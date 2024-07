Letité spory o to, jestli je rajče ovoce nebo zelenina, stále nemají konečné rozhřešení. Svět na tom nestojí, protože s jejich chutí a vůní si víme rady.

Nejlepší jsou samozřejmě ta čerstvá, z domácích zdrojů: na chlebu s máslem, v salátech, slaných koláčích, omáčkách i polévkách. S nadúrodou bohužel nejde zacházet jako u brambor - na hromadě v chladném sklepě by skonaly za pár týdnů, navíc bez chuti a vůně. Teploty pod 10 stupňů Celsia, ať ve sklepě nebo v chladničce, totiž rajčatům vysloveně škodí a v podstatě je likvidují, protože ničí jejich chuť, vůni a činí je moučnatými.



Vařená rajčata jsou zdravější než syrová

Naopak tepelným zpracováním si rajčata nejen udrží chuť i vůni, ale navíc jsou i o kus zdravější než ta syrová.

„Rajčata jsou nízkokalorická a bohatá na živiny, což z nich dělá důležitou součást vyvážené stravy. Syrová rajčata jsou bohatá na vitamín C, který rozjasňuje pokožku a bojuje proti zánětům, zatímco vaření a jakékoliv tepelné zpracování z rajčat uvolňuje více antioxidantů, jako je lykopen, který může chránit před rakovinou. Rajčata také přispívají ke zdraví srdce, kognitivních funkcí mozku a prostaty," píše zdravotnický web Very Well Health.

Slupkový tip Pokud rajčata na omáčku loupete, slupky nevyhazujte. Uchovejte je v mrazáku a při nejbližší příležitosti je přidejte do hrnce, ve kterém budete připravovat vývar: slupky mu přidají krásnou chuť i barvu.

VIDEO: Tři rajčatové nápady krok za krokem:

Tři inspirace, jak naložit s nesnědenými i lehce přezrálými rajčaty z vlastní zahrady, případně výhodným nákupem na vrcholu sezony od trhovců, mají ten nejlepší původ: totiž Středomoří, kde jsou rajčata v různých podobách jedním z pilířů národních kuchyní.

Španělské tomate frito

Tomate frito znamená ve španělštině „smažené rajče" a je to také název pro lahodnou, i když jednoduchou rajčatovou omáčku z čerstvých rajčat.

„Je to fantastický způsob, jak využít pomačkaná nebo přezrálá rajčata. Klíčem k její chuti je dlouhé vaření, díky kterému má výsledný produkt velmi koncentrovanou chuť a vůni. Čím jou rajčata zralejší, tím chutnější omáčku uvaříte," nabádá specializovaný web Replenish Oxfordshire.

Budete potřebovat:

1,5 kg rajčat

celou hlavu česneku (nebo 12 stroužků)

10 lžic olivového oleje

sůl

černý pepř

1 lžíci cukru

1 lžíci oregana

Postup:

Rajčata nakrájejte na čtvrtky a dejte stranou. Česnek nasekejte nebo rozdrťte a opékejte na olivovém oleji několik minut, na středním plameni. Poté do pánve přidejte nakrájená rajčata a opékejte je dalších 5 minut. Přidejte zbytek ingrediencí a teplotu pod pánví snižte na minimum. Vařte pod lehce poodkrytou pokličkou zhruba 1-1,5 hodiny. Pokud chcete, aby z pánce vzešel spíše koncentrovaný rajčatový protlak, vařte směs až 2 hodiny. Tato omáčka vydrží v lednici 3-4 dny, v mrazáku pak až půl roku.

Tipy k použití: Tomate frito je skvělá omáčka k těstovinám nebo k dušenému masu. Můžete ji použít i jako základ pro známou španělskou letní studenou polévku gazpacho.

Slavné italské sugo

Sugo je původem italská rajčatová omáčka, které ještě přidávají na chuti a zemitosti další ingredience: především kořenová zelenina, podle některých receptů lze do suga zpracovat i zásoby paprik. Základní recept na italskou rajčatovou omáčku bez přesných poměrů surovin má na svých stránkách například gastroweb Unilever Food Solutions.

