Jak z gumových rohíků udělat zase měkké a křupavé? Jistě jste už zažili sobotní ráno, kdy při pohledu z okna máte velkou radost, že do tohohle počasí nikam nemusíte. Jediné, co tomu chybí, je voňavý, krásně křupavý rohlík k snídani. Ty včerejší jsou už úplně gumové. Nemusí ale skončit na strouhanku, během chvilky můžete starší pečivo zase oživit. Jednoduchých způsobů, jak včerejší pečivo zachránit a udělat z něj zase vláčné a chutné, je několik. Všechny jsou snadné a rychlé. Za pár minut už se můžete do chutného rohlíku zakousnout.

I včerejší gumové rohlíky můžete zachránit a udělat z nich zase chutné a křupavé. | Foto: Deník/Michal Červinka

Křupavé rohlíky dobré i druhý den:

Jistě, tak jako když si z pekárny přinesete ještě teplé křupavé rohlíčky, asi úplně nebudou. Ale oživit je, aby zase chutnaly jako čerstvé, můžete. Jen myslete na to, že poživatelnost rohlíku jste obnovili jen dočasně, takže ho musíte sníst hned. Jaké možnosti, jak z gumových rohlíků udělat měkké, existují? Je vhodné dávat pečivo, které jste hned nespotřebovali, do ledničky nebo do mrazáku?

Rohlíky: Skladování je základ

Čerstvé rohlíky je nejlepší spotřebovat ještě v den, kdy jste je koupili. Pokud jste ale zvyklí dělat si zásoby na víc dnů, nebo jste zkrátka neodhadli, kolik pečiva koupit a nějaké rohlíky vám zbyly, nic se neděje. Jen je musíte správně uložit a skladovat tak, abyste si na nich ještě mohli pochutnat.

Už v obchodě, pokud si vybíráte mezi papírovým a mikrotenovým sáčkem, do kterého si rohlíky dáte, sáhněte raději po tom papírovém. Rohlíky, obzvlášť pokud jsou ještě teplé, totiž produkují vlhkost. V igelitu nejen že nedochází k přirozenému proudění vzduchu, ale po nějaké době se začnou tvořit plísně. Proto je papírový sáček na pečivo rozhodně vhodnější.

Pokud není jiná možnost, dbejte alespoň na to, abyste v případě, že rohlíky kupujete ještě teplé, nechali igelitový sáček pootevřený.



Plátěný pytlík

Doma rohlíky nedávejte do ošatky nebo proutěného košíku, pokud je nechcete hned jíst. Začaly by rychle osychat a tvrdnout. „Aby rohlíky zůstaly křupavé, zabalte je doma do čisté kuchyňské utěrky. To pomůže zabránit ztrátě vlhkosti a přílišnému vysušení,“ radí poradenský web Quora. Ještě lepší než utěrka je plátěný pytlík. Není nijak složité si ho ušít, ale můžete si ho i koupit. Pečivo v něm zůstane křupavé a zároveň bude moci dýchat.

Jak ušít pytlík na pečivo:

Sáček s pečivem pak můžete uložit do spíže a pokud ji nemáte, tak do chlebníku. Nejlepší jsou ty ze dřeva, ale koupit můžete chlebník z různých materiálů. Důležité je, aby mu nechyběly větrací otvory a udržovali jste ho v čistotě.

Lednice nebo mrazák?

Pokud vás napadlo dát zbylé pečivo do ledničky, zapomeňte na to. Rohlíky do ledničky nepatří. Natáhly by do sebe vlhkost a urychlili byste tak jen vznik plísní.

V mrazáku pečivo uchovat můžete. Dávejte ale dobrý pozor na to, aby rohlíky nebo housky nebyly ještě vlažné, nebo dokonce teplé. Zamrazujte pečivo pouze čerstvé, ne gumové nebo dva dny staré. Rozdělte si rohlíky do několika igelitových sáčků a vytáhněte jich vždy jen tolik, kolik jich sníte. Pečivo nechte volně rozmrazit a pak hned konzumujte.

Jak rohlíkům vrátit chuť a křupavost

Mikrovlnka

Pro oživení pečiva je mikrovlnná trouba nejrychlejší řešení. Gumové rohlíky v ní ale ohřívejte jen v krátkých intervalech zhruba po 10 sekundách. Pak kvůli nerovnoměrnému ohřevu v mikrovlnce chvíli počkejte a proces opakujte, dokud nebudete spokojeni.

Mikrovlnná trouba umí usnadnit práci a ušetřit čas. Můžeme v ní i rozpéct gumové rohlíky. Foto: ShutterstockZdroj: Deník/Ivana Vitovská

Dávejte ale pozor, abyste rohlíky v mikrovlnné troubě nenechali moc dlouho. Pak by nezměkly, byly by vysušené a velmi rychle by úplně ztvrdly.

Trouba

„Rohlík mírně navlhčete vodou a pevně zabalte do alobalu. Poté ho vložte do trouby, nastavte teplotu na 150 °C a nechte zahřívat 12 až 15 minut. Vyjměte z trouby, odstraňte alobal a pečte v troubě dalších 5 minut. Bude stejně dobrý, jako čerstvý. Snězte ho ale hned, protože zase rychle ztvrdne,“ radí jeden ze způsobů web Foonetwork, zaměřený na kuchyni.

Obdobný způsob, tentokrát bez použití alobalu, je vložit rohlík mírně navlhčený vodou do trouby předehřáté na 160 °C a péct asi 8-10 minut. Vnitřek změkne a kůrka bude křupavá.

Toustovač nebo pánev

Na oživení gumových rohlíků můžete použít i toustovač, pokud máte typ s mřížkou, na které se dá pečivo rozpékat.

Na webu Poraďte, kde si lidé vyměňují různé zkušenosti, jsou i další tipy. „Rohlíky dávám na mírně zahřátou plotýnku. Před zahříváním rohlíky trochu pokropím vodou. Obracím je, aby se nepřipálily. Poté jsou křupavé a lépe chutnají. Takto upravený rohlík se musí sníst velice rychle, protože jak chladne, tvrdne a je znova nepoživatelný,“ zní jedna z rad.

„Rozpéct si rohlíky v sobotu a v neděli ke snídani patří k mému víkendovému rituálu. Rozpékám je na pánvi přikryté poklicí.Po rozehřátí pánve je třeba ztlumit oheň na minimum a rohlíky je nutné obracet. Mohou trochu "chytit" barvu, ale nesmí samozřejmě zčernat. To pak je lepší vzít další. Z pánve, na kterou se vejdou i 4 najednou, chutnají o mnoho lépe než z mikrovlnky,“ je další z vyzkoušených možností.