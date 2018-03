Skála a továrna na čokoládu

Ulici svatého Huberta v Praze na žádné mapě nenajdete. Otevřeli ji totiž nedávno po půl století dlouhé pauze, a to díky vyhlášené cukrárně pana Skály. A tak máte hned dvojí důvod, proč si na zákusek zajít právě tam.

Rok a půl. Přesně tak dlouho pracoval Lukáš Skála jako skladník. Dnes už je to sice pár let zpátky, pouhých osmnáct měsíců se však tehdy zdálo jako věčnost. Tenkrát se totiž jeho koníček a zároveň obor, který vystudoval, nejevil příliš perspektivní. Nicméně po vojně v Praze se Lukáš Skála odhodlal zkusit štěstí v cukrařině znovu. Ať už za to mohla nově nabitá odvaha po vojenské službě, štěstí smíšené s talentem nebo všechno dohromady, jeho sladká kariéra začala velmi slibně.

Po práci v hotelu Intercontinental několikrát soutěžil s českým národním týmem v tuzemsku i v zahraničí a na svém kontě má několik ocenění, včetně Cukráře roku nebo zlaté medaile z gastronomické olympiády v Erfurtu v roce 2016. Poctivou cukrařinu prý ale nemá od Boha. Všechno, co umí, ho naučil tatínek, kterému vděčí nejen za šikovné ruce, ale také za mnohé recepty, z nichž čerpá dodnes. Lukáš Skála patří k podnikatelům, kteří dokazují, že odhodlání, píle a poctivost přináší ovoce.

I bez práce jsou koláče

Zatímco se do nerezových polic skládají čerstvě upečené koláče a kremrole, do skleněných vitrín opodál druhá cukrářka vkládá různé druhy pralinek. V podniku Cukrář Skála se pracuje neustále a přesvědčit se o tom můžete na vlastní oči. Tato cukrárna je totiž úplně jiná, než ostatní. Zapomeňte na útulné kavárny z minulých dob, s krajkami a kýčovými ozdobami, tady interiér nápadně a záměrně připomíná továrnu.

Podsvícená podlaha a skleněný strop není zdaleka jediným podpisem designéra Václava Červenky. „Skálu“ spolu se svým týmem sestavil z nerezu a skla, přes které můžete krok za krokem sledovat výrobní proces zákusků v druhé části cukrárny, která se věnuje výhradně přípravě. V té první, kam vejdete ze vstupních dveří, vás čeká milá obsluha a nekonečný výběr.

Původně pan Skála zamýšlel nabízet originální dezerty, aby zákazníci vyzkoušeli netradiční a neznáme chutě. Záhy zjistil, že lidé sem nejčastěji chodí na klasiku, kterou si pamatují z dětství. Zároveň se jim líbí, že tady mají zákusky modernější vzhled i chuť, a to díky použití kvalitních ingrediencí. Na prvních příčkách v prodejnosti se drží koňaková špička a laskonka, kterou tu pečou z mandlí podle receptu ze 40. let minulého století. Lukáš Skála zase nedá dopustit na mangový mousse s mučenkovým želé uvnitř nebo eklér s kořeněným krémem z kardamomu, badyánu a skořice.

I v cukrářském byznyse pokrmy podléhají sezóně. Jarní svátky jsou pro týmy cukrářů zvláštní příležitostí, jak zákazníkům nabídnout tradiční moučníky, které – někdy nuceně a ze zvyku – stejně připravují. Pokud i vy každoročně pečete na Velikonoce, vězte, že letos si koláče můžete užít i bez práce. Na pultech Cukráře Skály najdete jidáše, velikonoční pralinky, čokoládová vajíčka i zajíce z francouzské čokolády a další tematické zákusky. V době uzávěrky šly nejvíc na odbyt mazance obsahující poctivou dávku másla, mandlí a rozinek máčených v rumu tuzemáku.

Resumé

Příběh Lukáše Skály, originální pojetí prostoru a široká nabídka jsou důvody, proč dnes Cukrář Skála patří k vyhledávaným podnikům. Větrník stojí 44 Kč, žloutkový řez 49 Kč, „punčák“ koupíte za 39 Kč, indián, kremrole a koláč s mákem a višněmi jsou po 35 Kč. U moderních moučníků ceny stoupají. Mrkvový dort prodávají za 69 Kč, eklér stojí 75 Kč, americké cookies začínají na 74 Kč a na tartaletce s limetkovým krémem si pochutnáte za 79 Kč. Co se velikonoční nabídky týče, jidáš stojí 26 Kč a 500g mazanec prodávají za 109 Kč.

Skálovy dezerty mají rozhodně vyšší cenu v porovnání s provinčními cukrárnami. Při výběru zákusků ale na špatné kousky nenatrefíte, jen cena může být pro někoho překážkou a argumentem, proč návštěvu odložit. Na druhou stranu zde stojíte v centru Prahy a v místě, kde se navíc klade důraz na kvalitu. Celkový dojem může kazit jen fakt, že se tu dá jíst jen „na stojáka“, přičemž vám dezerty naservírují na jednorázových táccích a kávu v kelímcích na jedno použití. Cukrárně bezesporu sluší porcelán, ale jde o detaily, se kterými člověk musí počítat, pakliže se vydá do cukrárny uzpůsobené prodeji „s sebou“.

Jen si dejte pozor, abyste si domů neodnesli víc, než jste schopní sníst. Ani se sladkým se to nemá přehánět! Na druhou stranu, ale o čem by život byl, kdybychom se jej neužívali. Jak říká Lukáš Skála: „Raději se budu týden stydět v plavkách, než si celý rok odříkat!“. Pokud s tím máte problém, i na to má recept – jezte sladké v noci! Ve tmě totiž kalorie nejsou vidět…

Z GASTRONOMICKÉHO SLOVNÍKU:

Griliáš

Základní cukrářská hmota, která se připravuje z karamelu a libovolných oříšků a posléze se rozmixuje. Směs může mít měkkou i hrubší strukturu, která se po vychladnutí naláme. Kousky se pak použijí na zdobení dezertů, zmrzlin, krémů či pralinek. Italové jedí griliáš jen tak, jako cukrovinku, ve Francii jím doplňují slavnostní dort croquembouche.