na těsto: 2500 g hladké mouky 10 g sušeného droždí (nebo 25 g čerstvého) 2 žloutky 2 lžíce rumu špetku soli 1 vanilkový cukr 35 g cukru krupice 200 ml smetany ke šlehání 100 ml mléka 50 g másla

na dokončení: 200 g hořké čokolády okolo 70 % smetana ke šlehání maliny slunečnicový nebo řepkový olej na smažení



Recept na ideální snídani: Chia pudink s kokosovým mlékem

Postup:

Do mísy prosejte mouku, po okrajích osolte, doprostřed vsypte sušené droždí (pokud chcete použít čerstvé droždí, nechte ho předem vzejít v teplém mléce s lžičkou cukru a lžičkou mouky), cukr, vanilkový cukr, přilejte rozpuštěné máslo s mlékem a smetanou (vše teplé, ale ne horké, můžete lehce ohřát společně ve velkém hrnku, například v mikrovlnné troubě), od středu promíchejte, přidejte žloutky a rum.

Řádně vymiste (nejlépe v robotu) v nelepivé těsto. Poprašte lehce hladkou moukou, přikryjte čistou utěrkou a nechte 90 minut kynout při pokojové teplotě.

Poté lehce vyválejte na plát vysoký cca 1,5 cm. Vykrájejte kolečka (například sklenicí) a středy (vykrajovátkem nebo malou štamprlí), přikryjte ještě na 30 minut a nechte odpočívat.

Mezitím si nachystejte menší kastrůlek, nalijte do něj olej (cca 0,75 l), rozehřejte a můžeme začít smažit. Pokud máte teploměr, změřte na 175°C. Donuty by se měly smažit na středním plameni z obou stran tak, aby byly dozlatova a propečeny. Pokud by byl olej příliš rozpálený, donuty rychle zhnědnou a mohly by být uprostřed nedopečené.

Čokoládové truffles. Na tuhle dobrotu stačí dvě ingredience

Dozlatova osmažené donuty skládejte na talíř vyložený ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk.

Poté v misce pozvolna rozpusťte hořkou čokoládu (klidně v mikrovlnné troubě) se smetanou ke šlehání (můžeme přilévat dle konzistence) a následně namáčejte donuty do poloviny.

Posypte malinami, zde použity čerstvé i sušené.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.