Vyhněte se vánočnímu stresu. Tajemství tkví ve správném plánování

Zatímco děti sepisují dopis Ježíškovi, dospělí přemýšlejí nad tím, jak před Vánoci všechno stihnout a na nic nezapomenout. A protože největším zrádcem bývá paměť, dali jsme za vás dohromady seznam (nejen) pečicích surovin, které se vám před svátky budou hodit.

Klíč k tomu, jak předvánoční pečení zvládnout bez stresu, se nazývá příprava. Posaďte se v obýváku do gauče, pusťte si koledy a s šálkem horké čokolády v ruce popřemýšlejte nad tím, jak byste si letošní Vánoce představovali. Na papír sepište recepty, které by se měly objevit na štědrovečerní tabuli i v miskách na cukroví.

Zakroužkujte trvanlivé potraviny a v co nejbližším termínu vyrazte na zásobovací nákup, ať se s těžkými taškami nenesete těsně před Vánoci, kdy v obchodech potkáte plno lidí. Už nyní můžete koupit mouky, oříšky, cukry, vonné esence nebo dokonce máslo, které klidně několik týdnů přečká v mrazáku.

Hodit se vám budou také brambory, konzervované potraviny (třeba kyselé okurky nebo drobné cibulky na ozdobu jednohubek), sušené ovoce, rum či vaječný likér a lahve s bublinkami na štědrovečerní i novoroční přípitek. Pokud nemáte výrazně omezený rozpočet, pamatujte, že kvalitní a dobře zvolené přísady jsou polovinou úspěchu. Než se pustíte do prvního pečení, zkontrolujte si, zda opravdu máte všechno. V průběhu přípravy se pak už řešení hledá těžko…

Vánoční pekař (ka)

Na domácí vánočku a cukroví budete jistě potřebovat krupicový cukr, který využijete i při přípravě krémů a šlehaných těst. Někdy se s ním i vysypávají formy, přesto se častěji používá mouka, oříšky nebo krystalový cukr, jehož krystalky jsou větší a tím pádem vhodné i na dozdobení nebo přípravu karamelu. Moučkový cukr je oproti tomu jemný, vhodný na obalování nebo k dochucování nepečeného cukroví.

Použít můžete také třtinový cukr, který je výrazně zdravější než bílý rafinovaný a také má intenzivnější chuť. Prodává se také jeho „moučková“ verze, pokud ji však neseženete, můžete si ji snadno připravit doma, a to za použití výkonného mixéru. Doslazovat lze také rostlinnými sirupy.

Kupte si do zásob hladkou mouku, ideálně s označením 00, kterou využijete na cukroví i k přípravě vánočního dortu. Polohrubá mouka, která se používá zejména do litých těst, má také mnohá využití. Až ji budete kupovat, dejte si pozor, aby byla označená jako výběrová, pak je skvělý výsledek zaručen. Do oříškových těst můžete přimíchat špaldovou či žitnou mouku, která cukroví dodá více ořechovou chuť.

Nejen na vanilkové rohlíčky využijete oříšky. Vlašské, seženete-li, kupujte spolu se skořápkami. Loupání s dětmi bývá zábava a navíc půlky skořápek využijete na štědrovečerní pouštění lodiček. Mandle lze koupit mleté, celé i ve formě plátků. První využijete v oříškových receptech, druhé v marokánkách nebo ve štole a plátky zase na posyp vánočky. Při nákupu dbejte pouze na to, aby byly blanšírované a neměli jste později práci s loupáním.

A pokud se vám zrovna něco nepovede, nenechte se neúspěchem rozhodit. Důležité je, abyste si Vánoce užili a tuto pohodu neodkládali už ani jediný den.

Recepty

Staročeská rybí polévka

Pro 4 osoby, 55 minut



Suroviny: 2 kapří hlavy, 2 porce kapřího ocasu, 300 g mlíčí a jiker, 1 středně velká cibule, 1/3 většího celeru, 1 mrkev, 150 g předvařeného hrachu nebo konzervovaného hrášku, špetka mouky, 5 kuliček celého pepře, 3 kuličky nového koření, 1 hřebíček, 2 lžíce másla + na jíšku, sůl a mletý bílý pepř dle chuti, sekaná petrželka k dozdobení



Postup: Zbytky kapra, koření a oloupanou a rozpůlenou cibuli dejte do většího hrnce, zalijte studenou vodou a dejte vařit. Jakmile vývar přivedete k varu, ztlumte plamen a vařte asi 30 minut. Poté část odlijte do menšího kastrolu, kde jen krátce povařte omyté mlíčí a jikry.



