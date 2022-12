Nejjednodušší bude, když si sladký likér koupíte v obchodě a před podáváním ho zahřejete s trochou vody. Nicméně grog, punč či svařené víno zvládne i začátečník.

Domácí punč pro zimní večery i vánoční atmosféru

Než se do toho pustíte, nakupte si všechny potřebné suroviny plus pár extra gramů navíc, abyste si drinky namíchali přesně podle svého gusta. Výhodou domácí přípravy je také to, že vám krásně provoní domov, navodí vánoční atmosféru a také máte dohled nad kvalitou.

Ve větších městech, kde je velký příliv turistů, a tím pádem větší anonymita, může dojít k tomu, že se například při výrobě „svařáku“ použijí ty nejlevnější vína, která někteří (ne všichni!) navíc ředí vodou za účelem snadného zisku.

Tak zůstaňte dnes doma a připravte si oblíbené hřejivé nápoje. Na své si přijdou milovníci českých tradic i ti, co preferují originální zahraniční drinky.

Recepty na vánoční nápoje (všechny jsou přibližně na 4 porce)

Tradiční svařák



Na trzích vás mohou ošidit použitím nekvalitního vína, ze kterého budete mít druhý den akorát bolehlav. Použijte kvalitní víno a nebudete chtít letos pít nic jiného!

Ingredience: 1 l červeného vína, 4 svitky skořice, 10 kusů hřebíčku, 6 polévkových lžic krystalového cukru, kůra z 1 citronu nebo pomeranče, plátky z 1 citronu a/nebo poloviny pomeranče, muškátový oříšek a hvězdičky badyánu dle chuti

Postup: Do hrnce se silným dnem nalijte zhruba centimetr vody ode dna, přisypte cukr, hřebíčky, svitky skořice a další koření, máte-li ho připravené. Přidejte plátky citrusů a dejte vařit. Ovoce by mělo ve vodě trochu plavat, aby se nepřipeklo. Pokud zjistíte, že se voda vyvařila, dolijte ji. Po 10 minutách přilijte i víno; to už jen zahřejte, nevařte. Vyndejte koření, víno doslaďte a případně dochuťte citronovou šťávou. Podávejte teplý.

Třešňový glogg



Norská variace na svařené víno je kapku ostřejší, než byste čekali. Poctivě zahřeje i při nejvyšších mrazech.

Ingredience: NA SIRUP: 100 g třtinového cukru, 10 kardamomových lusků (rozdrcených), 5 hřebíčků, 3 kuličky pepře, 1 svitek skořice, 3 hvězdičky badyánu, 1cm kousek čerstvého zázvoru, kůra z 1 mandarinky; NA TŘEŠNĚ: 150 ml třešňové šťávy, 150 ml třešňového likéru, 100 g sušených višní, 750 ml červeného vína (např. Beaujolais); K PODÁVÁNÍ: mandarinky na plátky dle chuti

Postup: Na kořeněný sirup svařte v malém rendlíku cukr se 100 ml vody. Jakmile se cukr rozpustí, vypněte sporák. Přidejte všechno koření a citrusovou kůru, zakryjte a nechte alespoň pár hodin, ideálně přes noc, macerovat. Totéž udělejte s třešněmi. Všechny ingredience dejte do misky a nechte přes noc zakryté. Druhý den třešně spolu se sirupem zahřejte ve velkém hrnci, a to asi 20 minut. Glogg opravdu jen zahřívejte, neměl by se vařit. Před podáváním dejte do každé sklenice dva plátky mandarinky (nebo podle chuti) a přes ně nalijte glogg. Podávejte teplé.

Vánoční grogy na bázi rumu

Český grog



Klasika, bez které zima jako by nebyla. Pro extra pikantní chuť můžete přidat sušený zázvor.

Ingredience: 2 dl rumu tuzemáku, 6 dl vody, 12 kostek cukru, 8 pátků citronu + šťáva z citronu na dochucení (nemusí být)

Postup: Do rendlíku se silným dnem nalijte rum tuzemák a přidejte kostky cukru. Vše zalijte horkou vodou, přidejte plátky citrusů, případně šťávu, a zamíchejte. Udržujte teplé.

Ciderový svařák



Ostrované si sváteční pocit navozují tak trochu jiným grogem, který se dřív servíroval zpívajícím koledníkům.