Budete potřebovat:

čerstvá rajčata

cibuli

česnek

sůl

cukr

oregano

černý mletý pepř

olivový olej

mrkev

řapíkatý celer

máslo

čerstvá bazalka

Postup:

Rajčata spařte, oloupejte a rozvařte doměkka na cibulce a nastrouhané kořenové zelenině, kterou jste orestovali na kapce olivového oleje a kousku másla. Česnek nasekejte, přidejte sůl a promíchejte s rajčaty. Přidejte cukr, oregano a pepř podle chuti, vše dobře promíchejte. Poté přidejte olivový olej a bazalku a znovu promíchejte. Nakonec směs propasírujte nebo rozmixujte na hladké pyré, nechte projít varem a nalijte do horkých sklenic, které po uzavření postavte na víčko a nechte vychladnout. Sugo vydrží v chladnu a temnu zhruba rok. Omáčku můžete také naporcovat do plastových misek a uchovávat v mrazáku.

Tipy k použití: Obecně se sugo hodí ke všem krátkým i dlouhým těstovinám nebo k bramborovým nokům. Luxusní je i jako dip k italskému pečivu ciabatta nebo focaccia. Skvěle poslouží i k přípravě rajské polévky, rajské omáčky, polévky minestrone a na pizzu.

Bez suga se neobejde ani oblíbené středomořské jídlo, kuličky z mletého masa v rajčatové omáčce. Sugo můžete použít také jako základ pro slavnou boloňskou omáčku.

Řecká varianta sušených rajčat

Jsou šťavnatá, lahodná a plná koncentrované chuti. Sušená rajčata jsou mistrovským kouskem kuchyně Středozemí, kde se suší ve velkém na obrovských sítech například na střechách domů. Podle receptu na kulinářském webu Diane Kochilas je ovšem lze vyrobit i doma - napůl sušené, napůl pečené, a s bonusem balsamikového octa na řecký způsob.

Budete potřebovat:

30 malých pevných zralých rajčat

8 stroužků česneku se slupkou

10 snítek čerstvé bazalky

2 lžičky řecké mořské soli

2 lžičky světle hnědého cukru

4 lžíce řeckého balzamikového octa

1 vrchovatou lžíci sušeného divokého řeckého oregana

extra panenský olivový olej

Postup:

Předehřejte troubu na 150 stupňů, plech vyložte pečicím papírem. Rajčata podélně rozpůlte a položte na plech dužinou nahoru. Neloupané stroužky česneku vložte mezi rajčata. Vše posypte solí a cukrem a postříkejte balsamicem. Pečte při nízké teplotě asi 1 ½ hodiny, nebo dokud rajčata nescvrknou a nezkaramelizují. Hotová by měla být zespod trochu kožovitá, ale stále trochu vláčná. Ze slupek pečeného česneku vymáčkněte stroužky. Vychladlá rajčata vložte do čisté zavařovací sklenice, přidejte oregano a stroužky pečeného česneku a sklenici dolijte olivovým olejem. Uchovávejte v lednici, vydrží opravdu dlouho (pokud je hned nesníte). Spotřeby olivového oleje se nebojte, v rajčatech ho máte jako v zásobárně: až sníte rajčata, olej, který vstřebal chuť bylinek i česneku, použijte třeba na saláty, na nakládání sýrů nebo na namáčení pečiva.

Tip k použití: Sušená rajčata jsou výborná samotná, patří také na pizzu, do salátů nebo klidně i do těsta na chleba nebo focacciu. „Přidejte je k horkým pečeným bramborám s trochou mořské soli, extra panenským řeckým olivovým olejem a troškou řeckého jogurtu nebo rozdrobené fety,“ nabízí web Diane Kochilas ryze řecký nápad.

Bonus pro líné: passata

Podle lifestylového webu My Green Garden je passata ten nejjednodušší způsob na světě, jak zakonzervovat zralá rajčata do zásoby. Passata jsou v podstatě jen rajčata propasírovaná přes mechanické síto, sterilovaná ve sklenici několika minutami pobytu ve vroucí vodě.

„Pokud máte, můžete přidat lístek bazalky. Jinak žádná sůl, žádná kyselina, žádný cukr!" uvádí web recept přímo z tradičního italského Rajčatového dne.

Ten dodnes v horké rajčatové sezoně organizují nejen italské vesnice a městečka, ale i italské rodiny a komunity žijící například v Austrálii. Všichni společně na zahradách nebo na návsích vyrábí z hromady rajčat jednoduchou passatu, navzájem ochutnávají, zavařují a také vaří vlastní speciality z první passaty roku. A pak společně hodují. Krásná tradice!

