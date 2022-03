na náplň: 500 g Skyr 200 ml smetany ke šlehání 33%, 250 g mascarpone 1 balení želatiny na nepečené dorty cukr moučka podle chuti 1 skleničku jahodového džemu

na korpus: 100 g hladké mouky 2 lžíce kakaa 100 g strouhaného kokosu (nebo rozmixované ořechy) 2 žloutky 1 lžíce rumu (nebo vody) 140 g studeného másla 70 g cukru (třtinový nebo krystal) 1 lžička skořice



Postup:

Nejprve připravte korpus. Do misky odvažte mouku, nakrájejte studené máslo a prsty nebo v robotu vytvořte drobenku, přidejte kakao, kokos nebo ořechy, žloutky, rum, cukr a skořici.

Vytvořte rychle těsto, vložte do dortové nebo koláčové formy a prsty vytvarujte dno koláče, včetně vyšších okrajů. Vidličkou propíchejte dno a dejte do lednice na 20 minut. Rozehřejte troubu na 175 °C. Korpus na koláč péct ve vyhřáté troubě na 175 °C 10 minut, déle ne, aby nezhořkl. Poté nechte dojít jen volně na lince ve formě do vychladnutí.

Na krém dejte do mísy z lednice vychlazenou smetanu ke šlehání, mascarpone a šlehejte. Jakmile se začnou dělat špičky, ihned přestaňte šlehat. Přidejte skyr, 2 lžíce cukru moučka a ještě krátce prošlehejte.

V jiné misce smíchejte želatinu na nepečené dorty s vodou dle návodu na obalu a postupně přidávejte směs se skyrem, nakonec vše promíchejte dohromady. Ještě ochutnejte, případně doslaďte cukrem moučka dle chuti. Krém rozprostřete na vychladlý korpus a zarovnejte.

Jahodovou marmeládou udělejte shora koláče puntíky ve tvaru spirály (například přes sáček nebo lžičkou. Pokud máte marmeládu s kousky, rozmixujte dohladka, pokud je tuhá, rozehřejte ji). Puntíky pak párátkem/špejlí projeďte, jako byste chtěli každou tečku rozpůlit a vzniknou srdíčka.

Dejte vychladit do lednice alespoň na 4 hodiny a podávejte.

Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.