Tapiokový pudink z kokosového mléka s jahodami

Zdroj: Youtube

Tapioka je škrob, který se získává z kořene manioku. Pochází z Jižní Ameriky a nyní se pěstuje už po celém světě. Nejčastěji se používá při vaření na zahuštění omáček, při pečení moučníků, ale také jako zavářka do polévek.

U nás se do podvědomí dostává čím dál tím více, avšak ve světe je znám a používán už delší dobu. Některé země ho mají na stejné úrovni jako třeba rýži a těstoviny.

Proč je tapioka tak skvělá? Je bez cholesterolu a nezdravých tuků. Neobsahuje žádné alergeny a to ani lepek. Proto je vhodná pro všechny, kteří mají dietní omezení. Rádi ji používají i vegani, vegetariáni a lidé, co dodržují paleo stravu. Obsahuje totiž plno užitečných složek jako železo, fosfor a omega 3 a 6 mastné kyseliny. Navíc po nabobtnání zvětší svůj objem, díky čemuž zasytí na delší dobu, a tak je ideální na snídani a svačinu.

Co bude potřeba (na 4 porce)

100 g tapiokových perel

160 ml kokosového mléka

3,5 lžíce javorového sirupu

200 ml mléka (kravského, sójového, bezlaktózového,…)

300 ml vody

špetka soli

ovoce

Postup

1. Připravte a navažte všechny potřebné suroviny.

2. Tapiokové perly vsypte do cedníku a propláchněte. Poté je vložte do mísy, zalijte studenou vodou a nechte nabobtnat alespoň 3 hodiny (nejlépe však přes noc).

3. Nabobtnalou tapioku vložte do hrnce, zalijte kokosovým a druhým mlékem, dochuťte špetkou soli a javorovým sirupem.

Směs promíchejte a přiveďte k varu.

4. Za stálého míchání vařte max. 5 minut, dokud pudink nezhoustne. Měl by mít podobnou konzistenci jako ten klasický a perly by měly být měkké.

Hotový ho navrstvěte do sklenic společně s ovocem, případně jinou oblíbenou dobrotou (třeba čokoládou).

5. Pudink nechte vychladnout. Pokud ho nebudete jíst ihned, tak jej vložte do lednice.

Tipy

- místo javorového sirupu lze použít i med, jen je potřeba si ohlídat chuť

- tapiokové perly by měly bobtnat alespoň 3 hodiny, nejlépe však půl dne (třeba přes noc)

- pudink lze doplnit také kokosem, čokoládou a ořechy

- perly seženete v obchodech se zdravou výživou, prodejnách s asijskou kuchyní, ale i v některých supermarketech



