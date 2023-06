I když často sáhneme z časových důvodů po šlehačce ve spreji, pravdou je, že doma vyšlehaná šlehačka má nezaměnitelnou chuť, které se jen tak něco nevyrovná. Ozdobí moučníky, poháry a dokonale vypadá i na dortech. Ovšem jedině pokud ji vyšleháme správně a ona nám nespadne. A právě to se nikdy nestane, když k ní přidáte pár ingrediencí navíc.

Není nad domácí šlehačku. S několika ingrediencemi navíc vydrží tuhá i 24 hodin. | Foto: Shutterstock

Tak schválně, kdo z vás miloval linecký koláč nebo poctivý jablkový štrúdl od babičky, na kterém nikdy nechyběla vrstva sladké domácí šlehačky, kterou babička šlehala ještě ručním šlehačem? A přesně takovou šlehačku si můžete připravit i vy. Je to jednoduché, rychlé a nestojí to víc než šlehačka ve spreji, která svou chutí nemůže původní variantě konkurovat.

Jak na dokonalou šlehačku:

Aby byla vaše šlehačka dokonalá, musíte vědět, jakou by měla mít před zpracováváním teplotu, co k ní přidat, a co s ní naopak nikdy nedělat, aby byla dokonale jemná, tuhá a nikdy vám z moučníku nestekla.

CO SI V ČLÁNKU O ŠLEHAČCE PŘEČTETE:

* Cukr je jistota

* Želatina stabilizuje

* Xanthan zlepší strukturu

* Jak na hedvábnou texturu

* Soli stačí špetka

* Teplota je zásadní

* Kontrola je důležitá

Moučkový cukr a škrob

Šlehačka ve spreji má jednu neopomenutelnou výhodu: kdykoliv si vzpomenete, dostanete dokonale vyšlehanou sladkou tečku na jakýkoliv moučník, a to okamžitě. Když vás ale zajímá chuť a čerstvost, domácí šlehačka je volbou číslo jedna. Aby vám však déle vydržela, chce to něco navíc. Tím, o čem mluvíme, je především moučkový cukr, který šlehačku nejen osladí, ale pomůže jí udržet vyšlehanou texturu až po dvanáct hodin. To ale není zdaleka jediná možnost.

Jestliže chcete připravit šlehačku s ještě větším předstihem, přidejte jednu lžíci moučkového cukru a jednu lžíci kukuřičného škrobu do 250ml balení vysokoprocentní smetany ke šlehání. „Kukuřičný škrob ve šlehačce na chuti nepoznáte, ale dodá šlehačce vyšší tuhost a pomůže jí udržet tvar po delší dobu,“ radí na The Kitchn Casey Barber.

Marshmallows a pudinkový prášek

Osvědčeným postupem, jak získat pevnou šlehačku, která drží tvar za každých okolností, je přidání jedné polévkové lžíce rozpuštěných marshmallows nebo Fluff do vyšlehané šlehačky. Obě zmiňované ingredience obsahují želatinu, která šlehačku ještě více stabilizuje.

Samozřejmě lze použít i klasickou želatinu, ale postup s marshmallows je mnohem jednodušší. Tedy, pokud je máte doma. Podobně funguje i lžička instantního vanilkového pudinku nebo instantního mléka.

Špetka xanthanu pro lepší strukturu

Xanthanová guma je známá pro svou jedinečnou vlastnost zpevňovat strukturu těsta i jiné hmoty, zlepšuje elasticitu a váže na sebe vodu i při velice nízkém množství. Ideální je smíchat trochu xanthanové gumy s cukrem ještě před přidáním do smetany ke šlehání. Cukr zabrání shlukování xanthanu a pomůže mu se ve smetaně rovnoměrně rozptýlit.

„Pokud ale do šlehačky přidáte příliš mnoho xanthanové gumy, její strukturu naopak úplně zničíte. Ideální je přidat asi 0,1 procenta z celkové hmotnosti krému,“ doporučuje Kitchen Alchemy.

Hedvábná textura s řeckým jogurtem

Skvělou a o něco lehčí variantou je šlehačka smíchaná s řeckým jogurtem. Na tři čtvrtiny množství vyšlehané šlehačky přidejte jednu čtvrtinu řeckého jogurtu spolu s moučkovým cukrem. Jogurt získá hedvábně jemnou texturu, která navíc skvěle drží tvar.

„Myslete ale na to, že společně s pevností získá šlehačka i nezaměnitelnou jogurtovou chuť, která se nemusí hodit ke každému moučníku. Proto dopředu dobře zvažte, zda právě váš dezert je k této kombinaci vhodný. Například s jablečným koláčem ale chutná skvěle,“ zmiňuje Casey Barber.



Špetka soli pro dokonalou strukturu

Všechny kuchařky vědí, že do každého sladkého moučníku je potřeba přidat špetku soli. A jinak tomu není ani u šlehačky, která dožene k dokonalosti každý dezert. Představte si například, jak se lžící zaboříte do vysoké husté šlehačky, která sedí na hutném čokoládovém brownies. Nebo lehkou šlehačku na rozmačkaných čerstvých jahodách s cukrem. No nesbíhají se vám sliny? Abyste však docílili dokonale vyšlehané šlehačky, chce to právě špetku soli.

Lívance se šlehačkou a jahodovou omáčkouZdroj: se svolením Davida v kuchyni

„Když přidáte špetku jemné mořské soli, nejenže tím vyrovnáte sladkou chuť šlehačky, ale pomůžete si i k dokonalé struktuře. Navíc pokud ji přidáte těsně před šleháním, vyšleháte vaši šlehačku rychleji,“ radí na webu Tasting Table Erin Shaw.

Nikdy nešlehejte teplou smetanu

Pokud jste příliš dychtiví a začnete šlehačku zpracovávat ihned poté, co si ji přinesete z obchodu, zcela jistě bude chystaná čepička vašeho moučníku velkým propadákem. Při šlehání šlehačky proto nikdy nespěchejte a nejprve ji důkladně vychlaďte v chladničce. „Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vychlaďte nejen smetanu, ale i mísu, ve které budete šlehačku zpracovávat a metly šlehače,“ radí Chef Works.

Totéž si myslí i cukrář Josef Maršálek, který také, raději než používání umělých ztužovadel, doporučuje používat svou tajnou přísadu. „Pokud sladíte šlehačku cukrem, přidejte vždy i špetku soli. A když přidáte i pár kapek citronu, šlehačka díky tomu snadněji ztuhne,“ svěřil své letité zkušenosti oblíbený cukrář Českému rozhlasu.

Od šlehačky nikdy neodcházejte

Rozdíl mezi dokonale hladkou šlehačkou a přešlehanou šlehačkou, která se pomalu začíná měnit v máslo, je, co se chuti i efektu týče, ohromný.

„Bohužel se však krémová hmota může změnit v zrnitou a sraženou během pár sekund, kdy se zrovna nebudete dívat. Proto při šlehání vždy stůjte u svého kuchyňského robotu a často konzistenci kontrolujte,“ radí úspěšná foodblogerka Sally na svém webu Sally´s Baking Addiction. Jakmile zvednete šlehače a vytvoří se na nich polopevný vrchol, který jen mírně poklesne, ale neztratí svůj tvar, šlehačka je hotová.

A abyste předešli zklamání i s dokonale ušlehanou šlehačkou, nikdy s ní nedekorujte nedostatečně vychlazený moučník. Ale teď už dobrou chuť!