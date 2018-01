Římský kmín: Do jídla i do parfému

Exotický bratranec našeho kmínu, o co víc podobný vzhledem, o to rozdílnější v chuti – římský kmín. Toto pro nás stále ještě ne zcela běžně používané koření pochází z Egypta a sloužilo svému účelu již od pradávna. Také bylo přidáváno do výbavy faraonů v pyramidách, zřejmě jako medicína.

Římský kmínFoto: Shutterstock

Římané jej používali místo pepře - římský kmín je totiž stejně ostrý, a navíc jim rostl přímo pod nosem, na rozdíl od pepře, který se vozil z daleka a býval tedy nekřesťansky drahý. Vyráběli z něj třeba pomazánku na chleba. V současné době se pěstuje v severní Africe, středním Orientu, Indii a Mexiku. A v těchto kuchyních se s římským kmínem také nejčastěji setkáme a také tam s ním umí velice dobře zacházet. Jeho aroma se nejvíce rozvine, pokud drcená semínka lehce na sucho opražíte. V Indii se přidává do kari, směsi koření, která tvoří součást většiny pokrmů. Stejně tak je oblíben v arabské kuchyni, kde ho najdete téměř ve všech masových jídlech, v Mexiku naprosto povinně patří do chilli con carne. ČTĚTE TAKÉ: Kopr – ikona severské kuchyně Využití v evropské kuchyni moc rozsáhlé není, přidává se například do tvrdých sýrů, či do chleba. Římský kmín se málokdy používá samostatně, jeho chuť je výrazná, a lehce přebije chuť jídla. Je však výborný společník a jeho kouzlo se nejlépe projeví v doprovodu jiných koření a oblíbené směsi koření, jako garam masala, tandoori, ras-el-hanout, by bez římského kmínu těžko udělaly svou celosvětově proslulou kariéru. Prospívá zdraví V našich zeměpisných šířkách je římský kmín k dostání jak celý, tak mletý, pro konzumaci je příjemnější v mleté podobě, protože celá semínka jsou nabitá intenzivní chutí a při zkousnutí dokáží narušit vzájemný soulad ostatních koření. Nejen koření je podobné našemu kmínu, ale také celá rostlina jako by mu z oka vypadla. Jen má poněkud roztomilejší jméno, a to šabrej kmínovitý. Římský kmín není jenom exotický gurmán, ale dokáže také zmírnit bolesti břicha, má sedativní účinky a čistí krev. A zřejmě hlavně z těchto důvodů byl celý středověk pěstován v zahradách klášterů. Kromě potravinářství se využívá oleje z římského kmínu při výrobě těžkých orientálních parfémů. Kefta tažin

Suroviny:700 g mletého masa, 1 menší nadrobno nakrájená cibule, 2 stroužky česneku (podrcené), 2 lžíce nadrobno nakrájené plocholisté petrželky, 2 lžíce pokrájeného koriandru, 1/2 lžičky kajenského pepře, 1/2 lžičky mletého zázvoru, 1 lžička mletého římského kmínu, 1 lžička papriky, 2 lžíce olivového oleje, 4 vejce



Na omáčku:2 lžíce olivového oleje, 1 pokrájená cibule, 2 nadrobno nasekané stroužky česneku, 2 lžičky mletého římského kmínu, 1/2 lžičky mleté skořice, 1 lžička papriky, 2 konzervy loupaných rajčat, na dochucení harissa (směs koření) a lístky koriandru



Postup:V misce smíchejte mleté maso, cibuli, česnek, bylinky a koření do misky, promíchejte, přidejte sůl a pepř a vytvořte masové kuličky. Ve větší pánvi rozehřejte olej, postupně osmažte masové kuličky, vyjměte a uložte do misky. Ve stejné pánvi pak na troše olivového oleje zpěňte cibuli, dokud nezesklovatí. Pak přidejte česnek, římský kmín, skořici a papriku a smažte asi 1 minutu, až začne směs příjemně vonět. Nyní vmíchejte rajčata, harissu a zvolna přiveďte k varu. Na mírném ohni vařte 20 minut, pak přidejte masové kuličky, po 10 minutách koriandr a na závěr opatrně rozklepněte vejce a bez míchání vařte, dokud vajíčka neztuhnou. Nejvhodnější přílohou je kuskus. Autor: Renata Dvořáková ČTĚTE TAKÉ: Jaký je rozdíl mezi sektem a šampaňským? Přečtěte si vše o „bublinkách“

Autor: Redakce