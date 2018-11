Ryby and chips nebo Poké. Vydejte se světem chutí v Myslíkově ulici

Ochutnávat neznámé speciality a poznávat tak různé kultury baví snad každého z nás. K návštěvě vysněných koutů světa bychom ale potřebovali vyhrát loterii a naordinovat si alespoň tři roky prázdnin. Druhou možností je vydat se do Myslíkovy ulice v centru Prahy, která se neustále rozrůstá o zajímavé gastronomické projekty, s nimiž procestujete i když jen na talíři celý svět.

Pozdrav ze Spojeného království

Britská kuchyně možná nemá pověst té nejchutnější z celosvětových kuchyní, přesto nabízí hrstku pokrmů, které se proslavily po celém světě pro svou nezaměnitelnou chuť. K takovým patří i smažená ryba nejčastěji treska, která je dostatečně pevná v těstíčku, zakápnutá citronovou šťávou nebo octem a pořádná porce hranolků k tomu. Pravou britskou verzi můžete ochutnat v Ryby & Chips, kde nabízejí také rybí placky, hamburgery, plněné brambory nebo masové koláče podle tradiční britské receptury.

Ochutnali jsme za vás: Sýrovo-cibulový koláč za 75 Kč a malou porci smažené tresky s octem, hráškovým pyré a hranolkami. Esence Anglie.

Ceny: Treska začíná na 150 Kč, koláče stojí 75 až 149 Kč. Za bramborové koule zaplatíte od 20 Kč do 60 Kč podle počtu a receptury.

Kontakt: Ryby & Chips, Myslíkova 1698/18, Praha 1; rybyandchips.cz

Okuste Středomoří a Blízký východ

Pokrmy v restauraci La Loca budou dost možná to nejlepší, co jste v poslední době ochutnali. V novém menu se snoubí středomořská kuchyně s blízkovýchodními chutěmi, takže zde ochutnáte italské tagliatelle s králičím ragú nebo celozrnné gnocchi s houbovou omáčkou, ale i exotičtější citronový hummus s mletým jehněčím nebo kuře s bulgurem a fenyklem. La Loca jde dopředu i s novým konceptem sdílení jídla, typickým pro Blízký východ, takže zde najdete výběr menu pro více lidí (nejen vegetariánů).

Ochutnali jsme za vás: Izraelskou snídani shakshuku z rajčatovo-paprikového pyré s římským kmínem a zastřeným vejcem. Dokonalost!

Ceny: Předvybrané menu pro dva stojí 1190 Kč, pro šest 2900 Kč. Předkrmy začínají na 152 Kč, hlavní jídla vycházejí kolem 190 Kč.

Kontakt: La Loca, Odborů 278/4, Praha 2; www.laloca.cz

Aloha z Havaje

Havajská miska poké bowl patří v současnosti k největším trendům v gastronomii. Pokud milujete chirashi či sushi, tenhle pokrm je přímo pro vás. Poké, což v havajštině znamená krájet, odkazuje na na kostičky pokrájenou zeleninu, syrovou rybu, semínka a další ingredience, kterými se dozdobuje vařená rýže. Vše je dochuceno sójovou omáčkou, řasami, chilli omáčkou a dalšími dochucovadly. Z jedné misky poké se dospělý člověk nají dosyta a přesto nemá nepříjemný pocit přejedení.

Ochutnali jsme za vás: Polévku miso a poké misku s tofu, pikantní.

Ceny: Misky stojí maximálně 249 Kč. K pití si můžete objednat třeba japonskou limonádu za 69 Kč.

Kontakt: Poké Haus, Odborů 263/2, Praha 2; www.poke.haus/cs

Chutě Asie

Thajská restaurace Lemon Leaf je na trhu již řadu let, během nichž se osvědčila nejen mezi sousedy z okolí, ale i v široké společnosti z gastronomického oboru. Jídla, která tu ochutnáte večer nebo během poledne, bývají často pikantní a kombinují typické chutě z indické, malajské, čínské a arabské kuchyně. Na jídelním lístku najdete obvyklé asijské pokrmy, jako např. phad thai nebo zeleninové taštičky z těsta gyoza, ale i různá karí, nudlové pokrmy, polévky nebo exotické dezerty. Nemusíte se obávat, že byste dostali malou porci. Kuchaři z Lemon Leaf jsou štědří, takže hladoví odsud odcházet rozhodně nebudete.

Ochutnali jsme za vás: Matsaman karí s hovězí roštěnou, arašídy, badyánem, skořicí, kokosovým mlékem, bramborem a bazalkou a gluay thod neboli smažený banán s kokosovou zmrzlinou a karamelem. Doporučujeme.

Ceny: Za předkrm zaplatíte kolem 130 Kč, za hlavní jídlo zhruba 250 Kč a za dezert 120 Kč.

Kontakt: Lemon Leaf, Myslíkova 260/14, Praha 2; www.lemon.cz

Snídaňový klub

Na Vinohradech najdete příjemnou kavárnu na každém rohu, ale v centru aby ji člověk pohledal. Většina podniků nabízí předražené menu pro turisty, kteří chtějí okusit „pravou českou kuchyni“. To ale neplatí pro útulné bistro Les Kamarades, které se specializuje na pečivo, snídaně a domácí moučníky a zákusky, které pečou každý den. Nabízejí také velký výběr plněných sendvičů z krkonošského pečiva a polední menu ze 3 jídel, která se mimo denně jinou polévku obměňují na týdenní bázi. Vše za velmi příznivé ceny.

Ochutnali jsme za vás: Krupicovou kaši se skořicí za 75 Kč a hraběnčinu snídani se zapečeným croissantem s uzeným lososem, ementálem, drobným salátkem, vejcem naměkko a sklenkou prosecca za 225 Kč. Obojí stojí za to.

Ceny: Velké snídaně se pohybují kolem 220 Kč, menší nad 100 Kč. Za espreso zaplatíte 39 Kč, cappuccino vás vyjde na 55 Kč.

Kontakt: Les Kamarades, Myslíkova 13, Praha 1; www.leskamarades.cz

Tip:

GASTROTOULKY NEKONČÍ. Pokud máte v žaludku volné místo na ještě jedno skvělé jídlo, v Myslíkově ulici můžete vybírat ještě z mnoha dalších gastronomických podniků. Udělejte si zastávku v Petite France a přičichněte ke křupavým bagetám, které zrovna vytáhli z pece. Nakoukněte do asijské Miss Saigon nebo do kavárny Café Modi a na skleničku zajděte do Prosekárny, kde mají perfektně vychlazené bublinky. Příště se můžete zastavit ještě v asijské restauraci Yori nebo v Café Royal, kde navíc probíhá zajímavý program.