Máte rádi švestková povidla, ale nechcete marnit čas zdlouhavou přípravou? Máme pro vás tip. Poctivá švestková povidla můžete připravit i v troubě a bez míchání. Postup není nijak složitý.

Povidla mají tradici, na českém venkově se vařila už v 16. století. Časem se z vaření švestek stala spíš společenská událost - při práci se povídalo, žertovalo i popíjelo. Nevýhodou bylo, že příprava povidel trvala poměrně dlouho. Švestky se navíc musely neustále míchat, aby se nepřipálily.

„Když byla část ovoce vypeckovaná, zatopilo se pod kotlem a do něj se švestky nasypaly. Přisypávaly se postupně, aby ‚míchač‘ svou práci vůbec zvládl. Povidla se vařila klidně několik dní a nocí a u kotle se postupně všichni střídali. Nejsilnější muži míchali nakonec, kdy byla práce nejtěžší,“ dočtete se na webu Abeceda zahrady a bydlení.

Švestková povidla pečená v troubě - bez cukru, bez míchání:

Pro mnohé rodiny byla povidla v zimě zdrojem cukru a energie. V některých případech se používala i jako platidlo.

Tradice přetrvávají dodnes

K tradičnímu způsobu vaření švestek se pravidelně vracejí i ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Když je dobrá úroda, organizují se tu veřejná vaření povidel. Přímo v areálu valašského skanzenu se na takzvané Hrozenkovské terase vystaví hranatá pícka jako za starých časů, kotel a topeniště se vsazeným kývadlem určeným k míchání.

Základním pravidlem je, že švestky by měly být zralé, až přezrálé.



„Ideální je, když už zažily na stromě první mrazíky. Díky tomu mají potom vyšší obsah cukru. Vybírejte ty měkčí a ideálně před tím, než je koupíte, švestky ochutnejte,“ radí odborníci na webu To mi chutná.

„Tuto akci pořádáme obvykle na podzim, kdy je hodně švestek. Nejdříve je necháme rozvařit, pak se dají na síto, kde se odstraní pecky, a poté se vaří tak dlouho, dokud výsledný mix nezhoustne. Trvá to obvykle kolem pěti až šesti hodin,“ popisuje valašskou tradici odborná garantka Valašské dědiny Helena Cviklová a dodává, že dnes už se povidla dávají do sklenic, v minulosti se ale ukládala do kameninových hrnců.

Povidla, která se ve skanzenu vyrábějí, se využívají při tradičních lidových ochutnávkách. Mohou také posloužit jako náplně do buchet, vdolků či koláčů, ke kaši, zkrátka tak, jak byly dříve nejčastěji používány.

Postupem času se způsob vaření povidel změnil a zjednodušil. Dnes do nich lidé přidávají cukr a někdy i ocet, který zabraňuje připalování. Výrobou povidel už také nemusíte trávit tolik času, snadno se dají připravit třeba v troubě.

Proč péct povidla v troubě

Důvodem, proč se tento postup rozšířil, je několik výhod. Povidla v troubě nemusíte často kontrolovat ani je míchat. Navíc se odpařují a zahušťují velmi pomalu. A protože teplo v troubě působí rovnoměrně, nepřipalují se.

Další výhodou, proč dělat povidla v troubě, je úspora času. Potvrzuje to i Helena Cviklová z Valašského muzea v přírodě.

„Dělala jsem povidla několikrát také doma. Je pravdou, že rozdíl mezi povidly připravovanými v hrnci a povidly z trouby je velký. Mám zkušenost i z mé rodiny – maminka a sestra dělají povidla také už jen v troubě, protože jim to ušetří spoustu času i energie,“ míní.

Přidala i několik rad, jak švestky z trouby nepokazit. „Je dobré přidat trochu octa do nádoby, ve které povidla v troubě děláme a nastavit nižší teplotu, aby se povidla nespálila. Přisladit můžeme dle vlastního uvážení, protože zralé trnky jsou samy o sobě sladké dost. Poté pečeme zhruba tři až pět hodin a nehýbeme s nimi,“ uzavírá Helena Cviklová.

Jak vaše povidla zkvalitnit

Pokud děláte povidla v troubě, můžete použít litinový hrnec, plech, nebo pekáček. „Je dobré, aby vybraná nádoba na pečení měla široké dno,“ radí na webu se zdravými recepty Danča Hájková, která doporučuje, abyste nádobu se švestkami naplnili minimálně do poloviny.

Pokud by švestky byly jen na dně, vysuší se a zčernají.



Dochucovat povidla nemusíte jen cukrem. Můžete použít třeba rum, koření, piškoty, keksy nebo strouhanku.

K zahuštění se výborně hodí perník na strouhání, klidně i rumové perníčky. Ty dodají povidlům tu správnou hustotu a šmak.