Mezitím v hrnci na másle osmažte očištěnou a pokrájenou zeleninu. Jakmile získá barvu, zalijte ji vývarem z hlav i mlíčí a nechte bublat alespoň 10 minut, aby zelenina změkla. Přidejte hrách či hrášek, nadrobno pokrájené mlíčí a jikry a nakonec i jíšku, kterou jste si připravili z trochy mouky a másla. Před podáváním dochuťte solí a pepřem a pokrájenou petrželkou.

Vánoční nákypNa 1 nákyp, 45 minut + odležení



Suroviny: 250 g rýže, 3 lžíce másla + na vymazání formy, 2 lžíce slunečnicového oleje, 3 žloutky + 3–5 bílků, 2 lžičky citronové kůry, 200 g sušených švestek, 2 lžíce rozinek, kandovaná pomerančová kůra dle chuti, 2 lžíce krystalového cukru, 3 ks celého hřebíčku, špetka mletého hřebíčku, mletá skořice dle chuti, pár kapek vanilkového extraktu, vanilkový cukr na posypání, špetka soli



Postup: Rýži propláchněte pod tekoucí vodou, zalijte dvojnásobným množstvím vody, přidejte sůl a celý hřebíček a pod pokličkou vařte doměkka. Nechte vychladit. Švestky zalijte malým množstvím vody, doplňte mletou skořicí, mletým hřebíčkem a trochou cukru. Povařte doměkka. Předehřejte troubu na 180 °C.



Utřete tuk s cukrem a žloutky do pěny. Do tohoto základu přidejte studenou rýži, omyté a osušené rozinky a scezené švestky. Vlijte vanilkový extrakt a vsypte kandovanou pomerančovou kůru a citronovou kůru. Nakonec zlehka vmíchejte sníh, který jste ušlehali z bílků. Směs rozetřete do máslem vymazané formy, na povrchu polijte olejem a dejte péct dozlatova, maximálně však na 30 minut. Nákyp podávejte horký, posypaný moučkovým a vanilkovým cukrem.

MarokánkyNa 1 plech, 45 minut



Suroviny: 250 ml smetany ke šlehání, 4 lžíce hladké mouky, 4 lžíce krupicového cukru, 2 lžíce másla, 40 g loupaných mandlí, 40 vlašských ořechů, 40 g kandovaného ovoce, 40 g rozinek, tuk na vymazání plechu, čokoládová poleva k dozdobení



Postup: V menší žáruvzdorné nádobě rozšlehejte smetanu s moukou a cukrem. Směs vložte do vroucí vodní lázně a za stálého míchání nechte zhoustnout. Sejměte z ohně a zašlehejte i máslo. Přidejte spařené a nahrubo pokrájené mandle a ořechy a na nudličky nakrájené ovoce i omyté a osušení rozinky. Předehřejte troubu na 170 °C.



Připravenou hmotu potom lžičkou rozetřete na plech, který jsme předem vymazali tukem. Dělejte kolečka o průměru 3–4 cm. Vkládejte do vyhřáté trouby na asi 10 minut a při pečení pozorně hlídejte – marokánky mají totiž tendenci se připékat. Po vychladnutí potřete zadní část cukroví připravenou čokoládovou polevou a nechte na mřížce zaschnout.

Škvarkové pagáčeNa 2–3 plechy, do 2 hodin



Suroviny: 300 g polohrubé mouky + na pomoučení, 1/3 lžičky soli, 200 g škvarků + na vymazání plechu, 100 g sádla, 20 g droždí, 2 vejce, mléko dle potřeby, sůl a mletý černý pepř dle chuti



Postup: V míse do menšího množství vlažného mléka dejte asi třetinu lžičky cukru a rozdrobte droždí. Přikryjte utěrkou a nechte vzejít kvásek. Do mísy prosejte mouku, přidejte sůl, umleté škvarky, změklé sádlo a žloutek, který jste oddělili od bílku z jednoho vajíčka a předem promíchali s trochou mléka.



Do této směsi přidejte vykynuté droždí a zpracujte s vlažným mlékem na tužší těsto. Poprašte je moukou, přikryjte a nechte dalších 30 minut kynout na teplém místě. Poté je vyklopte na pomoučený vál, rozválejte na silnější plát a přeložte na tvar psaníčka. Znovu lehce pomoučete, přikryjte a nechte znovu kynout. Po 15 až 20 minutách těsto znovu rozválejte a přeložte obráceně, aby se vrstvy dobře prostřídaly. Znovu pomoučete, přikryjte a nechte kynout 15–20 minut.



Proces opakujte ještě jednou a poté těsto rozválejte na plát o tloušťce nejméně 15 mm. Pomocí vykrajovátka z něj vykrojte kulaté tvary, které položte na plech vymazaný tukem a znovu nechte kynout 15 minut. Rozkvedlejte zbylé vejce a potřete jím připravené pagáče. Pečte 15–20 minut v troubě rozehřáté na 180 °C.