukru

Postup:

1. Veškerou zeleninu (zatím ještě bez rajčat a bazalky) dejte do velkého kastrolu s těžkým dnem s velkým množstvím olivového oleje a zázvorem, česnekem, chilli, stonky bazalky, semínky koriandru a hřebíčkem. Dochuťte lžičkou černého pepře a špetkou mořské soli.

2. Vařte na mírném ohni 10 až 15 minut nebo do změknutí a občas promíchejte. Přidejte všechna rajčata a 350 ml studené vody. Přiveďte k varu a vařte doměkka, dokud se omáčka nezredukuje přibližně na polovinu.

3. Přidejte bazalku, pak omáčku prošlehejte v kuchyňském robotu nebo tyčovým mixérem.

4. Dvakrát ji protlačte přes sítko, aby byla omáčka hladká a lesklá.

5. Dejte omáčku do čisté pánve či hrnce a přidejte ocet a cukr.

6. Omáčku následně vařte tak dlouho, dokud se nezredukuje a nezhoustne na konzistenci kečupu. Dochuťte dle potřeby.

7. Kečup nalijte přes sterilizovanou nálevku do sterilizovaných lahví, poté pevně uzavřete a dejte na chladné tmavé místo nebo do lednice. Měl by vydržet několik měsíců. Skvělé podávané se steakem a hranolky.

Rajčatová salsa

Během chladnějších měsíců lze uspět i s rajčatovou salsou, na kterou se hodí vyzrálá a co nejsladší rajčata, jak ve své receptu uvádí například web Good Food BBC.

Připravte si:

4-6 středních rajčat, oloupaných a nakrájených nadrobno

Půlku červené cibule najemno nakrájené

1 malý stroužek česneku nasekaného na jemno

Pár kapek bílého vinného octa

Šťávu z půlky limetky

Půl svazku koriandru, nahrubo nasekaného

Postup:

1. Do misky vložte rajčata, červenou cibuli, česnek, bílý vinný ocet, limetkovou šťávu a koriandr.

2. Promíchejte a poté ochlaďte, dokud nebudete připraveni k podávání.



Sušená cherry rajčátka

Pokud máte i cherry rajčátka, je pak vynikající volbou je usušit. Recept přinesl například gastroweb Delish.

Připravte si:

Co se vleze do zhruba litrové nádoby - na polovinu rozkrájená cherry rajčátka

1 polévkovou lžíci extra panenského olivového oleje

1 lžičku sušeného oregana

Sůl a pepř

Postup:

1. Předehřejte troubu na 22O°C a velký plech vyložte pečicím papírem.

2. Ve velké míse smíchejte rajčata s olejem a oreganem, pokud používáte, a dochuťte solí a pepřem.

3. Rajčata vyskládejte řeznou stranou nahoru na plech a pečte do úplného vysušení.

Rajčatový džus

Zejména ze sladkých rajčat si lze připravit lahodný a zároveň osvěžující rajčatový džus. Skvělý recept přinesl například web plný snadných receptů s názvem Simply Recipes.

Připravte si:

1,5 kilogramu velmi zralých zahradních rajčat, zbavených jader a nahrubo nakrájených

1 1/4 šálku nakrájeného celeru s listy

1/3 šálku nakrájené cibule

2 lžíce cukru (nebo podle chuti)

1 lžička soli

špetka černého pepře

omáčku Tabasco , asi 6 až 8 kapek (podle chuti)

Postup:

1. Všechny ingredience vložte do velkého hrnce a přidejte vodu.

2. Přiveďte k varu a vařte odkryté, dokud není směs úplně polévková, což bude trvat asi 25 minut.

3. Směs protlačte přes jemné síto.

4. Nechte vychladnout a můžete podávat.

