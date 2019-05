Domovem rýže je jižní Asie. Vedle pšenice a žita je rýže nejdůležitější obilovinou světa. Nejhodnotnější je přírodní hnědá rýže. Rýže je obecně lehce stravitelná, nepůsobí plynatost a je vhodná pro výživu dětí, starých lidí a pro lidi s dietou, navíc neobsahuje cholesterol ani lepek. Pomáhá snižovat riziko rakoviny tlustého střeva, prsu a prostaty.



Nabízíme vám recepty na speciality, v nichž chuť rýže krásně vynikne. Ať už ve spojení s mořskými plody a rybami ve španělské paelle, nebo s palčivou čabajskou klobásou či s mletým masem a se sýrem. Rýže je ale také velmi vhodná do sladkých pokrmů, zkuste pudink s mangem a čokoládou.

Paella

Ingredience: 750 g kvalitní ryby (losos, tuňák, candát), 350 g rýže Arborio, 250 g mořských plodů 200 gramů (krevety, slávky, chobotničky), 700 ml rybího vývaru, 2 rajčata, 2 papriky červené, 2 cibule, 1 česnek, 100 ml suchého bílého vína, 100 g hrášku, 1 citron, olej olivový, sůl, pepř

Postup: Ve velké pánvi rozpalte olej a orestujte na něm nejprve mořské plody spolu s cibulkou a česnekem. Pak přidejte na menší plátky nakrájenou papriku, zalijte vše bílým vínem a rybím vývarem. Zhruba deset minut pak obsah pánve duste pod pokličkou. Osolte a opepřete, případně přidejte mletou sladkou papriku nebo můžete i mleté chilli papričky. Ale opatrně s nimi.



Ryby nakrájejte na menší kousky a přidejte je k základu na pánev, vymáčkněte do něj ještě šťávu z jednoho citronu. Provařte a přisypte rýži, která bude nasávat šťávu z pánve poměrně rychle, takže mějte připravený vývar na případné podlití, nesmí se připálit. Přidejte pak i rajčata se slupkami, hrášek a lehounce promíchejte. Vařte na mírném plameni, tak, aby se z pánve odpařovalo co nejméně tekutin. Jakmile je rýže podle vašich představ, můžete paellu podávat.

Rýže s čabajskou klobáskou

Ingredience: 400 g rýže dlouhozrnné Basmati, 3 nožky čabajské klobásy, 2 střední cukety, 2 cibule, 2 stroužky česneku, sůl, 2 lžíce olivového oleje

Postup: Rýži Basmati dobře operte a povařte podle návodu, nerozvařte. Na pánvi si rozehřejte olej, na něm orestujte cibulku a k ní přidejte na kolečka nakrájenou čabajku. Opět orestujte a pak přidejte rozdrcený česnek, zamíchejte. Můžete přidat rýži a vše opět důkladně promíchejte.Na závěr přidejte kolečka cukety, která jste doměkka orestovali na jiné pánvi.

Zapečená rýže s mletým masem

Ingredience: 500 g mletého hovězího masa, 500 g rýže dlouhozrnné (Basmati), 1 česnek, 30 ml slunečnicového oleje, 200 ml smetany ke šlehání, sůl, mletý pepř, 100 g tvrdého sýra, 2 velká rajčata

Postup: Rýži důkladně opláchněte a v osolené vodě uvařte na zkus. Na slunečnicovém oleji pět minut restujte mleté maso, do kterého jste nakrájeli plátky česneku. Přidejte veškeré koření a sůl podle chuti. Do trouby na plech vysypte jednu vrstvu rýže, na ni rozprostřete maso a shora jej přikryjte další vrstvou rýže. Po 15 minutách pečení shora na rýži nalijte do středu plechu veškerou smetanu, posypte nastrouhaným sýrem a ještě dalších 15 minut pečte. Podávejte s nakrájenými rajčaty.

Rýžový puding s mangem

Ingredience: 250 g kulatozrnné rýže, 1 vanilkový lusk, 500 ml kokosového mléka, 50 g cukru moučka, 1 velké zralé mango, 100 g čokolády s obsahem 60 procent kakaa

Postup: Propláchnutou rýži dejte do třičtvrtě litru vody a vařte spolu s vanilkovým luskem. Zhruba deset minut bude obsah hrnce vřít a pak přidejte kokosové mléko, do nějž jste vmíchali cukr. Pod pokličkou pak vařte na mírném ohni zhruba sedm minut. Puding servírujte s plátky manga a čokoládou, kterou jste rozpustili ve vodní lázni.