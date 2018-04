Rozmarýn, bylina trubadúrů

Dokážete si představit jen tak při procházce přírodou utrhnout kousek koření, kterým si večer zpestříte svůj oblíbený pokrm? Ve Středozemí, například v Itálii nebo ve Francii, se vám to může stát běžně. Můžete tu potkat také rozmarýn, který odsud pochází.

rozmarýn, ilustrační fotoFoto: pixabay.com, volné dílo

Rozmarýn by zřejmě dokázal růst divoce i u nás, jedinou překážkou jsou naše tuhé zimy. Lístky nebo větvičky užívané jako koření, se mohou sklízet kdykoli během celého roku, stačí utrhnout a ovonět s nimi či okořenit jídlo. Pro svoji intenzivní a velmi příjemnou vůni bývá rozmarýn využíván i při výrobě parfémů.

Mořská růže

A odkud pochází jeho poetické jméno? „Ros marinus“ údajně znamená mořská růže. A to proto, že ač je to bylina, která vyžaduje hodně vody, pokud roste na břehu moře, vystačí si s jeho vlhkostí. Jiné zdroje zase uvádějí, že se jedná o Mariinu růži (v angličtině Rosemary).

Řečtí studenti se korunovali větvičkami rozmarýnu, věřili, že má vliv na zlepšení paměti. Rozmarýn provázel lidí od pradávna po celou dobu jejich života. Svatebčané si dávali rozmarýnové věnce při svatební noci, přidával se do hrobu k zemřelým, věřilo se, že garantuje nesmrtelnost a věčný mír. V pozdějších dobách znamenal dobrou náladu a nazýval se bylinou trubadúrů. I dnes se tvrdí, že přináší dobrou náladu, ale pozor, nic se nemá přehánět, tedy ani s rozmarýnem a například vůbec není doporučován těhotným ženám.

K masu i do marmelád

Rozmarýn je trvalka, která může v ideálních podmínkách dorůst do výšky až dvou metrů. Od února začíná kvést malými namodralými kvítky, které jsou hojně obletovány včelami, rozmarýnový med je velmi vyhledávaný a nesmírně aromatický. Vzhledem k tomu, že se rozmarýn může sklízet prakticky kdykoli, je zbytečné jej sušit, ale nevadí, pokud se používá i sušený.

Svoji popularitu a věhlas si získal coby součást kořenící směsi provensálské koření, nezbytné součásti jihofrancouzské gastronomie. S oblibou se používá k ovonění masa při grilovačkách, nebo do různých marinád, někdy stačí vložit kus větvičky na dřevo při uzení masa. Až příště budete péct kuře, vložte do něj kousek citronu a rozmarýnu. Sympatické na tomto koření je, že ani delší tepelnou úpravou neztrácí na svých kvalitách.

Vzhledem k tomu že větvičky jsou běžně k dostání téměř ve všech obchodech, není nic jednoduššího než zakoupit balíček rozmarýnu nebo pěstovat rostlinu za oknem. Výborné jsou marinády na bázi červeného vína a rozmarýnu nebo klasicky ve spojení s česnekem, rajčaty, olivovým olejem. Další úplně jednoduchý a efektní nápad: potřete bagetu troškou olivového oleje, přidejte pár větviček rozmarýnu a lehce opečte v troubě. Rozmarýnové větvičky můžete využít jako špízu při grilování a to nejen masa, ale také ovoce - je to nejen moc hezké, ale do pokrmu zároveň přenesete i chuť koření.

Rozmarýn se také používá při výrobě marmelád, stačí přidat pár lístků při zavařování. Výborně se hodí k jablkům, kdoulím, hruškám, malinám, meruňkám, citronu, ale také ke smetaně, medu. Stačí málo a chuti, které běžně znáte, jsou zase úplně jiné.

Tagliatelle s parmezánem a rozmarýnem

Suroviny: 400 g tagliatelle, 100 g másla, 2 polévkové lžíce rozmarýnu, 100 g parmezánu

Příprava: Uvařte těstoviny ve slané vodě, nechte okapat. Ve velké pánvi rozpusťte máslo a přidejte rozmarýn. Smíchejte s těstovinami, posypte parmezánem a ihned servírujte. Do másla můžete také přidat česnek a pepř nebo místo rozmarýnu použít šalvěj.

Text: Renata Dvořáková