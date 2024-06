Vůně rebarborového koláče by nejspíš vyhrála některé z prvních míst v soutěži o nejmalebnější vůně dětství. Naše babičky tuhle původně himalájskou rostlinu často pěstovaly na zahradě a s její nakyslou chutí (i temnými stránkami) uměly mistrně zacházet. Nejedna z nich se určitě inspirovala u tehdejší ikony hospodyněk, Marie Janků-Sandtnerové, která v jednom ze svých dobových bestsellerů věnovala rebarborovému koláči hned několik stránek. Rebarbora je na trzích stále k mání, upečte si rebarborový koláč.

Tenké těsto, nakyslá rebarbora, rum, rozinky, citronová kůra a sněhová peřinka. Dáte si? | Foto: Shutterstock

Rebarbora neboli reveň je dáma dvou tváří. Jedna je úžasná, před tou druhou je potřeba mít se na pozoru.

„Rebarbora je neskutečně zdravá. Je skvělým zdrojem vitamínů skupiny B, podporuje krvetvorbu. Díky kyselině pantotenové pečuje o krásu a zdraví pokožky, vlasů a nehtů, obsahuje nezanedbatelné množství vápníku, draslíku a železa, mangan, hořčík, fosfor a jód. Kromě toho je nabitá vlákninou a váže na sebe tuk,“ píše chvalozpěv na rebarboru iReceptář.

Recept podle foodblogera Martina Kuciela alias Pana Cuketky:

Rebarbora odpočítává svoje poslední dny

A dávají mu za pravdu i lékařské kapacity na zdravotnickém webu Mednews. Tamní text ovšem zmiňuje i její temnou stránku, kterou je potřeba mít na zřeteli. „Důvodem, proč může být rebarbora zdraví škodlivá, je kyselina šťavelová, kterou obsahuje. Ta podle některých studií v těle narušuje iontovou rovnováhu vápníku a v důsledku toho dochází k jeho vyloučení z těla,“ vysvětluje.

„Právě kvůli této kyselině by se rebarboře měli vyhnout lidé trpící dnou, revmatem či ledvinovými kameny. Období bezpečné sklizně rebarbory se pohybuje od konce dubna do poloviny června, poté podíl kyseliny šťavelové prudce stoupá,“ píše zdravotnický web Mednews.

Web iReceptář pak upřesňuje: „Po polovině června, konkrétně po svátku sv. Jana (24. 6.), by se již konzumovat neměla. Zvyšuje se v ní obsah kyseliny šťavelové, která může mít nepříznivý vliv na tvorbu ledvinových kamenů a u lidí s citlivým zažíváním může vyvolat zažívací potíže,“ nabádá.

Receptů je mnoho, ten s peřinkou jen jeden jediný

Je tedy nejvyšší čas využít všech benefitů rebarbory a upéct si poslední bezpečný koláč sezóny. Pokud si ji sami nepěstujete na zahrádce, lze ji běžně koupit na trzích a výjimečně i v supermarketech. Receptů je mnoho, ten od Sandtnerky ovšem jediný. (Marie Janků-Sandtnerová byla česká učitelka, autorka kuchařských příruček a propagátorka zdravé výživy. Její kuchařky se dočkaly mnoha vydání a jsou známy pod lidovým názvem „Sandtnerka“ pozn. redakce)



Legendární recept vyšel v kuchařce z roku 1925, jejíž název zjevně aspiroval na knihu s nejdelším titulem: 60 obědů a večeří jednoduchých i složitých s výměrem potravin pro 5 osob podle čtyř ročních období

Recept na rebarborový koláč podle Marie Janků-Sandtnerové

Suroviny pro koláčovou formu o průměru 28 centimetrů:Na těsto:

200 g hladké mouky

50 g cukru krupice

kůra z 1 citronu

1 vanilkový lusk (nebo 1 vanilkový cukr nebo vanilkové aroma)

100 g másla

1 větší nebo 2 menší žloutky

vejce na potření okrajů

Na náplň:

500 g rebarbory

150 g cukru krupice

30 g rozinek

50 g strouhanky

20 g másla

Na sněhovou peřinku:

5 bílků

200 g cukru krupice

Postup:

Prosátou mouku smíchejte s cukrem, citronovou kůrou, vanilkou, změklým nebo nastrouhaným máslem a žloutky. Rukama vypracujte hladké těsto, které nechte zabalené do potravinové folie půl hodiny v lednici. Je-li těsto drobivé, přidejte ještě trochu másla. Na másle opražte strouhanku do chvíle, než začne vonět. Oloupanou a nakrájenou rebarboru spařte v cedníku vroucí vodou, nechte okapat a smíchejte se strouhankou, cukrem a rozinkami. Těsto vyválejte do kruhu, obrácenou formou vykrojte a přesuňte do formy. Ta se nemusí vymazávat a vysypávat. Rozprostřete připravenou náplň a okraje těsta potřete rozšlehaným vejcem. Pečte v troubě vyhřáté na 175 °C zhruba 30 minut. Bílky vyšlehejte s cukrem do tuhého sněhu, kterým potřete koláč a lžící vytvořte ozdobné „špičky“. Dopečte 4-6 minut, až sníh začne tmavnout.

Ikonický stoletý recept se sněhovou peřinkou od Marie Janků-Sandtnerové má podle diskusí na různých amatérských kuchařských fórech mnoho příznivců - rebarborový koláč v různých variantách ovšem sklízí úspěchy napříč světem. V některých chybí onen nadýchaný sladký sníh, někde je navíc tvarohová nebo pudinková náplň, často má podobu muffinů nebo biskupského chlebíčku. A také crumblu - koláče bez těsta, jen s ovocem a drobenkou navrch.

Oblíbenost rebarbory se datuje až do roku 2700 před naším letopočtem, kdy jako divoká rostlina zdobila svahy Himálají. Pak zdomácněla

a pro její léčivé účinky ji začali hojně pěstovat Tibeťané.

K nám se rebarbora dostala díky Barbarům a začala se zpracovávat v kuchyni až v 18. století.

Rebarbora je totiž velmi stará, původně divoká himalájská rostlina, kterou uměli a umějí využívat jako léčivku například Tibeťané. Dnes roste po celé zeměkouli, takže recepty a návody k podávání se lze dočíst na řadě cizokrajných foodblogů. „Podávejte rebarborový koláč studený nebo teplý. Je výborný tak, jak je, ale sladký a koláčový koláč by určitě skvěle doplnil kopeček vanilkové zmrzliny nebo kopeček domácí šlehačky," píše se na kulinářském webu All Recipes s tím, že rebarborový koláč lze v pohodě i zamrazit takzvaně napříště.

„Vychladlý koláč volně zakryjte fólií nebo alobalem, v chladničce vydrží po dobu čtyř až pěti dnů. Pokud ho plánujete zmrazit, zabalte upečený a vychladlý koláč do jedné vrstvy obalu a dejte do mrazáku. Vydrží tam až půl roku,“ píše web All Recipes.

