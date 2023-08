Cuketa má v kuchyni využití na mnoho způsobů. Vyzkoušejte naše recepty na polévku, pečené placky, těstoviny či hrníčkovou bábovku. Určitě si pochutnáte.

Krémová polévka se slaninou

Ingredience: 1 střední cuketa, 2 brambory, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 1 l zeleninového vývaru, 100 g slaniny, 1 lžíce másla, 100 ml smetany, sůl, pepř.

Postup: Cuketu rozkrojte, vyberte semena a nakrájejte ji na menší kostky. Cibuli a česnek nakrájejte nadrobno a spolu s cuketou ji orestujte na másle. Přidejte na kostky nakrájené brambory a ještě krátce osmahněte. Zalijte vývarem, osolte, opepřete a vařte do změknutí. Polévku rozmixujte na hladký krém, přidejte smetanu a nechte ještě krátce projít varem. Na talíři ozdobte osmahnutou slaninou.

Pečené cuketové placky

Ingredience: 2 střední cukety, 4 brambory, 3 vejce, 150 g uzeného masa, 150 g ovesných vloček, 100 g strouhanky, 2 lžíce olivového oleje, hrst čerstvých bylinek (majoránka, oregano, tymián atd.), sůl, pepř.

Postup: Cukety zbavte semen, nastrouhejte na hrubém struhadle a nechte asi 20 minut vypotit na sítku. Přebytečnou vodu vymačkejte, přidejte nahrubo nastrouhané brambory, nasekané bylinky, nadrobno nakrájené uzené maso, sůl, pepř a drcené ovesné vločky. Strouhanku přidávejte podle potřeby, tak aby vzniklo husté těsto. Na pečicí papír tvořte menší placky a pečte dozlatova.

Těstoviny s cuketou

Ingredience: 1 balení oblíbených těstovin, 3 mladé cukety, 2 střední cibule, 6 stroužků česneku, 3 lžíce olivového oleje, čerstvě mletý pepř, 150 g parmezánu, sůl.

Postup: Cukety podélně nakrájejte na tenké nudličky, osolte a nechte vypotit na sítku. Cibuli nakrájejte na nudličky, česnek na plátky a obojí prudce orestujte na olivovém oleji. Přidejte cuketové nudličky, krátce opečte, osolte, opepřete a na mírnější teplotu duste do změknutí. Těstoviny uvařte podle návodu na skus. Promíchejte je s cuketovou směsí a ihned podávejte ozdobené strouhaným parmezánem.

Hrnková cuketová bábovka

Ingredience: vyberte hrnek cca 350 ml, 1 1/2 hrnku polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek nastrouhané cukety, 3 vejce, 1/4 hrnku vlažného mléka, 1/4 hrnku oleje, 1/2 hrnku mletých ořechů, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa, špetka soli.

Postup: Vejce vyšlehejte na pěnu. Přidejte všechny ostatní ingredience, kromě kakaa, a vymíchejte hladké těsto. Asi polovinu vlijte do vymazané a vysypané bábovkové formy. Do druhé poloviny přidejte kakao, vmíchejte a těsto přilijte do formy. Pečte na 180 °C asi 45 minut. Záleží na tvaru formy a množství těsta. Hotovou bábovku můžete přelít čokoládovou polevou.