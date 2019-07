V devět hodin ráno soutěž startuje a všichni kuchaři se vrhají na svá stanoviště. Prvním důležitým úkolem je oloupat a nakrájet kilogramy cibule, takže ani jedno oko nezůstává suché. Někdo zase krájí maso, případně další ingredience, jako jsou klobásy či zelenina. Za chvíli už se parkem line vůně smažené cibulky a soutěžící se potí při jejím míchání v kotlících. Během dopoledne však přichází déšť; to už je však cibulka naštěstí orestovaná a bublající guláše v kotlících lze zakrýt poklicí.

„Déšť nám to sice trochu zhatil, ale jinak bylo všechno perfektně připraveno a vařilo se nám velice dobře. Pršet začalo až při dováření, takže to už tolik nevadilo. Spíš je škoda, že přišlo míň lidí,“ hodnotí akci Jana Janečková ze Senior týmu, který se soutěže účastní již potřetí. Poprvé získal druhé místo, v dalším roce je obhájil. „A letos čekáme, jak to dopadne,“ říká napjatě.

Maso i dostatečné množství cibule soutěžící obdrží od pořadatelů, stejně jako kotlík, vodu a dřevo na topení. Další suroviny včetně všemožných druhů koření mohou přidávat dle libosti z vlastních zásob. Někdo neváhá použít i alkoholické příměsi. Každý tým si svoje výrobní tajemství pečlivě střeží. „Každý rok vaříme stejný guláš, jen do něj pokaždé namícháme nějakou jinou tajnou ingredienci, kterou dáme až nakonec,“ naznačí Janečková. Letošní tajnou přísadu však neprozradí.

Mnohé týmy soutěž vždy pojmou stylově se vší parádou v kostýmech, takže ani letos nechybí například parta Asterixe a Obelixe nebo Rumcajse. K poslechu při vaření hrají kapely Netopýr a Poutníci, veselou náladu podporuje moderátorka Nika Lárová a nechybí ani program pro děti. Mohou se třeba zapojit do vaření meruňkových knedlíků.

Ochutnávka soutěžních vzorků

Krátce před čtrnáctou hodinou nervozita lehce stoupá, ale na vaření bylo času dost, tudíž snad mají vše hotovo. Členové kuchařských skupinek vítají své první strávníky. Těm nalévají do degustačních misek. „Pojďte ochutnat náš guláš, uvidíte, že je nejlepší!“ předhánějí se jednotlivé týmy.

Letos lidé mohou ochutnávat ze čtrnácti druhů kotlíkových gulášů. „Ani jsem všechny neochutnala, to bych nezvládla,“ říká Klára Novotná, která se na akci ocitla náhodou, protože právě tráví dovolenou v Moravském krasu. „Z těch, co jsem ochutnala, mi chutnají skoro všechny, pro porotu bude určitě těžké vybrat vítěze,“ dodává.

Trochu zklamaný je ovšem Michal Kuchař, který se v předchozích dvou letech soutěže přímo zúčastnil; letos přišel pouze ochutnat. „Ochutnal jsem všechny, ale nadchly mě pouze asi dva nebo tři guláše – chutnal mi od týmů Vyhrnutej rukáv, Rumcajs tým. Nebyl špatný od Charity týmu. Ale ostatní mě zklamaly, nebyly úplně dochucené, vždy něco chybělo a chutě nebyly vyvážené. Některé byly dokonce připálené,“ podotýká.

Rozhodují návštěvníci i porota

Uvařené pokrmy hodnotí porota, jejímž předsedou je Jan Rimpler, který patří mezi přední české kuchaře. Svůj hlas však mohou dát týmům také návštěvníci, kteří si zakoupili degustační set. Ti ovšem do hodnocení patrně zahrnují také osobní sympatie ke kuchařům.

Napětí vrcholí v šestnáct hodin, kdy všichni již netrpělivě očekávají výsledky. Moderátorka je tedy záhy vyhlašuje. Porota jako nejlepší guláš vyhodnotila dílo týmu Ahoj a návštěvníkům nejvíce chutnal guláš od Vařmenů.

MARIE HASOŇOVÁ