Štědrovečerní večeře trochu jinak

Nechce se vám na Vánoce vyvářet a kapr s bramborovým salátem nejsou vašimi favority? Užijte si štědrovečerní večeři v restauraci. A dárky si pak můžete v klidu předat doma.

Chcete-li se aspoň trochu držet tradic, zajděte si na šneky. Možná vás to překvapí, ale šneci nepatří jen do francouzské kuchyně. I u nás má jejich konzumace tradici a oblíbeným jídlem byli už za první republiky. Šneci totiž byli považování za postní pokrm, proto se jedli na Štědrý den hlavně k obědu. Na svém štědrodenním menu je má hned několik restaurací.

brasserie La Gare – v této francouzské restauraci prý mají nejlepší šneky v celé Praze. Dělají je po burgundsku a podávají po dvanácti za 275 Kč. Na Štědrý den mají otevřeno od 10,30 do 15,00 a od 18,00 do 00,00.

Bruxx – v restauraci specializované na belgická piva mají šneky po celý rok. Od 24. do 26. prosince mají akci Vánoční šneci. 6 kusů je za 185 Kč.



Hergetova cihelna – na Štědrý den nabízejí speciální šnečí menu. Jeho součástí jsou šneci zapečení s česnekovým máslem a bylinkami nebo s modrým sýrem (6 za 295 Kč) a krémová polévka z konfitovaného česneku se šneky (295 Kč)



Ada restaurant – v restauraci hotelu Hoffmeister budou mít od 23. do 27. prosince také šnečí menu. Ochutnáte šnečí polévku s kachními ravioli a špenátem(120 Kč), šnečí ragú s liškami, pancettou a dýňovou kroketou (240 Kč), gratinované šneky s kaštany, mandlemi a ovčím sýrem (210 Kč), šneky po pražsku s petrželovým pestem (190 Kč) a šneky po Burgundsku s chlebovým chipsem (190 Kč)

Udělejte si je doma:

Šneci si připravují hned na několik způsobů. Nejznámější jsou šneci po burgundsku, u nás jsou oblíbení i šneci po pražsku. Podávají se většinou po dvanácti buď v ulitě, nebo bez ulity na speciálním talířku s důlky. Pokud byste si chtěli šneky připravit doma, můžete je koupit čerstvé či v konzervě. Čerstvé šneky lze sehnat na šnečích farmách – např. www.snecifarmavlkos.cz nebo www.barkona-snails.eu, šnečí maso v konzervě koupíte třeba v Makru.

Šneci po burgundsku

pro 4 osoby

48 šneků

370 ml bílého vína

250 ml vinného octa

250 g hrubozrnné soli

100 g mrkve

50 g řapíkatého celeru

50 g cibule

svazek bylin (tymián, bobkový list, petržel)

2 stroužky česneku

400 g másla

75 g šalotky

50 g listové petrželky

2 stroužky česneku

25 g strouhanky

sůl, pepř

Máte-li čerstvé šneky, je třeba je opláchnout a očistit. Nejprve je naložte do směsi soli a octa asi na 10 hodin, poté opláchněte a vařte asi půl hodiny. Poté je vyjměte z ulit, odřízněte hlavičku a ocásek a vyjměte vnitřnosti. Tři hodiny je pak vařte společně s vínem, cibulí, mrkví, celerem, bylinkami, česnekem, solí a pepřem. Mezitím si připravte bylinkové máslo. Nechte je povolit a pak je smíchejte s nadrobno nasekanou šalotkou, petrželkou a česnekem. Poté přidejte sůl, pepř a strouhanku a nechte odležet v chladu. Máslem vymazejte ulity, vložte do nich šnečí tělíčka, utěsněte máslem a pečte v troubě vyhřáté na 150 °C asi 25 minut. Šneky z konzervy není nutné vařit, stačí je rovnou vložit do máslem vymazaných ulit.

Pokud vás šneci nelákají, určitě si vyberete ze štědrovečerních menu jiných restaurací:

Villa Richter – v restauraci Piano Nobile ve vile pod Pražským hradem nabízejí na Štědrý den pětichodové gurmánské menu. Těšit se můžete na gratinovanou ústřici, vánoční punčový sorbet, krém z jeruzalémského artyčoku s ocásky z raka říčního, pečenou krůtu s kaštanovou nádivkou se zeleninou a bramborami nebo rybu sv. Petra s julienne zeleninou a ananasové cannelloni

s kokosovým mascarpone. Cena menu je 3100 Kč.

Francouzská restaurace Art Nouveau – v překrásné restauraci Obecního domu si nachystali hned několik menu. Objednat si můžete exkluzivní mezinárodní menu, jež zahrnuje temperovanou ústřici, velouté z královského bílého hřibu, hřbet z daňka s nádivkou z kandovaných kaštanů a nugátovo-vanilkovou pěnu s ovocným glazé za 2790 Kč. Zastánci klasických vánoc si ovšem můžou zaplatit tradiční štědrovečerní menu s rybí polévkou, smaženým kaprem nebo telecím řízkem a houbovým kubou za 2250 Kč. A v poledne si sem můžete zajít i na šnečí brunch, během něhož ochutnáte šneky na několik způsobů za 1450 Kč.

Oblaca – oslavit Štědrý den nadosah Ježíškovje možné v Žižkovské věži. Připravili tu čtyřchodové menu složené z kachního zauzeného prsa s perníkovým pyré, krémové rybí polévky s kroketou z třeboňského kapra, pečeného candáta s vanilkovým pyré a ananasových raviol s mascarpone s medovým mousse. Vše za 1090 Kč.