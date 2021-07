Budeme potřebovat:

200 g zakysané smetany

125 g změklého másla

5 vajec

280 g polohrubé mouky

3/4 prášku do pečiva

75 ml mléka (nebo vody)

180 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

3 lžíce kakaa

1 lžička skořice

miska ovoce

(pokud máte rádi, tak i citronová kůra a lžíce rumu, ale lze vynechat)

Postup:

Nejprve rozdělíme vejce na bílky a žloutky do dvou misek. Zapneme troubu na 175 °C. Bílky vyšleháme se špetkou soli do sněhu a dáme stranou. Žloutky vyšleháme s cukrema vanilkovým cukrem do pěny, zašleháme změklé máslo, poté i zakysanou smetanu a mléko. Nakonec přidáme i mouku smíchanou s kypřicím práškem. Poté stěrkou vmícháme sníh z bílků.

„Dozrává spoustu ovoce, takže si klidně si vyberte to, co máte rádi – rybíz, borůvky, jahody, třešně, cokoliv. Případně použijte ovoce z mrazáku.“ Vaše Markéta

Na máslem vymazaný a polohrubou moukou vysypaný plech navrstvíme polovinu těsta, do zbytku vmícháme kakao a skořici a navrstvíme na plech na světlou část těsta. Posypeme ovocem (pokud dáváte mražené, tak přímo z mrazáku – nerozmrazujte) a ihned vložíme do rozpálené trouby, pečeme na 175 °C (horní spodní ohřev) cca 20 minut do zlatova (podle velikosti plechu – výšky těsta, propečenost zkuste špejlí).

Nesušte buchtu v troubě moc dlouho. Pak ji nechte na lince vychladnout a můžete baštit.

Dobře chutná i třeba ozdobená bílým jogurtem, zakysanou smetanou nebo tvarohem a třeba zbytkem ovoce. Dávám to na klasický plech přes celou troubu, ten s vyšším okrajem. Nevadí mi, že je buchta nižší, vejde se tak na ni více ovoce. Ale můžete použít i menší plech.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.