Ingredience: 1 l suchého cidru (příp. jablečného vína), 60 ml tmavého rumu, 250 ml teplého zázvorového čaje ze sáčku, 40 g hnědého cukru, 2 mandarinky, 4 hřebíčky, 2 svitky skořice, 2 čerstvé vavřínové listy, 2 tobolky kardamomu (namáčknuté)

Postup: Cidr, rum a horký čaj nalijte do hrnce, přidejte cukru a poté zahřívejte na nízkém žáru. Mezitím rozpulte mandarinky a do každé z nich zapíchněte hřebíček. Přidejte je do hrnce. Svitky skořice nalomte, přisypte do hrnce spolu s ostatním kořením. Pozvolna tekutinu přiveďte k varu, aby se všechny chutě spojily. Jakmile ode dna začnou stoupat bublinky, vypněte plotýnku a ihned podávejte.

Silné medové nápoje

Moravský vyprošťovák

Moravané vědí, jak člověka postavit na nohy. Tahle medicína pro dospělé má opravdové léčebné účinky. Podávejte při zimnici, vychutnávejte pod dekou.

Ingredience: 2 dl slivovice, 6 dl připraveného černého čaje, 12 kostek cukru, 8 pátků citronu + šťáva z citronu na dochucení, 3–4 lžíce medu

Postup: Do rendlíku se silným dnem nalijte slivovici a přidejte kostky cukru. Vše zalijte černým čajem, přidejte plátky a šťávu z citrusů a zamíchejte. Udržujte teplé.

Horký Krupnik

Polská medová vodka Krupnik se tradičně podává za studena, nicméně slavná kuchařka Nigella Lawson doporučujte, abyste o svátcích ochutnali její skvělou teplou variantu.

Ingredience: 200 g krystalového cukru, 15 ml studené vody, 0,5 l vroucí vody, 5 kuliček nového koření, 1 svitek skořice, 1 hřebíček, šťáva a kůra z poloviny citronu, 150 g medu, 250 ml vodky

Postup: Cukr vsypte do kastrolu se silným dnem, zalijte studenou vodou a na nízkém žáru nechte rozpustit. Jakmile cukrový sirup začne bublat, vyčkejte několik vteřin, dokud se nezabarví do světlého karamelového odstínu. Nyní do kastrolu opatrně vlijte vroucí vodu. Přidejte koření a citronovou kůru, přiveďte k varu, ihned ho stáhněte a nechte 5 minut probublávat. Do kořeněného karamelu nakonec přidejte med a míchejte, dokud se nerozpustí. Odstavte z plotny, vmíchejte vodku a citronovou šťávu. Před podáváním do panákových sklenic nebo šálků přeceďte.

Sladké syté nápoje

Horké Vánoce

Milovníky sladkých nápojů potěší skandinávský máslový grog, který nejlépe chutná s cukrovím nebo čerstvou vánočkou.

Ingredience: 100 g másla, 4 lžíce javorového sirupu, špetka kajenského pepře, skořice, muškátového oříšku a mořské soli, 1 lžička vanilkové esence, 4 svitky skořice, 240 ml tmavého karibského rumu, horká voda z konvice dle chuti

Postup: Rozpuštěné máslo a javorový sirup rozdělte do čtyř sklenic. Přidejte koření a zalijte rumem. Sklenice dolijte vroucí vodou a jemně promíchejte, aby se všechny suroviny spojily. Zkontrolujte, zda je nápoj dost teplý a kořeněný, případně dochuťte. Ihned podávejte.

Peprmintová čokoláda

Tento originální recept na horkou čokoládu můžete připravit i dětem. Stačí, když alkohol nahradíte mátovou trestí.

Ingredience: 1 l plnotučného mléka, 200 g tmavé čokolády nejvyšší jakosti, 8 lžiček krystalového cukru, 50 ml peprmintového likéru, 250 ml smetany ke šlehání, několik mátových bonbónu k dozdobení

Postup: Ze smetany ušlehejte tuhou šlehačku a dejte ji stranou. Mléko a čokoládu dejte do hrnce a pomalu zahřívejte, dokud se čokoláda nerozpustí. Přidejte cukr, důkladně promíchejte a přiveďte těsně pod bod varu. Odstavte z plotny a vmíchejte peprmintový likér. Horkou čokoládu nalijte do hrnečků, navrch ozdobte kopečkem šlehačky a peprmintovými bonbóny.