Budeme potřebovat:

200 g špaget – použila jsem tedy čerstvé

80 g pancetty (slanina)

50 g parmezánu (nebo pecorina)

2 celá vejce

1 žloutek

Pepř, sůl

Postup:

Pancettu si nakrájíme na kostičky a necháme ji pozvolna vypéct na pánvi do křupava. Dáme vařit vodu na těstoviny. Poté slaninu vyjmeme z pánve, vypečený tuk necháme na pánvi, jen kdyby ho bylo opravdu moc, tak částečně slijeme také. Těstoviny vložíme do vroucí osolené vody. V mezičase si v misce vidličkou prošlehneme vajíčka s nastrouhaným parmezánem (cca 30 g) a pepřem.

Do pánve vrátíme část slaniny, rozpálíme, nalijeme tam trochu vody, ve které se vaří těstoviny (zhruba 1 velká naběračka). Špagety už by měly být al dente (naskus uvařené). Scedíme je a vložíme do pánve, promícháme. Vypneme plotýnku a za míchání vlijeme vajíčkovou směs s parmezánem a intenzivně mícháme, jakmile to během chvilky celé zkrémovatí, hned odstavíme z plotny. Ihned podáváme, nahoru nastrouháme zbytek parmezánu a posypeme vypečenou slaninou. Nenechávejte nic na později, tohle jídlo se musí zbaštit opravdu hned, proto množství přizpůsobujte počtu strávníků.

Postup:

Pancettu si nakrájíme na kostičky a necháme ji pozvolna vypéct na pánvi do křupava. Dáme vařit vodu na těstoviny. Poté slaninu vyjmeme z pánve, vypečený tuk necháme na pánvi, jen kdyby ho bylo opravdu moc, tak částečně slijeme také. Těstoviny vložíme do vroucí osolené vody. V mezičase si v misce vidličkou prošlehneme vajíčka s nastrouhaným parmezánem (cca 30 g) a pepřem.

Do pánve vrátíme část slaniny, rozpálíme, nalijeme tam trochu vody, ve které se vaří těstoviny (zhruba 1 velká naběračka). Špagety už by měly být al dente (naskus uvařené). Scedíme je a vložíme do pánve, promícháme. Vypneme plotýnku a za míchání vlijeme vajíčkovou směs s parmezánem a intenzivně mícháme, jakmile to během chvilky celé zkrémovatí, hned odstavíme z plotny. Ihned podáváme, nahoru nastrouháme zbytek parmezánu a posypeme vypečenou slaninou. Nenechávejte nic na později, tohle jídlo se musí zbaštit opravdu hned, proto množství přizpůsobujte počtu strávníků.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.