Vánoce jsou šťastně za námi. Štědrovečerní večeře chutnala všem a mísa na bramborový salát je opět umytá, uklizená a připravená pro další slavnostní příležitost. Jen ty řízky, kterých jste zase usmažili víc, než jste původně plánovali, jsou ještě stále nějaké v lednici. Jak je správně ohřát, abyste si na nich pochutnali stejně, jakoby se právě dosmažily? Co udělat, aby strouhanka na řízku nebyla vlhká a nebo řízek tvrdý a vysušený?

Řízek je skvělý i ohřívaný. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Vídeňský řízek mistra Málka:

Zdroj: Youtube

Řízky jsou samozřejmě nejlepší čerstvě dosmažené. Šťavnaté, křupavé, do zlatova vypečené. To je bez debat. Ale pokud to uděláte správně, pochutnáte si na nich i další den, když si je ohřejete. Protože jíst tuhle dobrotu studenou by byl hřích. Ať už máte řízky vepřové nebo kuřecí, smažené na sádle, na přepuštěném másle či na oleji, musíte je ohřívat tak, aby zůstaly šťavnaté a trojobal křupavý.

Vyhněte se chybám

Řízky nedávejte rovnou z lednice do trouby. Nechte je alespoň půl hodiny, ideálně hodinu v pokojové teplotě. Zkrátíte tak dobu, kterou budou řízky potřebovat k prohřátí a zajistíte, aby bylo maso měkké.

Nikdy řízky neohřívejte v troubě pod alobalem. Horký vzduch by se pod alobalem změnil v páru a z křupavé strouhanky na povrchu řízku by byla nepříliš lákavá vlhká břečka.

„Ohříváte-li více řízků najednou, dejte pozor, aby se v nádobě nepřekrývaly. To pomůže každému z nich opět pěkně křupat. Různě velké kousky neohřívejte stejně dlouhou dobu. Nejlepší způsob, jak ohřát řízky je, znovu je na chvilku osmažit. Rozpalte olej v pánvi, naskládejte maso dovnitř, ale pánev nepřeplňujte. Zbytečně byste snížili teplotu oleje,“ zní některá z doporučení na webu aazdraví, zaměřeném na zdravý životní styl .

Jak tedy ohřát řízky, aby byly chutné, šťavnaté a křupavé? Možností je hned několik.

V mikrovlnce

Pokud spěcháte, jako nejrychlejší varianta se nabízí ohřát řízek v mikrovlnné troubě. Ale pozor, pokud budete řízek ohřívat dlouho, bude maso gumové. A když řízky v mikrovlnce přikryjete plastovým poklopem, strouhanka se rozmáčí.



„Zkuste raději trik s kouskem másla. Řízek položte na papírovou kuchyňskou utěrku, která zachytí vlhkost a na řízek zase položte malý kousek másla. Ohřejte na vyšší výkon. Máslo se rozpustí a vytvoří krustu, jako byste řízek znovu osmažili,“ radí iReceptář. Pokud máte více kusů, ohřívejte je postupně, aby se rovnoměrně prohřály.

V troubě

Ohřívání v horkovzdušné troubě bude trvat trochu déle a musíte hlídat, aby se vám trojobal nespálil. Výsledek ale bude stát za to. Troubu rozehřejte na teplotu 200 stupňů Celsia a nezapomeňte na ventilátor, aby vzduch cirkuloval rovnoměrně a strouhanka zůstala křupavá. Řízky umístěte na mřížku nad plechem, abyste si troubu neznečistili kapajícím tukem, nebo dejte na rošt alobal. Prohřívejte po dobu asi 10 minut.

Hospodský řízek:

Zdroj: Youtube

Další variantou je do trouby předehřáté na 180 stupňů Celsia dát smažené řízky na plechu, vyloženém pečicím papírem. Ideální je položit na každý řízek kousek másla, které se pomalu rozpustí. Řízky pečte 5 až 10 minut, dokud nejsou prohřáté a měkké. Pak troubu vypněte a nechte v ní maso před podáváním ještě malou chvilku odpočívat.

Na pánvi

Řízek můžete ohřívat i rovnou na pánvi a bude opět jako čerstvě usmažený. „Na nepřilnavé pánvi nechte rozehřát trochu sádla a řízek z obou stran krátce osmažte tak, aby se stihnul prohřát,“ doporučuje iReceptář.

Nezapomeňte na to, že tuku musí být jen malé množství, protože už při první tepelné úpravě řízek jednu porci tuku dostal. Opékejte je asi 3 minuty z každé strany, dokud se neprohřejí a nebudou opět křupavé.

Ve fritéze

Horkovzdušná fritéza si získává čím dál více svých příznivců a na ohřátí řízku je ideální. Řízek v ní stačí opékat nasucho pár minut. Bude znovu křupavý, zachová si svou šťavnatost a rozhodně nebude gumový.

Na grilu

Pokud máte doma gril, můžete ho také použít k ohřevu smažených řízků. Rozehřejte gril na středně vysokou teplotu a řízky na něj položte. Ohřívejte je asi 2 až 3 minuty z každé strany, dokud nebudou prohřáté a měkké.